Симеоне после победы над «Жироной»: «Многие стратеги, которым нравится красивая игра, говорят, что 1:0 – это тоже красиво»
Диего Симеоне прокомментировал минимальную победу «Атлетико» над «Жироной».
Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 25-м туре Ла Лиги.
«Это поле всегда было трудным для нас. До сих пор мы не побеждали. В первом тайме у нас было два или три очень хороших момента. Мы не были аккуратны, но создавали моменты, чтобы выйти вперед. Второй тайм был другим.
Жесткая, трудная, очень напряженная игра, и гол был забит в самый прекрасный момент. Эти три очка очень важны в нашей ситуации.
Я слышу, как многие стратеги, которым нравится красивая игра, говорят, что 1:0 – это тоже красиво. Конечно, это красиво, потому что в такой игре есть высокая концентрация, напряжение в атаке и обороне, и когда вы играете в сухую, проявляется ваш характер, талант в конечном итоге переламывает ход матча и приводит вас к победе», – сказал главный тренер «Атлетико».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Можно победить 1:0 еле-еле заковыряв гол, отдать инициативу и встать всей командой в свою штрафную.
А можно весь матч владеть мячом, создавать моменты, но, допустим, будет божить вратарь соперника и будут помогать штанги с перекладинами, и ты тоже забьешь лишь один.
Глор Барсы, когда Барса побеждает 1-0: "Боже, Барса вернулась, как же прекрасны Гиви и Пидри в создании, вот эта взаимодействие.. Кройф на небесах улыбается, когда видит грандиозную работу Хаве.. "