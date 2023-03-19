Быстров о «Пари НН» и Михайлове: «Бред. Все в электронном виде и РПЛ допускает такие оплошности – при чем тут клуб, начальник команды?»
Владимир Быстров назвал бредом ситуацию с участием Ярослава Михайлова в матче с «Торпедо».
Сообщалось, что полузащитник «Пари НН» должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.
«Если сейчас все в электронном виде и РПЛ допускает такие оплошности, что дают играть футболисту, у которого дисквалификация… Это бред.
И при чем тут клуб, например, начальник команды? Он не следил за футболистом в «Зените‑2». Ему не дали бумагу о том, что у него какие‑то там желтые карточки.
Она [система] должна была не дать внести его в заявку на матч», – сказал бывший футболист сборной России.
Близок технарь в РПЛ: карточки игрока «НН» подарят «Торпедо» победу
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
"Для создания заявки на госуслугах необходимо прикрепить документы, полученные на госуслугах"...
Это, видимо, что бы дать вам возможность поработать "начальником команды")