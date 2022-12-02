Ельцин Техеда: «Не знаю, кто из родителей решил меня так назвать, но мне нравится. Ничего не знаю о семье Ельцина»

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Ельцин Техеда рассказал, что не знаком с семьей первого президента России Бориса Ельцина.

«У меня часто спрашивали о моем имени, я эту историю уже всем рассказал. Моим родителям очень нравилась фамилия президента России, именно поэтому меня так назвали.

Мне нечего сказать его семье, у меня просто такое же имя. Оно мне очень нравится, но я ничего не знаю о семье Ельцина.

Я не знаю об этом, не знаком. Просто знаю, кто такой Ельцин. Не знаю, кто именно из моих родителей решил меня так назвать, но мне очень нравится мое имя», – сказал полузащитник сборной Коста-Рики и «Эредиано».

Коста-Рика проиграла Германии (2:4) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 и заняла четвертое место в группе E.

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