Симеоне после победы над «Жироной»: «Многие стратеги, которым нравится красивая игра, говорят, что 1:0 – это тоже красиво»

прокомментировал минимальную победу «Атлетико» над «Жироной».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 25-м туре .

«Это поле всегда было трудным для нас. До сих пор мы не побеждали. В первом тайме у нас было два или три очень хороших момента. Мы не были аккуратны, но создавали моменты, чтобы выйти вперед. Второй тайм был другим.

Жесткая, трудная, очень напряженная игра, и гол был забит в самый прекрасный момент. Эти три очка очень важны в нашей ситуации.

Я слышу, как многие стратеги, которым нравится красивая игра, говорят, что 1:0 – это тоже красиво. Конечно, это красиво, потому что в такой игре есть высокая концентрация, напряжение в атаке и обороне, и когда вы играете в сухую, проявляется ваш характер, талант в конечном итоге переламывает ход матча и приводит вас к победе», – сказал главный тренер « ».

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