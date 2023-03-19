Дзюба о голе «Краснодару»: «Чуть не заплакал от счастья. Прям накатило»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Артем Дзюба рассказал об эмоциональном перерыве «Локомотива» в матче с «Краснодаром».

– Было очень жестко. Как Алекс Фергюсон в старые времена, когда летали бутсы. Это было вообще очень мощно, но действенно. Я даже подколол, говорю: «Михалыч, надо почаще». Встряхнул нас, и ребята отреагировали моментально просто, друг за дружку... Во втором тайме, как только гол забили, чувствовалось, что эту игру мы не должны отпускать.

– Момент с голом. Расскажи, как ты это видел своими глазами?

– Подачу, по-моему, разыграли Пиняич и Глушем, а Глуш сделал хорошую передачу. Я там немножко не дал сыграть защитничку, Бара вовремя среагировал, потому что он мяча не видел. Дворовый удар у него получился, но прикольно, в перекладину.

Я чуть не заплакал от счастья. Так прям накатило. Еще и этот путь определенный... Пенальти не забил, вообще какое-то затмение, все валится из рук, залетают рикошеты, и я еще пенальти так безобразно...

Значит, так должно было быть. Если бы забил, может быть, и не получилось бы так развернуть игру, потому что «Краснодар» вышел такой расслабленный. «Сейчас добьем!» А мы прям вылетели.

Если в первом тайме процентов 20 от нас было, то во втором – процентов 200 уже. Так мы должны играть с первых минут, – сказал Дзюба.

У 34-летнего нападающего 4 мяча и голевая передача в 3 матчах Мир РПЛ за «Локо». Статистику форварда можно найти здесь.

Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны

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17 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ Dvapyatdesyat
Серба какого-то прикупили? А я и не слышал..
Сербы, поляки, чехи, испанцы и итальянцы)
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Алексей Мясников
Ему каждые пять минут что ли звонят с этим вопросом?
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Александр Зубков
Ответ Blaumerc
Пиняич, Глушем, Глуш, Бара, Торо, Росо, Кара, Мара, Мага Вада. кто это все?
Пиняич - Пьянич. Глуш- Глушаков. Бара- Василий Баранов. Кара-Карадениз. Мара- Диего Армандо. Вада- жена Иккарди. Росо - все российские футболисты.
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Dvapyatdesyat
Ответ Blaumerc
Пиняич, Глушем, Глуш, Бара, Торо, Росо, Кара, Мара, Мага Вада. кто это все?
Серба какого-то прикупили? А я и не слышал..
+1
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Blaumerc
Пиняич, Глушем, Глуш, Бара, Торо, Росо, Кара, Мара, Мага Вада. кто это все?
это что-то на футбольном - тебе не понять
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Саша Казанов
Ответ Aleus Marcus
крокодильи слезы... дежавю 2018 года
Дзюба великий, настоящий, бомбардир
+5
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Мукунку хороший
Cacator)
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Blaumerc
Пиняич, Глушем, Глуш, Бара, Торо, Росо, Кара, Мара, Мага Вада. кто это все?
+7
-1
+6
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Ilovethisgame77
Рукоблуд))
+2
-2
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Алекс Я
Ответ U. M. A. Muhammad
Можно поменьше интервью Дзюба?
Не читай
+6
-8
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dreamstep
Дзюбу теперь не заткнуть.
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-3
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U. M. A. Muhammad
Можно поменьше интервью Дзюба?
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-6
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Нефанатик
С виду большой, здоровый, а по факту такой хрупкий неженка))
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evil
понесли ботинки Васю
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Беременный малыш
🤣🤣🤣
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Aleus Marcus
крокодильи слезы... дежавю 2018 года
+9
-6
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Спартак Уокер
Да результаты у него пока что неплохие
+11
-4
+7
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