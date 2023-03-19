Алан Ширер: «Холанд может забить 60 голов за сезон, рехнуться можно. Лучшие никогда не довольствуются тем, что имеют»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Эрлинг Холанд Футбол

Алан Ширер предположил, что Эрлинг Холанд до конца сезона может забить больше 15 голов.

Сейчас на счету норвежца 42 мяча за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

«Он живет ради голов. Некоторые футболисты могут сказать: «Я хочу забить 20 голов за сезон». Он хочет 30, 40, 50 – он может даже 60 забить за этот сезон. Рехнуться можно.

Лучшие, величайшие хотят забивать как можно больше. Они никогда не довольствуются тем, что имеют, потому что ничто не сравнится с ощущениями от забитого мяча», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC. 

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5 комментариев

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Игорь Попов
ПСЖ на сврем поле тем временем 0—2. Устали парни
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Los Galácticos
Да хоть и 100 забьет, мёртвый Месси сегодня в очередной раз опозориться против Ренна и все равно получит ЗМ, опустили когда-то священную награду до уровня пластмасовой безделушки.
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Spartakus1984
Сам Ширер был классным нападающим.
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Alan Dutch
И при этом может остаться без трофейным в этом сезоне
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Тиджани Бабангида
Изумление Ширера результативностью Холланда.
То-ли еще будет….
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