Симеоне после победы над «Жироной»: «Многие стратеги, которым нравится красивая игра, говорят, что 1:0 – это тоже красиво»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Жирона Футбол

Диего Симеоне прокомментировал минимальную победу «Атлетико» над «Жироной».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 25-м туре Ла Лиги

«Это поле всегда было трудным для нас. До сих пор мы не побеждали. В первом тайме у нас было два или три очень хороших момента. Мы не были аккуратны, но создавали моменты, чтобы выйти вперед. Второй тайм был другим.

Жесткая, трудная, очень напряженная игра, и гол был забит в самый прекрасный момент. Эти три очка очень важны в нашей ситуации.

Я слышу, как многие стратеги, которым нравится красивая игра, говорят, что 1:0 – это тоже красиво. Конечно, это красиво, потому что в такой игре есть высокая концентрация, напряжение в атаке и обороне, и когда вы играете в сухую, проявляется ваш характер, талант в конечном итоге переламывает ход матча и приводит вас к победе», – сказал главный тренер «Атлетико». 

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12 комментариев

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Nurbol Nuraliyev
Ответ dr. cage
Глор Барсы, когда Атлетико побеждает 1-0: "Фу, это не игра, это блевота, ыыы, автобус, как можно смотреть это убожество, это антифутбол" Глор Барсы, когда Барса побеждает 1-0: "Боже, Барса вернулась, как же прекрасны Гиви и Пидри в создании, вот эта взаимодействие.. Кройф на небесах улыбается, когда видит грандиозную работу Хаве.. "
Вроде адекватным казался, не думал что будешь гоняться за плюсиками
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Che Borz
для тех кто сравнивает Атлетико и Симеоне с этим коротким обрезком Барсы во главе с Хаваи, когда половина основного состава вылетела и здесь как раз вынужденная ситуация.
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Donald J. Trump
Диего эталонно подкалывает БЧК
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bulldozer
Лол, как будто бы счет - это единственный показатель характера игры.

Можно победить 1:0 еле-еле заковыряв гол, отдать инициативу и встать всей командой в свою штрафную.

А можно весь матч владеть мячом, создавать моменты, но, допустим, будет божить вратарь соперника и будут помогать штанги с перекладинами, и ты тоже забьешь лишь один.
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Goofts
Хави поапплодировал!!!!
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dr. cage
Глор Барсы, когда Атлетико побеждает 1-0: "Фу, это не игра, это блевота, ыыы, автобус, как можно смотреть это убожество, это антифутбол"

Глор Барсы, когда Барса побеждает 1-0: "Боже, Барса вернулась, как же прекрасны Гиви и Пидри в создании, вот эта взаимодействие.. Кройф на небесах улыбается, когда видит грандиозную работу Хаве.. "
+17
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артмаст
Ответ DolJun
пхахах, на кого это он намекнул? у кого это навесбол плюс автобус и победы 1-0 и все оправдывают это не смотря на днк?))
на 10 место и борьбу за лк
+1
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артмаст
Ответ dr. cage
Будем объективны, красиво пнул Хави..
барса красиво пинает риал в этом сезоне
+5
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DolJun
пхахах, на кого это он намекнул? у кого это навесбол плюс автобус и победы 1-0 и все оправдывают это не смотря на днк?))
+4
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Budabuda
Мощно трольнул каталонское ДНК
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Оливер Кан удаляет Роберту
Хаве заикал))
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dr. cage
Будем объективны, красиво пнул Хави..
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