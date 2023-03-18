Глава «Локо» Нагорных о Fan ID: «Не думаю, что его сложно сделать ради любви к команде. Есть закон, мы законопослушные граждане»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Краснодар Юрий Нагорных стадионы Fan ID Футбол

Юрий Нагорных высказался о посещаемости матча «Локомотива» с «Краснодаром».

Железнодорожники обыграли «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир РПЛ.

– Как вам игра?

– Это то, за что мы любим футбол. Поздравил команду с мужской волевой победой. Два разных тайма, но потенциал, заложенный на сборах, серьезный. Не все еще получается в связках и расстановке на игру. Но когда все сходится, «Локомотив» представляет серьезную угрозу любому сопернику.

– Такой прекрасный матч, такая драма и развязка…

– Это то, что должно нравиться болельщикам. Поэтому хотел призвать наших болельщиков [приходить на стадион]. У «Локомотива» это очень серьезная гвардия, серьезный болельщицкий фонд. Приходите на стадион и поддерживайте команду. Она того стоит.

Просто поддерживайте нас, нам нужна ваша поддержка на стадионе. Благодарен тем болельщикам, которые были на стадионе. Это нужно футболистам и команде.

– Не обидно было, что на такой драматичный матч пришли всего три тысячи человек?

– Знаю, что многие оформили Fan ID сегодня. За один день смогли оформить! Поэтому думаю, что игры как сегодня стоят того, чтобы видеть их на стадионе.

– Вы какие эмоции испытывали, когда смотрели на пустые трибуны?

– У нас не было пустых трибун совершенно. Те три тысячи… Хочу им сказать огромное спасибо. Во многом они создали фон, на котором команда после не совсем удачного первого тайма вышла на второй и совершила то, что она сделала.

– «Локомотив» перевернул игру благодаря трем тысячам болельщиков?

– Во многом.

– Вы призываете болельщиков вернуться на стадион. Но все понимают, какая ситуация. Вместо слов нужны действия по поводу Fan ID.

– Вот вы в театр ходите? Как бы вы охарактеризовали сегодняшний матч?

– Драма.

– Театральным языком – да. Драму лучше видеть вживую! Поэтому, дорогие болельщики, вы – уникальные. Мы вас любим. Приходите на стадион.

– В «Локомотиве» не считают, что нужно отменить Fan ID?

– Есть закон. Мы законопослушные граждане, исполняем законодательство РФ. Но я крайне благодарен тем, кто был на стадионе и не дали перекричать их трибуне болельщиков «Краснодара» и вселили энергию, которая привела во втором тайме к решению вопроса.

– Вы не считаете сравнение с театром некорректным? Там же не нужен Fan ID.

– Не думаю, что это сложно сделать ради любви к команде.

– То есть, ничего страшного, что «Локомотив» потратит десятки миллионов на оборудование турникетов и стадиона под Fan ID и будет нести убытки из-за того, что меньше людей приходит на стадион?

– Верю в наших болельщиков.

– А убытки?

– У нас нет никаких убытков. Мы не потратили десятки миллионов. Мы создавали ту инфраструктуру, которая сегодня работает, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова председателя совета директоров «Локомотива».

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28 комментариев

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SadButTrue
Ответ Егор Добрый
Согласен 👍 но питаю надежду,что после такого он сожжёт фан айди всей своей семьи!
Не питайте. Тот кто в принципе пошел на оформление фан айди имеет крайне низкий уровень самоуважения ("над схваткой"). Может если ему телефон разобьют, заставят спеть песню Шамана и дадут административный арест или детей заберут в детдом он и проснётся, но на меньшее я бы не рассчитывал.
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Водяра
«У нас нет никаких убытков.»

Дальше можно не читать.
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PsichoEscape
Подскажите пожалуйста, я понимаю что скоро количество зрителей можно будет подсчитывать беглым взглядом, просто глядя на телевизионную картинку, но все же, где сейчас можно ознакомиться с посещаемостью текущих игр? Раньше, вроде бы, на сайте премьерлиги в протоколе можно было, а сейчас там этого не смог найти.
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Кирилл Шитов
Летом ещё пытался его сделать. На гос услугах записался, приехал в мфц, а там "программа не работает", через неделю приехал - сотрудник в отпуск ушёл. Вот путь в *0пу со своим фан айди идут
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SadButTrue
Ответ den70
Напомню, что этот законопослушный гражданин пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Наверное, за соблюдение правовых спортивных норм.
Вообще-то инициатор закона о фан айди теперь в международном розыске. Так что нагорный это так, петрушка
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ecolog
Ответ Aleksey Yashin
"Я крайне благодарен тем, кто был на стадионе и не дали перекричать их трибуне болельщиков «Краснодара» " У Краснодара на выездах теперь появилась трибуна болельщиков, которая кого-то перекрикивает?
у краснодара свой местный аналог фан ID практиковался давно. Бабки на лавочке мне рассказывали, что без карты болельщика билета на домашний матч краснодара не купить. (мне то оно и даром не надо). Так что СНГ своё стадо оцифровываться уже приучил без пинка сверху. Странно, что на домашках народишку мало, ленятся видать. Идейных там отродясь не водилось.
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Егор Добрый
Ответ SadButTrue
Хороший урок семье с 7 месячным ребенком, только боюсь бесполезный. Отец наверное уже побежал в МФЦ делать правильное фото ребенка, чтобы хозяева пустили на стадион на следующей неделе. Холопы они такие.
Согласен 👍 но питаю надежду,что после такого он сожжёт фан айди всей своей семьи!
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SadButTrue
Ответ Егор Добрый
Последняя новость из жизни Фан Уйди. семью из 5-человек не пустили на матч из за того что у их 7-ми месячного сыны не было этого позорного паспорта болельщика! просто ИДИОТИЗМ ВЛАСТИ ЗАШКАЛИВАЕТ. 7-МИ МЕСЯЧНЫЙ ХУЛИГАН!!! отец пишет что только с 10-го раза свое фото загрузил,а тут младенец . Вот она наша власть и некчемные депутаты.
Хороший урок семье с 7 месячным ребенком, только боюсь бесполезный. Отец наверное уже побежал в МФЦ делать правильное фото ребенка, чтобы хозяева пустили на стадион на следующей неделе. Холопы они такие.
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kokakoka
Ответ ws357
Ну а что он еще скажет? Не дай бог жирной должности лишат
Ну Личка же не боится говорить напрямую. Да и некоторые футболисты тоже
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Зубы Дзюбы
Ответ Кирилл
Подскажите, а это первый из руководителей клубов РПЛ, который высказался в подобном тоне ? Болельщикам Локомотива, которые ходили на стадион и яро поддерживали команду, соболезную - с таким мнением руководителя и враги не нужны..
Ну Гриня Иванов ещё)
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Aleksey Yashin
"Я крайне благодарен тем, кто был на стадионе и не дали перекричать их трибуне болельщиков «Краснодара» "
У Краснодара на выездах теперь появилась трибуна болельщиков, которая кого-то перекрикивает?
+2
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kokakoka
Ответ Кирилл
Подскажите, а это первый из руководителей клубов РПЛ, который высказался в подобном тоне ? Болельщикам Локомотива, которые ходили на стадион и яро поддерживали команду, соболезную - с таким мнением руководителя и враги не нужны..
Нагорных ещё на сочинской олимпиаде "прославился". Так что ничего удивительного, что он именно в Локомотиве.
Где-то грустит Геркус
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дурной сходненский гребист
любой чинуша не за дело переживает, а за свою задницу
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Лжетрофеич
Этот вот еще будет говорить о законах?
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den70
Напомню, что этот законопослушный гражданин пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Наверное, за соблюдение правовых спортивных норм.
+3
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ws357
Ну а что он еще скажет? Не дай бог жирной должности лишат
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Kit244098
Граждане, жрите наше гуано! Миллионы мух не могут ошибаться!)) Зы. Вообще-то фан-айди, как и колхоз, дело добровольное. Хочу делаю, хочу на хрен посылаю. Ну а потом уже, хочу иду, а хочу нет. Вариативность однако))
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Андрей Леонов
Ради любви к команде - ну может и несложно, но открою маленький секрет: любить команду не равно ходить иногда смотреть футбол ради приятных эмоций. И как раз таких, кто не фанат, а хочет иногда зайти и получить удовольствие, большинство.
Я хожу в театр не потому, что люблю труппу - мне вообще всё равно, кто там чем дышит. И если они будут требовать сдать анализы и принести справку от логопеда, я туда не пойду.
+9
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Егор Добрый
Последняя новость из жизни Фан Уйди. семью из 5-человек не пустили на матч из за того что у их 7-ми месячного сыны не было этого позорного паспорта болельщика! просто ИДИОТИЗМ ВЛАСТИ ЗАШКАЛИВАЕТ. 7-МИ МЕСЯЧНЫЙ ХУЛИГАН!!! отец пишет что только с 10-го раза свое фото загрузил,а тут младенец . Вот она наша власть и некчемные депутаты.
+13
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Atsuktuvas
"Я стал завидывать рабам. У них самые крепкие убеждения! Наверное потому, что у них нет выбора." (к/ф "Убить Дракона")
+2
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Игорь Волков
Раньше за анекдоты людей расстреливали, причём на законных основаниях. Рабскую психологию прививает болельщикам Локомотива сей глава
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selso99
Ответ Кирилл
Подскажите, а это первый из руководителей клубов РПЛ, который высказался в подобном тоне ? Болельщикам Локомотива, которые ходили на стадион и яро поддерживали команду, соболезную - с таким мнением руководителя и враги не нужны..
Локомотиву вообще "везёт" на руководство, из года в год.
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Oleg
Делай фан уйди и смотрю свою драму сам.
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ыеем
Да с фига ли болельщики что-либо должны делать из любви к команде, клубу? Это клуб должен делать все ради нас, ради того, чтобы мы пришли на стадион. Пока такие руководители сидят на постах, повсюду будет кал🔥🔥🔥
+5
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molot p
забавляет как они с упорством всё время говорят про то, как несложно сделать эту хреновину. топорнейшая методичка
+5
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