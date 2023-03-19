Симеоне после 3-й победы «Атлетико» подряд: «Мы довольны, что команда растет»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне оценил победу «Атлетико» над «Валенсией» (3:0) в Ла Лиге.

Мадридцы выиграли третий матч подряд и после 26 туров занимают в таблице 3-е место.

«Я доволен, потому что команда выступает очень хорошо. Мы здорово конкурируем.

В первом тайме нам не хватало напористости, но после перерыва голы пошли. Мы довольны, что команда растет», – сказал главный тренер «Атлетико».

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