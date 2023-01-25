Лукас Вера: «В России уровень жизни выше, чем в Аргентине, и многие у вас не увлекаются футболом. А поля прекрасные, в том числе в Оренбурге»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Аргентина болельщики Оренбург Лукас Вера I Футбол

Аргентинский хавбек «Оренбурга» Лукас Вера дал характеристику чемпионату России.

– Иностранцы часто отмечают, как много в РПЛ борьбы. Согласен?

– Да, были очень жесткие матчи. В том числе те, что я видел, например «Зенит» – «Спартак» в Кубке.

В Аргентине похожая ситуация: всегда можно получить травму. Главным образом из-за состояния полей, хотя игра в Аргентине даже более жесткая, чем в России. Много борьбы в центре поля.

– А как тебе газоны в России?

– Хорошие, можно даже сказать, прекрасные. В том числе в Оренбурге. От этого в игре, на самом деле, зависит многое. В Аргентине большие стадионы, но инфраструктура и качество полей так себе. Поэтому команды даже с техничными футболистами в составе играют в оборонительный футбол.

– В чем еще чемпионат России отличается от аргентинского?

– В энергии на стадионах. Для нас футбол – страсть, мы всегда хотим играть и выигрывать. Впрочем, и в Оренбурге стадион хотя бы наполовину почти всегда заполнен. Что уж говорить о выездах к «Спартаку», «Зениту», «Ростову».

Все зависит от твоих результатов. Но, возможно, дело в уровне жизни: в России он выше, и многие у вас не увлекаются футболом, в отличие от Южной Америки, – сказал бывший полузащитник «Уракана».

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9 комментариев

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Макс Гордиенко
Ответ Ксяоми Ноутов
Да, в Оренбурге прекрасное искусственное поле))
Да, как у нас на школьном стадионе)
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Данко Лазович
Ответ zbumer
А может тебя отвезти в Кордову и Санта-Фе, чтобы посмотреть на чем они там играют?
Я б съездил))
0
0
0
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zbumer
Ответ Данко Лазович
Отвезите парня за Урал что ли)) чтобы качество полей глянул повнимательнее)
А может тебя отвезти в Кордову и Санта-Фе, чтобы посмотреть на чем они там играют?
+3
0
+3
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поколение пепси
аргентина в глубокой экономической зад..е последние лет десять, неудивительно, что нырнули ко дну ниже нас, у них нет нефти и газа, тогда наверняка они уже разрешили бы свои проблемы...
0
-1
-1
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Данко Лазович
Отвезите парня за Урал что ли)) чтобы качество полей глянул повнимательнее)
+5
-3
+2
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maxoc
Сравнить энергию стадионов Аргентины и России как то странно. Особенно учитывая последние времена. Когда стадио полупустые. В Аргентине сумасшедший дом на стадио.
+3
0
+3
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Виталик Украинский
Если бы не запредельные тарифы Лукойла и РЖД, уровень жизни был бы выше и на футбол ходили бы больше.
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Ксяоми Ноутов
Да, в Оренбурге прекрасное искусственное поле))
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StHappyOne
Чего только не наговоришь за гонорар
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