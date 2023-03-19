Лизаразю о Месси: «Величайший игрок в истории. Но есть ли у него мотивация выиграть ЛЧ с «ПСЖ»?»
Биксант Лизаразю хотел бы, чтобы Лионель Месси продлил контракт с «ПСЖ».
Срок нынешнего контракта форварда с парижанами истекает летом 2023 года.
«Я бы хотел, чтобы он продлил контракт еще на год. Возможность видеть его игру – привилегия. Это величайший игрок в истории. По крайней мере, за последние 20 лет.
Вопрос в том, есть ли у него мотивация выигрывать Лигу чемпионов с «ПСЖ»?» – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Франции.
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Называть Месси величайшим всё равно что иметь синдром дауна.