Быстров о «Пари НН» и Михайлове: «Бред. Все в электронном виде и РПЛ допускает такие оплошности – при чем тут клуб, начальник команды?»

назвал бредом ситуацию с участием в матче с «Торпедо».

Сообщалось, что полузащитник « » должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Если сейчас все в электронном виде и РПЛ допускает такие оплошности, что дают играть футболисту, у которого дисквалификация… Это бред.

И при чем тут клуб, например, начальник команды? Он не следил за футболистом в «Зените‑2». Ему не дали бумагу о том, что у него какие‑то там желтые карточки.

Она [система] должна была не дать внести его в заявку на матч», – сказал бывший футболист сборной России.

Близок технарь в РПЛ: карточки игрока «НН» подарят «Торпедо» победу

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас