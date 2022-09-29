Хавбека «Краснодара» Черникова прооперируют 2-й раз из-за разрыва связок голеностопа

Полузащитнику потребуется еще одна операция.

22-летний игрок неудачно подвернул ногу и получил повреждение в матче 8-го тура Мир против «Сочи» (2:0).

У Черникова диагностировали разрыв связок голеностопа, после чего он перенес первую операцию.

Сейчас хавбек находится в Краснодаре, где на базе клуба начал восстановительный процесс. Но вторая операция на связках Черникову все же потребуется. Скорее всего, она будет проведена в одной из клиник Германии.

Статистику Черникова можно изучить здесь.