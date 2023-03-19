Пеп Гвардиола: «У Холанда возникнут проблемы в будущем, от него будут ждать по 3-4 гола за матч. Но он будет забивать, пока «Сити» так играет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Берн Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что у результативности Эрлинга Холанда есть свой минус.

Форвард «Манчестер Сити» трижды забил «Бернли» (6:0) в Кубке Англии. За последние 3 игры у него 9 голов.

«В будущем у этого парня будут проблемы, поскольку люди будут ожидать от него 3-4 голов в каждом матче, а столько забивать не получится.

Но я знаю, что ему все равно, что там говорят, он очень позитивный, оптимистичный, никогда не жалуется, следит за собой. Он будет забивать, пока мы играем хорошо.

Я не знаю, к каким показателям он стремится, но он будет забивать, пока мы так играем.

Мы сейчас в хорошей форме. После [первой игры против] «Лейпцига» у нас получается терпеть, много забивать, мало пропускать, хорошо обороняться, создавать при стандартных положениях такую угрозу, которой прежде не было. Я никогда еще не чувствовал, что мы способны забить с любого штрафного или углового.

Думаю, «Арсенал» редко будет терять очки, а нам нужно выигрывать почти каждый матч.

Играть против «Баварии» и снова сыграть на «Уэмбли» [в Кубке Англии] – это честь. Мы продолжаем борьбу в трех турнирах.

Мне показалось, что игроки понимают – проигрывать нельзя. И такие ситуации помогают им показывать максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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6 комментариев

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Khmc
Холланд - украшение АПЛ, Арсеналу - чемпионства!
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Игорь Климов
Ответ Krauvec Cool
Вообще-то Холанд не подходит Сити и Гвардиоле, зачем им эти голы нужны. Вот если бы он делал 50 касаний и 20 обводок - тогда был топ.
Ты это пишешь про Кринжа7 или Кокорина?
0
-4
-4
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Ман Сити
Да проблема, вместо 3-4 в каждом матче забивать 1-2 в каждом матче.
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0
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Krauvec Cool
Вообще-то Холанд не подходит Сити и Гвардиоле, зачем им эти голы нужны. Вот если бы он делал 50 касаний и 20 обводок - тогда был топ.
+4
-1
+3
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Andreir888
А я наслаждаюсь игрой Эрланда, его заряженностью на игру и чувством гола!
+2
0
+2
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QWertY
Пеп тонко намекнул, что нынешняя результативность Холанда заслуга игровой модели команды. Мб и прав)
+1
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