оценил работу в «Челси».

Российский предприниматель владел клубом с 2003 по 2022 год. При Абрамовиче «Челси» выиграл 21 трофей, включая два кубка Лиги чемпионов.

– Как вам трансферная кампания «Челси» этой зимой? Все выглядит хаотично после ухода Абрамовича.

– Абрамович работал очень много лет, он выиграл все. Единственный инвестор в мире, который выиграл все! « » и « », например, не выигрывали Лигу чемпионов. Единственный, кто смог, – Абрамович. Он пришел в «Челси», потратил время и все изучил. Понял, что важно для клуба. Для построения новой системы потребовалось время, но «Челси» стал потрясающей командой.

– Можете ли вы сравнить работу команды Абрамовича и Боули?

– Нет, потому что это абсолютно разные стили работы. Такое нельзя сравнивать, потому что у них разные идеи. Все покажет время. Только так можно что-то проанализировать. Футбол всегда требует времени, – сказал экс-форвард « » и «Ростова».

«Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе

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