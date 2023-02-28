Черников о матче с ЦСКА: «У «Краснодара» есть шансы отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барсы» с «ПСЖ»

считает, что «Краснодар» сможет отыграться в ответном матче с ЦСКА.

Первый матч противостояния ЦСКА и «Краснодара» в 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился со счетом 3:0 в пользу московской команды.

«У «Краснодара» есть шанс отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барселона» – «ПСЖ» (в 1/8 финала ЛЧ 2017 года «Барса» прошла «ПСЖ», проиграв в первом матче со счетом 0:4 – Sports.ru). Плюс там еще было правило выездного гола…

Шансы пройти точно есть», – сказал полузащитник « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодара» и ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.