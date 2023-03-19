Руководство «Пари НН» проведет расследование по ситуации с Михайловым: «Будем надеяться на положительный исход»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Пари НН Матч ТВ Ярослав Михайлов Футбол

Руководство «Пари НН» разбирается в ситуации с хавбеком Ярославом Михайловым.

Сообщалось, что полузащитник «Пари НН» должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Руководство разбирается в сложившейся ситуации, решение будет вынесено в КДК, будем надеяться на положительный исход дела. 

В любом случае данное событие не должно было произойти, руководство клуба проведет внутреннее расследование и примет решение по ответственным лицам в клубе», – сообщили в пресс‑службе «Пари НН».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» подаст протест. «Пари НН» могут засчитать техническое поражение.

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3 комментария

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0mertas626
Ответ Эннер Валенсия
У каждой команды есть начальник, который до этого обычно работал судьей. Он должен знать регламент от и до, также следить за его соблюдением футболистами команды.
почему электронная система заявки даёт возможность заявить дисквалифицированного футболиста? смотрится как недоделка системы, баг
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Эннер Валенсия
Ответ Гамарджоба Генацвале
Результат должны оставить в силе. Сначала программу свою допилите, чтобы учитывала эти жк, полученные за другие команды, в низших лигах, а потом регламент пишите.
У каждой команды есть начальник, который до этого обычно работал судьей. Он должен знать регламент от и до, также следить за его соблюдением футболистами команды.
+3
-6
-3
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Гамарджоба Генацвале
Результат должны оставить в силе. Сначала программу свою допилите, чтобы учитывала эти жк, полученные за другие команды, в низших лигах, а потом регламент пишите.
+5
-3
+2
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