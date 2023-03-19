Алан Ширер: «Холанд может забить 60 голов за сезон, рехнуться можно. Лучшие никогда не довольствуются тем, что имеют»

Алан Ширер предположил, что до конца сезона может забить больше 15 голов.

Сейчас на счету норвежца 42 мяча за « » во всех турнирах.

«Он живет ради голов. Некоторые футболисты могут сказать: «Я хочу забить 20 голов за сезон». Он хочет 30, 40, 50 – он может даже 60 забить за этот сезон. Рехнуться можно.

Лучшие, величайшие хотят забивать как можно больше. Они никогда не довольствуются тем, что имеют, потому что ничто не сравнится с ощущениями от забитого мяча», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC.

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