Отец Витцеля о сыне в запасе «Атлетико»: «У Акселя трудовая этика как у Роналду. Он выразил Симеоне недовольство»

Теги Криштиану Роналду Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Аксель Витцель Футбол

Отец Акселя Витцеля высказался о недовольстве сына игровым временем в «Атлетико».

В 7 последних матчах бельгийский хавбек лишь один раз вышел в старте и дважды не вышел на поле вовсе.

«Когда Аксель покинул «Дортмунд» и подписал контракт с «Атлетико», он рассчитывал стать игроком стартового состава. И в начале сезона он им был. В основном в роли центрального защитника, потому что именно там он был нужен был больше всего из-за травм других игроков. И он получил много комплиментов за свою игру.

Поскольку клуб играл в трех соревнованиях, состав был очень большим. Проблема в том, что вскоре «Атлетико» выбыл из Лиги чемпионов и Кубка Испании. Состав оставался слишком большим, и Аксель стал жертвой этого. Он не очень хорошо воспринял то, что его оставляют в запасе, хотя, конечно, публично этого не показывал.

Аксель продолжает тренироваться до совершенства. В этом нет ничего нового, и я отмечаю это не потому, что он мой сын. У него исключительная трудовая этика, как у Криштиану Роналду. Тренер похвалил его за это. Но Акселю этого недостаточно. В свои 34 года он все еще голоден, он хочет играть.

Поэтому он попросил Диего Симеоне о встрече и выразил свое разочарование и недовольство. Конечно, без злости и неприязни. Посмотрим, принесет ли это плоды, но в прошлые выходные он был в стартовом составе, причем в полузащите», – сказал Тьерри Витцель.

В текущем сезоне Витцель провел 30 матчей за «Атлетико» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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7 комментариев

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Артем Алмазов
Витсель открыто не выражал свое недовольство. Теперь открыто))
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Игорь Климов
Только вот в приличном обществе имя этого Португальца7 уже давно не упоминают.
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Decard Show
Сильные личности никогда не боится говорит правду в лицо!!! Молодец Витцель! Остальные нытьё хейтеров это удел слабых
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T622222
И типа поедет в ОАЭ?
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Ёшимин Бональдо
Закрытый микрофон
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Arman FCSM
Значит, скоро ждите интервью Витцеля про фрукты и бассейны
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error505
Так Витселя ещё никто не принижал)))
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