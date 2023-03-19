Холанд после 8 голов за 2 матча: «Хорошие игры, каждый мяч многое значит для меня. Люблю забивать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Бернли чемпионшип Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался после хет-трика в игре Кубка Англии с «Бернли» (6:0).

Это шестой хет-трик форварда «Манчестер Сити» в сезоне. У него 8 голов за 2 последних матча.

«Пара последних игр была хорошей. Это были важные игры. 7:0 и 6:0 перед паузой на матчи сборных – это впечатляет. Я очень счастлив. Каждый гол многое значит для меня. Каждый гол, забитый для команды, имеет большое значение.

Победа со счетом 6:0 – это великолепно, ведь «Бернли» – это хорошая команда. Так что я очень счастлив. Теперь нас ждет матч на «Уэмбли».

Я нападающий, и я люблю забивать голы! Но я сконцентрирован не только на них, но и на создании моментов. Когда моменты есть, то шансы на то, что я забью, высоки», – сказал Холанд.

Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»

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23 комментария

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Игорь Замаруев
Ответ Alex Muratov
Так Холланд и в Лейпциге и в Боруссии забивал на таком же уровне, лет с 18-19, когда большинство игроков ещё за молодежки выступают.
Зальцбурге:))))
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Alexander Yavriantz
Ответ Mega• Battman
да мы видели как рэшворд забивал ливерпулю.
с Ливерпулем вся команда жёстко провалилась.. а в первой игре он забил, кстати.
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Den-is
Ответ Mega• Battman
да мы видели как рэшворд забивал ливерпулю.
А видел ли ты как Холланд забивал Ливерпулю, МЮ в последнем матче, Челси, Нюкаслу с игры? Вот я не видел
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Mega• Battman
Ответ Den-is
Возьми Решфорда к примеру или Сака. Они забивают и тем, и другим. И именно важные мячи, влияющие на ход встречи.
да мы видели как рэшворд забивал ливерпулю.
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Zybazy
Приблизился к вкликому дзюбиньо!
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Mega• Battman
молодец Пеп, научил ребят пасовать на холанда, у которого чутье на голы как у Роналду или даже больше.
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Константин Белоглазов
Ответ Den-is
У Холланда потрясающая реализация, когда у соперника оборона трещит по швам. Но стоит столкнуться с командой с приличной обороной и его результативность существенно падает
он забил почти всем топам, с кем играл
+3
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+3
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Eziiko
Представьте это ещё и не полные матчи
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Den-is
Ответ Виталий Ан
А как у других с этим?)
Возьми Решфорда к примеру или Сака. Они забивают и тем, и другим. И именно важные мячи, влияющие на ход встречи.
+2
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Виталий Ан
Ответ Иван Иванов
Холланд выглядит как инородное тело в Сити , потому что Сити по стилю испанская команда ей нужен низкорослый нападающий как Агуэро ,такой огромный форвард больше подошёл бы Баварии.
Есть ощущение что он бы пригодился любой команде.
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Вадим Сидоров
Похвально за честность, а то мог бы заливать "Мне всё равно, главное победы команды прочее бла-бла"
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Виталий Ан
Ответ Den-is
У Холланда потрясающая реализация, когда у соперника оборона трещит по швам. Но стоит столкнуться с командой с приличной обороной и его результативность существенно падает
А как у других с этим?)
+4
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+4
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Alex Muratov
Ответ RembaXXX
Холанд крут, конечно, но тот же Кейн забил 21 гол и это без Де Брюйне. Так что от команды тоже многое зависит.
Так Холланд и в Лейпциге и в Боруссии забивал на таком же уровне, лет с 18-19, когда большинство игроков ещё за молодежки выступают.
+5
0
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Royal Watcher
«хорошие игры» 🤣🤣🤣🤣 Для наших форвардов 8 голов это отличный сезон…
А для кого-то и карьера💀
+13
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Иван Иванов
Холланд выглядит как инородное тело в Сити , потому что Сити по стилю испанская команда ей нужен низкорослый нападающий как Агуэро ,такой огромный форвард больше подошёл бы Баварии.
+1
-2
-1
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Den-is
У Холланда потрясающая реализация, когда у соперника оборона трещит по швам. Но стоит столкнуться с командой с приличной обороной и его результативность существенно падает
+6
-3
+3
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Nottingham Forecast
Ответ RembaXXX
Холанд крут, конечно, но тот же Кейн забил 21 гол и это без Де Брюйне. Так что от команды тоже многое зависит.
Ну началось 😄 Кем бы был Месси без хавиньесты, сколько бы забивал Роналду без Крооса и Модрича, где бы был ваш Марадона, если бы пошёл в пинг-понг, а не на футбол 😄
Норг забивает пачками, переписывая многие рекорды для своего возраста) Что ещё надо привередливым критикам со сру.спортса? 😄
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Саша Казанов
Ужасный и невероятный киллер
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Виталий Ан
Очередной спад Холланда. После 5 голов за 63 мин. забил только 3 за 60 мин. А вы говорите машина, топ. Все спекся. Дальше только дубли и временами проблески.
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Evgen_Hazard
У меня ощущение, что он играет в фифу на новичке. Иначе не могу объяснить его феерию.
0
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RembaXXX
Холанд крут, конечно, но тот же Кейн забил 21 гол и это без Де Брюйне. Так что от команды тоже многое зависит.
+3
-3
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Royal Watcher
«хорошие игры»
🤣🤣🤣🤣
Для наших форвардов 8 голов это отличный сезон…
+41
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Nottingham Forecast
Папка, наверное, сияет от гордости 😎
+1
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