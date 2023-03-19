Александр Черников: «В России буду играть только за «Краснодар». Это мой дом»

заявил, что в России будет играть только в « ».

– Самое тяжелое время моей травмы – до и после операции, но сейчас это все позади. Мне нужно набрать кондиции.

– Вы же подписали новый контракт с «Краснодаром» до 2026 года?

– Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» – мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь, – сказал полузащитник.

В начале сентября Черников получил серьезную травму, на поле он вернулся в феврале. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны

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