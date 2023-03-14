Пике об отдыхе: «Сон переоценен. Мы пришли в этот мир, чтобы что-то делать»
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что роль сна переоценивают.
– Как вы отдыхаете?
– Я не могу это себе позволить. Мы пришли в этот мир, чтобы что-то делать. Сон переоценен, – рассказал 36-летниц Пике в эфире RAC1.
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Вполне может быть: сплю всего 5 часов. Ну и еще 3-4 во время сиесты, конечно.
«Спите меньше, больше работайте и станете богатыми, как я»
но точно не сон