Быстров о «Пари НН» и Михайлове: «Бред. Все в электронном виде и РПЛ допускает такие оплошности – при чем тут клуб, начальник команды?»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Торпедо Пари НН Матч ТВ Ярослав Михайлов Футбол

Владимир Быстров назвал бредом ситуацию с участием Ярослава Михайлова в матче с «Торпедо».

Сообщалось, что полузащитник «Пари НН» должен был отбывать дисквалификацию. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Если сейчас все в электронном виде и РПЛ допускает такие оплошности, что дают играть футболисту, у которого дисквалификация… Это бред.

И при чем тут клуб, например, начальник команды? Он не следил за футболистом в «Зените‑2». Ему не дали бумагу о том, что у него какие‑то там желтые карточки.

Она [система] должна была не дать внести его в заявку на матч», – сказал бывший футболист сборной России.

Близок технарь в РПЛ: карточки игрока «НН» подарят «Торпедо» победу

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7 комментариев

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Aлекс Губанов
Да уж. Не следить за элементарными вещами, как перебор карточек.
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munchen_fest
Ответ Eugene88
Что бредового? Ты в курсе, что если страну меняешь - дискву так же надо отбывать? Тут в рамках одной федерации турниры, все логично
При переходе игрока в его новый клуб и новую лигу приходит трансферный лист игрока. Вместе с трансферным листом (при переходе игрока в другую лигу и команду) в новый клуб игрока должна приходить бумага что у игрока есть дисквалификация. И потом уже новая лига не должна давать возможности заявлять игрока в электронной системе. Начальник команды не обязан следить за этим, ибо такие оплошности в таком случае будут продолжаться.
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Eugene88
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну если в Реале даже нечто подобное было. Но там хотя бы турнир был один - Кубок Испании.А тут разные лиги. Как по мне - это бредовое правило в регламенте.
Что бредового? Ты в курсе, что если страну меняешь - дискву так же надо отбывать? Тут в рамках одной федерации турниры, все логично
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Алексей Иванов
За что они деньги получают? Что делать с зарубежными лигами?
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Michael Boldyrev
Ну, тут-то Быстров прав.
"Для создания заявки на госуслугах необходимо прикрепить документы, полученные на госуслугах"...
Это, видимо, что бы дать вам возможность поработать "начальником команды")
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Eugene88
Да уж, в клубе все так заняты, куда уж им следить за своими игроками😵‍💫
Ну если в Реале даже нечто подобное было. Но там хотя бы турнир был один - Кубок Испании.А тут разные лиги. Как по мне - это бредовое правило в регламенте.
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Eugene88
Да уж, в клубе все так заняты, куда уж им следить за своими игроками😵‍💫
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