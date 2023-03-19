Холанд о борьбе за 3 трофея: «Ман Сити» должен быть на максимуме и показывать лучший футбол. Сейчас будет решаться все»

высказался о шансах «Манчестер Сити» на три трофея в этом сезоне.

«Горожане» выступят в полуфинале Кубка Англии и сыграют с «Баварией» в 1/4 финала . Также « » занимает 2-е место в таблице , отставая от «Арсенала» на 5 очков.

«Думаю, наступила та часть сезона, в ходе которой мы должны быть на максимуме. Сейчас будет решаться все. Мы должны в каждом матче показывать лучший футбол. Последние два матча были финалами для нас.

Вот этим мы и занимаемся. Я горд и счастлив. Не знаю, что еще сказать. Будет здорово сыграть на «Уэмбли». Нужно попробовать снова», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

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