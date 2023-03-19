РПЛ об участии хавбека «Пари НН» Михайлова в матче с «Торпедо»: «Электронная система в автоматическом режиме не учитывает карточки в других турнирах»
РПЛ объяснила ситуацию с участием Ярослава Михайлова в матче «Пари НН» и «Торпедо».
Сообщалось, что полузащитник нижегородской команды должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.
«Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешел в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода.
До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во второй лиге, где получил две желтые карточки.
В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».
Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.
В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ.
Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» лигу не проинформировала.
Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», – говорится в сообщении РПЛ.
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