РПЛ об участии хавбека «Пари НН» Михайлова в матче с «Торпедо»: «Электронная система в автоматическом режиме не учитывает карточки в других турнирах»

РПЛ объяснила ситуацию с участием в матче «Пари НН» и « ».

Сообщалось, что полузащитник нижегородской команды должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Полузащитник « » Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешел в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода.

До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во второй лиге, где получил две желтые карточки.

В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ.

Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», – говорится в сообщении .

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