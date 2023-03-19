«Ельцин не был дилетантом в футболе. Он возглавлял сборную правительства России». Трахтенберг о президенте РФ на матче «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Олег Романцев Борис Ельцин Дмитрий Радченко Леонид Трахтенберг Политика Чемпионат.com Футбол

Леонид Трахтенберг рассказал о любви Бориса Ельцина к футболу.

– Ельцин интересовался футболом?

– Не просто интересовался – возглавлял сборную правительства России. У него, конечно, тренерский опыт был поскромнее, чем у Романцева и Тарпищева, но в раздевалке он давал достаточно дельные рекомендации. Поверьте, это не были советы постороннего человека или дилетанта в футболе.

Тарпищев и пригласил Ельцина на матч с «Фейеноордом», чтобы тот сам убедился, как играет романцевский «Спартак», и тоже заразился этой идеей (сделать топ-клуб – Sports.ru).

Для него футбол был отдыхом после рабочего дня, и я не собирался его напрягать. Но один вопрос все же позволил себе задать, самый простой. И он ответил: «Я уверен, что «Спартак» победит».

– В раздевалку после матча вы не заходили?

– Был. Романцев звал: «Иди, сфотографируемся на память». Но я не стал, потому что еще не работал в команде. У меня есть другие снимки с Ельциным и Тарпищевым. А еще были две пары именных часов от президента – я кому-то из легионеров их подарил.

Дмитрий Радченко вспоминал, что первым Ельцин пожал руку водителю спартаковского автобуса Коле, и предположил, что тот принял его за Романцева. Допускаете такой казус?

– Ну что вы, он ни в коем случае не мог спутать Романцева с кем-либо еще. Ельцин хорошо знал Олега Ивановича в лицо. Просто Борис Николаевич был человеком достаточно демократичным, а первым на его пути оказался водитель Коля Дорошин. Он и пожал ему руку. Что, он должен был всех растолкать?

Со всеми, кто находился в раздевалке, Ельцин по очереди поздоровался. Теплее всех – разумеется, с Романцевым. Он ведь тоже побывал в шкуре тренера, пусть и на другом уровне, и понимал, насколько непросто даются победы.

– Впоследствии Ельцин появлялся на футболе?

– Возможно, но я просто мог не придать этому значения. На «Фейеноорде» точно был самый памятный заход в раздевалку. Когда я уже работал пресс-атташе сборной с Романцевым, команда без поражений прошла отбор Евро-1996.

После победы над финнами в «Лужниках» сборную поздравляли Коржаков, Бородин и Шамиль. Нас с Романцевым тогда со стадиона забрали на банкет.

За выход в финал обещали всем по «Рено», включая пресс-атташе. Но в итоге ограничились «Жигулями» – и только футболистам. К счастью, у меня к тому времени уже была «Митсубиши». Классная была сборная. Жаль, что в Англии не удалось выстрелить, но это уже другая история, – сказал бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России.

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53 комментария

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Sarumian
Ельцин не был дилетантом в футболе. Он возглавлял сборную правительства России.

Как раз говорит об обратном.
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Виктория Яшина
Ответ АРТУР АЛИЕВ
«Ельцин не был дилетантом в футболе..." . Он был дилетантом в политике и управлении государством.
Ага, не то что Путин гений в управление государством и политике
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ss_podonok
Ответ Dmitry_1986
Ельцин был алкоголик, который чуть страну не пропил, и больше никто...
совок сам себя развалил. причём тут ельцин..
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tyuiop tyuiop
Ответ pont77
Соглашусь. Достаточно посмотреть кого он выбрал в преемники.
безусловно главное его преступление
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ДМ-1чемпион
Ответ Jii Gee
То, что ты сейчас можешь писать в интернете во многом его заслуга. А так бы сидел даже без локальной сети как в КНДР.
А ХА ХА. Чудо в перьях для тебя свобода слова важнее целостности страны и закона!? Ельцин преступник это факт! Ельцин расстрелял законный народный парламент!
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tyuiop tyuiop
Ответ ДМ-1чемпион
Как раз пропил. Именно он в "Беловежской пуще" подписал приговор СССР!
Россия и СССР это разные страны
и все счастливы что совок развалился
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pont77
Ответ АРТУР АЛИЕВ
«Ельцин не был дилетантом в футболе..." . Он был дилетантом в политике и управлении государством.
Соглашусь. Достаточно посмотреть кого он выбрал в преемники.
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terskiy
Ответ ДМ-1чемпион
Учи историю, чудо в перьях. "Урегулировать"? Да Кучма за независимость готов был отдать не только Крым но и Донбасс! Ельцыну вообще на фиг ничего не было нужно. Ельцин чуть Россию не развалил, раздавал суверенитет на право и налево. Кавказ кровью залил. Каждый месяц были теракты в России. Ельцин это преступник.
Сам себе противоречишь в одном посте: если он раздавал суверенитеты направо-налево, зачем надо было "заливать кровью Кавказ"?
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Jii Gee
Ответ ДМ-1чемпион
Учи историю, чудо в перьях. "Урегулировать"? Да Кучма за независимость готов был отдать не только Крым но и Донбасс! Ельцыну вообще на фиг ничего не было нужно. Ельцин чуть Россию не развалил, раздавал суверенитет на право и налево. Кавказ кровью залил. Каждый месяц были теракты в России. Ельцин это преступник.
Ну конечно, сейчас беспримерно лучше.
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ДМ-1чемпион
Ответ terskiy
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Учи историю, чудо в перьях. "Урегулировать"? Да Кучма за независимость готов был отдать не только Крым но и Донбасс! Ельцыну вообще на фиг ничего не было нужно. Ельцин чуть Россию не развалил, раздавал суверенитет на право и налево. Кавказ кровью залил. Каждый месяц были теракты в России. Ельцин это преступник.
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Jii Gee
Ответ ДМ-1чемпион
Он расстрелял парламент из танка! Ельцин преступник которого надо судить.
То, что ты сейчас можешь писать в интернете во многом его заслуга. А так бы сидел даже без локальной сети как в КНДР.
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Jii Gee
Ответ Tom_York
Он передал власть, как умирающий царь... Вот мой наследник! Скажи еще поступил демократично)))
Но в рамках законодательства и Конституции не так ли? Он не стал среднеазиатским ханом, который использовал дыру в Конституции, чтобы пролезть на третий срок. Он правил честно и ушел честно. По крайней мере дворцов за ним не водилось.
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мяу
Хорошо что сейчас не девяностые!
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terskiy
Ответ Total_90
Настолько демократичным чуть Россию не развалил
Под конец его правления все области и республики, кроме Чечни, уже урегулировали отношения с центром. Каким образом должна была "развалиться"?
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Valentin Kompaneytsev
В основном утром его встречали два джентльмена удачи Боря Немцов и Чубайс. Наливали ему чтоб не было краёв видно и увозили домой до следующего приёма.
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ДМ-1чемпион
Ответ Jii Gee
Ельцин первый лидер России, который мирно передал власть и ушел сам по истечении положенного по Конституции срока и больше в политику не лез. Народ по своему скудоумию и рабскому менталитету не понимает, что этот человек дал России.
Он расстрелял парламент из танка! Ельцин преступник которого надо судить.
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terskiy
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ДМ-1чемпион
Ответ Dmitry_1986
Ельцин был алкоголик, который чуть страну не пропил, и больше никто...
Как раз пропил. Именно он в "Беловежской пуще" подписал приговор СССР!
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Tom_York
Ответ Jii Gee
Ельцин первый лидер России, который мирно передал власть и ушел сам по истечении положенного по Конституции срока и больше в политику не лез. Народ по своему скудоумию и рабскому менталитету не понимает, что этот человек дал России.
Он передал власть, как умирающий царь... Вот мой наследник! Скажи еще поступил демократично)))
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Ильдар Фарукшин
Ответ Игорь Климов
Хуже всех с большим отрывом был Хрущёв.
Ну так далеко я не копал 😊,, а так согласен
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ДМ-1чемпион
Ельцин преступник! Пропил великую страну. На троих в "Беловежской пуще" развалили СССР!
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Konstantin Zorin
О чем он? Ельцин страну чуть не пропил.
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Jii Gee
Ответ Anton Abaturov
Ну вот с этим соглашусь Вообще, у нас недооценивают как это событие повлияло на дальнейший ход развития страны. Всё к чему мы пришли сегодня напрямую оттуда выросло
Если бы верх взяли депутаты парламента, то вы бы сейчас жили в стране по типу КНДР!
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Игорь Климов
Ответ Ильдар Фарукшин
Ельцина только Горбатый переплюнол
Хуже всех с большим отрывом был Хрущёв.
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Игорь Климов
Ответ Dmitry_1986
Ельцин был алкоголик, который чуть страну не пропил, и больше никто...
Ты полностью прав!
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