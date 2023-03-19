Дзюба о голе «Краснодару»: «Чуть не заплакал от счастья. Прям накатило»

рассказал об эмоциональном перерыве « » в матче с « ».

– Было очень жестко. Как Алекс Фергюсон в старые времена, когда летали бутсы. Это было вообще очень мощно, но действенно. Я даже подколол, говорю: «Михалыч, надо почаще». Встряхнул нас, и ребята отреагировали моментально просто, друг за дружку... Во втором тайме, как только гол забили, чувствовалось, что эту игру мы не должны отпускать.

– Момент с голом. Расскажи, как ты это видел своими глазами?

– Подачу, по-моему, разыграли Пиняич и Глушем, а Глуш сделал хорошую передачу. Я там немножко не дал сыграть защитничку, Бара вовремя среагировал, потому что он мяча не видел. Дворовый удар у него получился, но прикольно, в перекладину.

Я чуть не заплакал от счастья. Так прям накатило. Еще и этот путь определенный... Пенальти не забил, вообще какое-то затмение, все валится из рук, залетают рикошеты, и я еще пенальти так безобразно...

Значит, так должно было быть. Если бы забил, может быть, и не получилось бы так развернуть игру, потому что «Краснодар» вышел такой расслабленный. «Сейчас добьем!» А мы прям вылетели.

Если в первом тайме процентов 20 от нас было, то во втором – процентов 200 уже. Так мы должны играть с первых минут, – сказал Дзюба.

У 34-летнего нападающего 4 мяча и голевая передача в 3 матчах Мир РПЛ за «Локо». Статистику форварда можно найти здесь.

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