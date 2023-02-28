Черников о матче с ЦСКА: «У «Краснодара» есть шансы отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барсы» с «ПСЖ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Александр Черников Чемпионат.com Футбол

Александр Черников считает, что «Краснодар» сможет отыграться в ответном матче с ЦСКА.

Первый матч противостояния ЦСКА и «Краснодара» в 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился со счетом 3:0 в пользу московской команды.

«У «Краснодара» есть шанс отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барселона» – «ПСЖ» (в 1/8 финала ЛЧ 2017 года «Барса» прошла «ПСЖ», проиграв в первом матче со счетом 0:4 – Sports.ru). Плюс там еще было правило выездного гола…

Шансы пройти ЦСКА точно есть», – сказал полузащитник «Краснодара».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодара» и ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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10 комментариев

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Мосгорсуд
Черников сказал банальную фразу, ну пусть тогда приведёт аргументы за счёт чего, глядя на их игру в это не верится
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ЗЕНИТ65
Мы даже помним игру Зенита с Маккаби, когда Зенит горел к 76-й минуте 0:3 и выиграл 4:3. Ну и само собой Динамо(Минск).
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German Wah
1% шанс, 99% надежда
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Виктор Литвинов
Ивич пришёл угробить Краснодар. Сегодня 0-5 реальный счет
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-1
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Тиль Улленшпигель
Вспомнили, но шансов, к сожалению, нет. Что-то в Краснодаре сломалось ментально после проигрыша Севилье в большинстве. Хотелось бы ошибаться...
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Андрей Бирюков
Ответ WelcomeBackPURE
С такой убогой игрой у Краснодара есть шанс пропустить больше 3
Полностью согласен!!! Краснодар посыпался в первой игре и во второй будет тоже самое...
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Spartakus1984
А зачем отыгрываться?все равно из кубка вылететь невозможно!))))))
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-1
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Tollie
совершенно неуместное сравнение. тогда уж вспомнил бы Ливер - БЧК 4:0, вот там была честная волевая победа.

а клоунада с ПСЖ - это апогей коррумпированного беспредела, за который рано или поздно ответят все виновные!
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+7
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WelcomeBackPURE
С такой убогой игрой у Краснодара есть шанс пропустить больше 3
+10
0
+10
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Егор Крид58
Айтекин: Вылетаю в Краснодар
+7
-2
+5
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