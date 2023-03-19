Александр Черников: «В России буду играть только за «Краснодар». Это мой дом»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Александр Черников Футбол

Александр Черников заявил, что в России будет играть только в «Краснодаре».

– Самое тяжелое время моей травмы – до и после операции, но сейчас это все позади. Мне нужно набрать кондиции.

– Вы же подписали новый контракт с «Краснодаром» до 2026 года?

– Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» – мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь, – сказал полузащитник.

В начале сентября Черников получил серьезную травму, на поле он вернулся в феврале. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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9 комментариев

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Diablosax
Через 10 лет, когда Саша так и не сыграет ни за кого в РПЛ кроме Краснодара, надо будет не забыть зайти сюда и всех этих троллей протегать
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Денис Пупкин
ты никому и не нужен в рпл
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Кино Музыка
Посмотрим что скажет, когда усадят на лавку, чтобы играл очередной бездарь из легов.
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Алексей Ненахов
Ох уж эти сказочники , в потом с детства за Спартак , Зенит , Цска
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Тиджани Бабангида
Сколько таких зарекшихся и потом отрекшихся было и еще будет
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Спартак Уокер
Надеюсь станет доя Краснодара кем то вроде Акинфеева для ЦСКА
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Xameleon1992
Зенит: 4-5млн в год
Черников: всегда мечтал играть в Петербурге
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evil
а в Англии только за Манчестер Сити
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Игорь Шеметов
Будущий Понтус Вернблум)) успехов
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