Холанд после 8 голов за 2 матча: «Хорошие игры, каждый мяч многое значит для меня. Люблю забивать»
Эрлинг Холанд высказался после хет-трика в игре Кубка Англии с «Бернли» (6:0).
Это шестой хет-трик форварда «Манчестер Сити» в сезоне. У него 8 голов за 2 последних матча.
«Пара последних игр была хорошей. Это были важные игры. 7:0 и 6:0 перед паузой на матчи сборных – это впечатляет. Я очень счастлив. Каждый гол многое значит для меня. Каждый гол, забитый для команды, имеет большое значение.
Победа со счетом 6:0 – это великолепно, ведь «Бернли» – это хорошая команда. Так что я очень счастлив. Теперь нас ждет матч на «Уэмбли».
Я нападающий, и я люблю забивать голы! Но я сконцентрирован не только на них, но и на создании моментов. Когда моменты есть, то шансы на то, что я забью, высоки», – сказал Холанд.
Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»
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Норг забивает пачками, переписывая многие рекорды для своего возраста) Что ещё надо привередливым критикам со сру.спортса? 😄
🤣🤣🤣🤣
Для наших форвардов 8 голов это отличный сезон…