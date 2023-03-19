Руководство «Пари НН» проведет расследование по ситуации с Михайловым: «Будем надеяться на положительный исход»

Руководство «Пари НН» разбирается в ситуации с хавбеком Ярославом Михайловым.

Сообщалось, что полузащитник «Пари НН» должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Руководство разбирается в сложившейся ситуации, решение будет вынесено в КДК, будем надеяться на положительный исход дела.

В любом случае данное событие не должно было произойти, руководство клуба проведет внутреннее расследование и примет решение по ответственным лицам в клубе», – сообщили в пресс‑службе «Пари НН».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» подаст протест. «Пари НН» могут засчитать техническое поражение.

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