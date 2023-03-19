Холанд о борьбе за 3 трофея: «Ман Сити» должен быть на максимуме и показывать лучший футбол. Сейчас будет решаться все»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался о шансах «Манчестер Сити» на три трофея в этом сезоне.

«Горожане» выступят в полуфинале Кубка Англии и сыграют с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Также «Ман Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 5 очков.

«Думаю, наступила та часть сезона, в ходе которой мы должны быть на максимуме. Сейчас будет решаться все. Мы должны в каждом матче показывать лучший футбол. Последние два матча были финалами для нас.

Вот этим мы и занимаемся. Я горд и счастлив. Не знаю, что еще сказать. Будет здорово сыграть на «Уэмбли». Нужно попробовать снова», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

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3 комментария

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Виталий Ан
Думаю каждый в глубине души согласится, что Сити своим футболом заслуживает минимум 1 ЛЧ. Временами показывали выдающийся футбол. В чемпионате ставили рекорды.
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Артур Артур
Желаю им победы в ЛЧ и Кубке,а АПЛ Арсеналу
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Liverpool_YNWA
Пару лет назад, Ливерпуль не купил его, потому что решил, что он не сможет составить конкуренцию Мане, Фирмино и Салаху, когда его можно было купить за 10 млн, это была самая большая ошибка этого клуба
+1
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