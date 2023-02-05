Поттер о кричалке «Пустая трата денег!» в адрес «Челси» и Энцо: «Весь футбольный мир будет распевать эту песню, надо привыкать. У нас свобода слова»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Пеп Гвардиола Грэм Поттер Энцо Фернандес деньги Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал критику расходов клуба на трансферы.

Болельщики «Фулхэма» во время игры 22-го тура АПЛ, завершившейся со счетом 0:0, скандировали «Пустая трата денег!» в адрес «синих» и самого дорогого футболиста в истории лиги – Энцо Фернандеса.

«Привыкать к этому придется не только Энцо, но и всей команде. Это естественно, ведь мы потратили много денег. Пресса не оставит это без внимания, и весь футбольный мир будет распевать эту песню, никаких сомнений.

Каждый имеет право на свое мнение. Это свободный мир, у нас свобода слова, что радует. Гвардиола и Клопп имеют право на свое мнение. Я не слишком беспокоюсь на этот счет», – сказал Поттер.

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6 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ emptinesspetr
Тут с болельщиками не согласен. Да, ценник огромный, но это воспитанник Ривер Плейт, проявивший себя в топ клубе Европы, основной опорник чемпионской сборной. При этом перспективнейший парень на дефицитную позицию и необходимый именно этой команде. Чего не скажешь о Мудрике и Мадуэке. Им бы эта кричалка действительно подошла.
За Мадуэке заплатили в два раза меньше, чем за Мудрика, а впечатления он оставил лучше, чем Мудрик
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GuruFutbola
Ответ Yusuf Evloev
Комментарий удален модератором
В мальорке 🤣
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Yusuf Evloev
Ответ GuruFutbola
Вот это поддержка от тренера фк меньше чем шапито 🤣
Комментарий удален
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*Eddard*
Так себе поддержка новичка со стороны тренера
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Тут с болельщиками не согласен. Да, ценник огромный, но это воспитанник Ривер Плейт, проявивший себя в топ клубе Европы, основной опорник чемпионской сборной. При этом перспективнейший парень на дефицитную позицию и необходимый именно этой команде.

Чего не скажешь о Мудрике и Мадуэке. Им бы эта кричалка действительно подошла.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люди Как люди
Это даст Энцо стимул, если бы свои болельщики так будут кричать,то будет очень хреново.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Вот это поддержка от тренера фк меньше чем шапито 🤣
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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