Холанд после 8 голов за 2 матча: «Хорошие игры, каждый мяч многое значит для меня. Люблю забивать»

высказался после хет-трика в игре Кубка Англии с «Бернли» (6:0).

Это шестой хет-трик форварда « » в сезоне. У него 8 голов за 2 последних матча.

«Пара последних игр была хорошей. Это были важные игры. 7:0 и 6:0 перед паузой на матчи сборных – это впечатляет. Я очень счастлив. Каждый гол многое значит для меня. Каждый гол, забитый для команды, имеет большое значение.

Победа со счетом 6:0 – это великолепно, ведь «Бернли» – это хорошая команда. Так что я очень счастлив. Теперь нас ждет матч на «Уэмбли».

Я нападающий, и я люблю забивать голы! Но я сконцентрирован не только на них, но и на создании моментов. Когда моменты есть, то шансы на то, что я забью, высоки», – сказал Холанд.

Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»

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