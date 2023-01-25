Лукас Вера: «В России уровень жизни выше, чем в Аргентине, и многие у вас не увлекаются футболом. А поля прекрасные, в том числе в Оренбурге»

Аргентинский хавбек « » дал характеристику чемпионату России.

– Иностранцы часто отмечают, как много в борьбы. Согласен?

– Да, были очень жесткие матчи. В том числе те, что я видел, например «Зенит» – «Спартак» в Кубке.

В Аргентине похожая ситуация: всегда можно получить травму. Главным образом из-за состояния полей, хотя игра в Аргентине даже более жесткая, чем в России. Много борьбы в центре поля.

– А как тебе газоны в России?

– Хорошие, можно даже сказать, прекрасные. В том числе в Оренбурге. От этого в игре, на самом деле, зависит многое. В Аргентине большие стадионы, но инфраструктура и качество полей так себе. Поэтому команды даже с техничными футболистами в составе играют в оборонительный футбол.

– В чем еще чемпионат России отличается от аргентинского?

– В энергии на стадионах. Для нас футбол – страсть, мы всегда хотим играть и выигрывать. Впрочем, и в Оренбурге стадион хотя бы наполовину почти всегда заполнен. Что уж говорить о выездах к «Спартаку», «Зениту», «Ростову».

Все зависит от твоих результатов. Но, возможно, дело в уровне жизни: в России он выше, и многие у вас не увлекаются футболом, в отличие от Южной Америки, – сказал бывший полузащитник «Уракана».