Пике об отдыхе: «Сон переоценен. Мы пришли в этот мир, чтобы что-то делать»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Здоровье Футбол

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что роль сна переоценивают.

– Как вы отдыхаете?

– Я не могу это себе позволить. Мы пришли в этот мир, чтобы что-то делать. Сон переоценен, – рассказал 36-летниц Пике в эфире RAC1.

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37 комментариев

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Sekor
При этом не сказано, сколько Пике спит.
Вполне может быть: сплю всего 5 часов. Ну и еще 3-4 во время сиесты, конечно.
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Bob Dylan
Пойду-ка спать...
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feelthedroom@mail.ru
Ты че буробишь, черт?
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Best game on Earth
Так ты ж на пенсии, Жерар, тебе можно теперь мало спать.
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Злобный Конь
Такие обычно с ума сходят...
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Совесть Черданцева
Медведи: ты, #####, серьёзно?
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obid
Как по мне, он лучший игрок Азии и один из лучших в мире
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Олег Акимов
Зря на Сона быканул, классный игрок
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Дмитрий Попов
Мне так начальник на работе говорил. Особенно когда требовалось переработать пару часов.
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Олег Акимов
Фанаты Тоттенхэма напряглись
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Иван Шуткин
Согласен)) Игрок Тотенхема Сон переоценен)
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Влад Путман
В России с экранов телевизоров тебе больше скажут, жизнь переоценена!
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Алексей Иванов
Сон: Пике переоценен
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6k2uaqfx3e
Типичный диванный хейтер
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LaffyTaffy
Звучит, как на вебинаре какого-нибудь очередного коуча-воздухана.
«Спите меньше, больше работайте и станете богатыми, как я»
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Veld
тогда уж еда (и все ритуалы с ней связанные) переоценена

но точно не сон
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udiekemen
Ответ Otter
Он вообще-то в прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал
Казалось бы причём тут Сон, видимо некого до*бываться)
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Итачи Учиха
Жерар на амфетамин подсел после окончания карьеры?
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Jaxongir Shodiev
Реально, Сон переоценен. Сдулся в этом сезоне
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раскаявшийся жиробас
А Кейн как, норм?
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Дима Трепутин
Перепись шуткарей.
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Forza Juve
Например, изменять Шакире.
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Wesley
Пике: "Мозг переоценен. Мы пришли в этот мир, чтобы делать, а не думать"
+26
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Born is the King
Сказал бывший футболист, который тренировался 2 часа в день, которые начинаются в 11. А теперь занимается производством интервью про Медиалигу
+12
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Александра Александрова
Ага и еда переоценена и вода !
+6
-1
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