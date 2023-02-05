Поттер о кричалке «Пустая трата денег!» в адрес «Челси» и Энцо: «Весь футбольный мир будет распевать эту песню, надо привыкать. У нас свобода слова»

Главный тренер «Челси» прокомментировал критику расходов клуба на трансферы.

Болельщики « » во время игры 22-го тура АПЛ, завершившейся со счетом 0:0, скандировали «Пустая трата денег!» в адрес «синих» и самого дорогого футболиста в истории лиги – .

«Привыкать к этому придется не только Энцо, но и всей команде. Это естественно, ведь мы потратили много денег. Пресса не оставит это без внимания, и весь футбольный мир будет распевать эту песню, никаких сомнений.

Каждый имеет право на свое мнение. Это свободный мир, у нас свобода слова, что радует. Гвардиола и Клопп имеют право на свое мнение. Я не слишком беспокоюсь на этот счет», – сказал Поттер.

Пеп о тратах «Челси»: «Удивительно, ведь это не клуб-государство. У «Ман Сити» 11 трофеев за 5 лет, хотя мы тратили на уровне 5-6 клубов АПЛ»

Клопп о тратах «Челси»: «Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Не понимаю, как это возможно»

«Челси» пока вписывается в лимит по тратам, но все равно страхуется – просит льготы из-за санкций