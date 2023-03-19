Алан Ширер: «Холанд – зверь, голевая машина. Он может забить 50, даже 60 мячей за сезон. Безумие»
Алан Ширер считает, что Эрлинг Холанд может забить 50-60 голов за сезон.
«Холанд – зверь. Это машина по забиванию голов. Он живет и дышит ими. Если он не забьет, то не сможет уснуть ночью. Он хочет еще один, а потом еще один, а потом еще один.
Он невероятен, а эта команда – просто мечта, учитывая, сколько моментов они создают. Холанд может забить 50, даже 60 голов за сезон. Безумие», – сказал лучший бомбардир в истории АПЛ.
У 22-летнего форварда 42 гола в 37 матчах сезона за «Ман Сити». Полную статистику норвежца можно найти здесь.
Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
если это не случится в ближайшие десять лет, ещё не значит, что не случится никогда
на ЛЧ шанс 30%, на АПЛ 48%, соответственно на оба 14%
и это не факт ещё, что проголосуют за него, даже если обе чашки возьмут
сикступл
требл
14 трофеев
4 золотых мяча подряд
2 золотые бутсы
211 гол
91 ассист
Нельзя остальные достижения игроков, в том числе и все остальные сезоны Месси, называть чепухой.
и 91 гол за год
все остальное чепуха
и заметь, везде он голы клал пачками.