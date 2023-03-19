Лизаразю о Месси: «Величайший игрок в истории. Но есть ли у него мотивация выиграть ЛЧ с «ПСЖ»?»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Биксант Лизаразю Футбол

Биксант Лизаразю хотел бы, чтобы Лионель Месси продлил контракт с «ПСЖ».

Срок нынешнего контракта форварда с парижанами истекает летом 2023 года.

«Я бы хотел, чтобы он продлил контракт еще на год. Возможность видеть его игру – привилегия. Это величайший игрок в истории. По крайней мере, за последние 20 лет.

Вопрос в том, есть ли у него мотивация выигрывать Лигу чемпионов с «ПСЖ»?» – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Франции.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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22 комментария

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Benner
Ответ Artem Piatkov
Величайший тот, у которого 828+268 во всех турнирах в 5 разных Чемпионатах и с 6 разными командами (включая национальную сборную)
Величайший с 0 ЧМ и с 0 результативных действий в плей-офф ЧМ😁
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Фанат спорта01
Ответ Игорь Климов
Величайшие игроки не играют в таком дворовом чемпионате Саудовской Аравии.
а если Месси тоже перейдёт в СА он тоже перестанет быть великим?
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Геннадий Тимченко
Ответ jexOn
У Лео всегда есть мотивация выигрывать трофеи, не повезло, что именно на Баварию попали в 1/8 да еще и с поломанным центром обороны и Неймаром.
а в прошлом году в 1/8 с Реалом не повезло, что Месси полез бить пенальти... ударил бы Мбаппе - пошли бы дальше🤦
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Ты же недавно писал, что Месси - Величайший, что поменялось?)
Гол со штрафного Абхе перевернул историю футбола
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Роман
Ответ jexOn
У Лео всегда есть мотивация выигрывать трофеи, не повезло, что именно на Баварию попали в 1/8 да еще и с поломанным центром обороны и Неймаром.
А в Кубке Франции на Ниццу и Марсель...
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Иван Иванов
Фенербахче, Галатасарай или Бешикташ - вот идеальные клубы для нынешнего Месси .при условии снижения требований по зарплате.
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donatodonatore
Неужели непонятно как только он выиграл чемпионат мира у него уже нет никакой мотивации на ближайшие пару тройку лет.
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headmaster
Давно писал про мотивацию Месси в ПСЖ. Точнее, ее отсутствие. А без нее тяжело
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jexOn
У Лео всегда есть мотивация выигрывать трофеи, не повезло, что именно на Баварию попали в 1/8 да еще и с поломанным центром обороны и Неймаром.
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rej1sta
Ответ VERBLYUD
Ты же недавно писал, что Месси - Величайший, что поменялось?)
Плюсики собрал, теперь опять можно бред писать)
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Doug DeMuro99
Французы довыеживаются и Месси свалит и в ПСЖ вообще никого нормального не останется в Полузащите. Мбаппе придется бегать в защиту за мячом.
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Игорь Климов
Ответ Artem Piatkov
Величайший тот, у которого 828+268 во всех турнирах в 5 разных Чемпионатах и с 6 разными командами (включая национальную сборную)
Величайшие игроки не играют в таком дворовом чемпионате Саудовской Аравии.
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Роман
После скандалов с коррупционной Барсой.
Называть Месси величайшим всё равно что иметь синдром дауна.
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Величайший тот, у которого 828+268 во всех турнирах в 5 разных Чемпионатах и с 6 разными командами (включая национальную сборную)
Ты же вроде выздоравливать начал в какой-то момент? Опять за свое взялся.
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Величайший тот, у которого 828+268 во всех турнирах в 5 разных Чемпионатах и с 6 разными командами (включая национальную сборную)
Ты же недавно писал, что Месси - Величайший, что поменялось?)
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Эркинбек Апаканов
Ответ Экспертное мнение
Если ты не в курсе, есть позиция плеймейкер, Месси должен играть его. Но в Мюнхене был вынужден играть опорника.
В Мюнхене его съели потрохами, он боялся коснуться мяча, какое опорника 🤣
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Если ты не в курсе, есть позиция плеймейкер, Месси должен играть его. Но в Мюнхене был вынужден играть опорника.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Экспертное мнение
Ответ Эркинбек Апаканов
Вы определитесь уже, то он сам полузащитник, то нападающий
Если ты не в курсе, есть позиция плеймейкер, Месси должен играть его. Но в Мюнхене был вынужден играть опорника.
+3
-3
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Эркинбек Апаканов
Ответ Игорь Климов
Лео Месси имеет большую мотивацию выиграть с ПСЖ Лигу Чемпионов, но ему нужны качественные полузащитники.
Вы определитесь уже, то он сам полузащитник, то нападающий
+1
-5
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Artem Piatkov
Величайший тот, у которого 828+268 во всех турнирах в 5 разных Чемпионатах и с 6 разными командами (включая национальную сборную)
+1
-7
-6
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Игорь Климов
Лео Месси имеет большую мотивацию выиграть с ПСЖ Лигу Чемпионов, но ему нужны качественные полузащитники.
+2
-4
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Vitto
Какая ЛЧ? В которой он 8 лет позорится?
+5
-6
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