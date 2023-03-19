Алан Ширер: «Холанд – зверь, голевая машина. Он может забить 50, даже 60 мячей за сезон. Безумие»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Алан Ширер Бернли чемпионшип Эрлинг Холанд Футбол

Алан Ширер считает, что Эрлинг Холанд может забить 50-60 голов за сезон.

«Холанд – зверь. Это машина по забиванию голов. Он живет и дышит ими. Если он не забьет, то не сможет уснуть ночью. Он хочет еще один, а потом еще один, а потом еще один.

Он невероятен, а эта команда – просто мечта, учитывая, сколько моментов они создают. Холанд может забить 50, даже 60 голов за сезон. Безумие», – сказал лучший бомбардир в истории АПЛ.

У 22-летнего форварда 42 гола в 37 матчах сезона за «Ман Сити». Полную статистику норвежца можно найти здесь.

Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»

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19 комментариев

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Rio de Janeiro
Ответ jordy
Это аномалия и было это один раз. Нельзя остальные достижения игроков, в том числе и все остальные сезоны Месси, называть чепухой.
Аномалия применительно к инопланетянину не применима
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Рэд Уайт
Ответ Under
ну так Сити ещё и не взял ни АПЛ, ни ЛЧ на ЛЧ шанс 30%, на АПЛ 48%, соответственно на оба 14% и это не факт ещё, что проголосуют за него, даже если обе чашки возьмут
сити не нужно бежать за двумя зайцами пусть апл берем доминатор,а ситт все силы кинуть на лч
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Under
Ответ Рэд Уайт
Месси 2008-2012 это величайший игрок в истории с достижениями который никто никогда не побьет . сикступл требл 14 трофеев 4 золотых мяча подряд 2 золотые бутсы 211 гол 91 ассист
рано или поздно кто-нибудь побьёт
если это не случится в ближайшие десять лет, ещё не значит, что не случится никогда
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Under
Ответ Рэд Уайт
даже щас буки 65 % дают то что Месси заберет 8 зм
ну так Сити ещё и не взял ни АПЛ, ни ЛЧ
на ЛЧ шанс 30%, на АПЛ 48%, соответственно на оба 14%
и это не факт ещё, что проголосуют за него, даже если обе чашки возьмут
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Саша Казанов
Ответ Рэд Уайт
Месси 2008-2012 это величайший игрок в истории с достижениями который никто никогда не побьет . сикступл требл 14 трофеев 4 золотых мяча подряд 2 золотые бутсы 211 гол 91 ассист
6 мая 2009 года - Эвребе переплюнул все заслуги Месси перед Барселоной. Не фантазируйте.
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Рэд Уайт
Ответ 2u2
Смотрю на машину Холланда и думаю, каким же все таки Месси был недосягаемым на пике карьеры. Забивал больше Холланда, раздавал передачи как топовый плеймейкер, обыгрывал лучше и больше всех, понимание игры.. просто космос.. Лео, спасибо за детство!!!
Месси 2008-2012 это величайший игрок в истории с достижениями который никто никогда не побьет .
сикступл
требл
14 трофеев
4 золотых мяча подряд
2 золотые бутсы
211 гол
91 ассист
+1
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-2
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jordy
Ответ Рэд Уайт
безумие это 73 гола за сезон и 91 гол за год все остальное чепуха
Это аномалия и было это один раз.
Нельзя остальные достижения игроков, в том числе и все остальные сезоны Месси, называть чепухой.
+6
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Новый тренер ФК Спартак
не забить а добить)
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Рэд Уайт
Ответ Lindeman
Холанд в этом сезоне может стать легендой АПЛ, а если Ман Сити возьмёт ЛЧ, то наверняка заберёт ЗМ
даже щас буки 65 % дают то что Месси заберет 8 зм
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Рэд Уайт
Ответ Lindeman
Холанд в этом сезоне может стать легендой АПЛ, а если Ман Сити возьмёт ЛЧ, то наверняка заберёт ЗМ
зм Месси заберет ,а не товарищь который пил пино коладу во время чм
+2
-2
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2u2
Смотрю на машину Холланда и думаю, каким же все таки Месси был недосягаемым на пике карьеры. Забивал больше Холланда, раздавал передачи как топовый плеймейкер, обыгрывал лучше и больше всех, понимание игры.. просто космос.. Лео, спасибо за детство!!!
+20
-4
+16
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Ramin Mamedov
какой 50, он уже 42 забил) впереди ещё минимум 13 матчей.. учитывая, что забил 9 за последние 3 матча - думаю, очень вероятно, что забьет и 50 и 55
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Lindeman
Холанд в этом сезоне может стать легендой АПЛ, а если Ман Сити возьмёт ЛЧ, то наверняка заберёт ЗМ
+1
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Рэд Уайт
безумие это 73 гола за сезон
и 91 гол за год
все остальное чепуха
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-4
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Константин Белоглазов
Ответ А. Мостовой
в пустые коронный с пенальти похоронный
задача любого топ форварда забивать.
и заметь, везде он голы клал пачками.
+2
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6tspey7tb5
А 91 сможет ?)
+1
-1
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Nikro9
Ответ Саша Казанов
Он и забьет
Если не сломается…
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А. Мостовой
в пустые коронный с пенальти похоронный
+1
-3
-2
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Саша Казанов
Он и забьет
+7
0
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