РПЛ об участии хавбека «Пари НН» Михайлова в матче с «Торпедо»: «Электронная система в автоматическом режиме не учитывает карточки в других турнирах»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

РПЛ объяснила ситуацию с участием Ярослава Михайлова в матче «Пари НН» и «Торпедо».

Сообщалось, что полузащитник нижегородской команды должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешел в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода.

До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во второй лиге, где получил две желтые карточки.

В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ.

Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», – говорится в сообщении РПЛ.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
му, хрю короче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Вот газовые подставили свой фарм-клуб...игрока отдали, а про предупреждения не сказали...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Такое разгильдяйство должно быть наказано
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий