Пеп Гвардиола: «У Холанда возникнут проблемы в будущем, от него будут ждать по 3-4 гола за матч. Но он будет забивать, пока «Сити» так играет»

считает, что у результативности есть свой минус.

Форвард «Манчестер Сити» трижды забил «Бернли» (6:0) в Кубке Англии. За последние 3 игры у него 9 голов.

«В будущем у этого парня будут проблемы, поскольку люди будут ожидать от него 3-4 голов в каждом матче, а столько забивать не получится.

Но я знаю, что ему все равно, что там говорят, он очень позитивный, оптимистичный, никогда не жалуется, следит за собой. Он будет забивать, пока мы играем хорошо.

Я не знаю, к каким показателям он стремится, но он будет забивать, пока мы так играем.

Мы сейчас в хорошей форме. После [первой игры против] « » у нас получается терпеть, много забивать, мало пропускать, хорошо обороняться, создавать при стандартных положениях такую угрозу, которой прежде не было. Я никогда еще не чувствовал, что мы способны забить с любого штрафного или углового.

Думаю, «Арсенал» редко будет терять очки, а нам нужно выигрывать почти каждый матч.

Играть против «Баварии» и снова сыграть на «Уэмбли» [в Кубке Англии] – это честь. Мы продолжаем борьбу в трех турнирах.

Мне показалось, что игроки понимают – проигрывать нельзя. И такие ситуации помогают им показывать максимум», – сказал главный тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас