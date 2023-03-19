«Ельцин не был дилетантом в футболе. Он возглавлял сборную правительства России». Трахтенберг о президенте РФ на матче «Спартака»

рассказал о любви Бориса Ельцина к футболу.

– Ельцин интересовался футболом?

– Не просто интересовался – возглавлял сборную правительства России. У него, конечно, тренерский опыт был поскромнее, чем у Романцева и Тарпищева, но в раздевалке он давал достаточно дельные рекомендации. Поверьте, это не были советы постороннего человека или дилетанта в футболе.

Тарпищев и пригласил Ельцина на матч с «Фейеноордом», чтобы тот сам убедился, как играет романцевский «Спартак», и тоже заразился этой идеей (сделать топ-клуб – Sports.ru).

Для него футбол был отдыхом после рабочего дня, и я не собирался его напрягать. Но один вопрос все же позволил себе задать, самый простой. И он ответил: «Я уверен, что «Спартак» победит».

– В раздевалку после матча вы не заходили?

– Был. Романцев звал: «Иди, сфотографируемся на память». Но я не стал, потому что еще не работал в команде. У меня есть другие снимки с Ельциным и Тарпищевым. А еще были две пары именных часов от президента – я кому-то из легионеров их подарил.

– вспоминал, что первым Ельцин пожал руку водителю спартаковского автобуса Коле, и предположил, что тот принял его за . Допускаете такой казус?

– Ну что вы, он ни в коем случае не мог спутать Романцева с кем-либо еще. Ельцин хорошо знал Олега Ивановича в лицо. Просто Борис Николаевич был человеком достаточно демократичным, а первым на его пути оказался водитель Коля Дорошин. Он и пожал ему руку. Что, он должен был всех растолкать?

Со всеми, кто находился в раздевалке, Ельцин по очереди поздоровался. Теплее всех – разумеется, с Романцевым. Он ведь тоже побывал в шкуре тренера, пусть и на другом уровне, и понимал, насколько непросто даются победы.

– Впоследствии Ельцин появлялся на футболе?

– Возможно, но я просто мог не придать этому значения. На «Фейеноорде» точно был самый памятный заход в раздевалку. Когда я уже работал пресс-атташе сборной с Романцевым, команда без поражений прошла отбор Евро-1996.

После победы над финнами в «Лужниках» сборную поздравляли Коржаков, Бородин и Шамиль. Нас с Романцевым тогда со стадиона забрали на банкет.

За выход в финал обещали всем по «Рено», включая пресс-атташе. Но в итоге ограничились «Жигулями» – и только футболистам. К счастью, у меня к тому времени уже была «Митсубиши». Классная была сборная. Жаль, что в Англии не удалось выстрелить, но это уже другая история, – сказал бывший пресс-атташе « » и сборной России.

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