Хавбека «Краснодара» Черникова прооперируют 2-й раз из-за разрыва связок голеностопа

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Полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову потребуется еще одна операция.

22-летний игрок неудачно подвернул ногу и получил повреждение в матче 8-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (2:0).

У Черникова диагностировали разрыв связок голеностопа, после чего он перенес первую операцию.

Сейчас хавбек находится в Краснодаре, где на базе клуба начал восстановительный процесс. Но вторая операция на связках Черникову все же потребуется. Скорее всего, она будет проведена в одной из клиник Германии.

Статистику Черникова можно изучить здесь.

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