Алан Ширер: «Холанд – зверь, голевая машина. Он может забить 50, даже 60 мячей за сезон. Безумие»

считает, что может забить 50-60 голов за сезон.

«Холанд – зверь. Это машина по забиванию голов. Он живет и дышит ими. Если он не забьет, то не сможет уснуть ночью. Он хочет еще один, а потом еще один, а потом еще один.

Он невероятен, а эта команда – просто мечта, учитывая, сколько моментов они создают. Холанд может забить 50, даже 60 голов за сезон. Безумие», – сказал лучший бомбардир в истории .

У 22-летнего форварда 42 гола в 37 матчах сезона за « ». Полную статистику норвежца можно найти здесь.

Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»

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