Глава «Локо» Нагорных о Fan ID: «Не думаю, что его сложно сделать ради любви к команде. Есть закон, мы законопослушные граждане»

Юрий Нагорных высказался о посещаемости матча «Локомотива» с « ».

Железнодорожники обыграли «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир .

– Как вам игра?

– Это то, за что мы любим футбол. Поздравил команду с мужской волевой победой. Два разных тайма, но потенциал, заложенный на сборах, серьезный. Не все еще получается в связках и расстановке на игру. Но когда все сходится, «Локомотив» представляет серьезную угрозу любому сопернику.

– Такой прекрасный матч, такая драма и развязка…

– Это то, что должно нравиться болельщикам. Поэтому хотел призвать наших болельщиков [приходить на стадион]. У «Локомотива» это очень серьезная гвардия, серьезный болельщицкий фонд. Приходите на стадион и поддерживайте команду. Она того стоит.

Просто поддерживайте нас, нам нужна ваша поддержка на стадионе. Благодарен тем болельщикам, которые были на стадионе. Это нужно футболистам и команде.

– Не обидно было, что на такой драматичный матч пришли всего три тысячи человек?

– Знаю, что многие оформили Fan ID сегодня. За один день смогли оформить! Поэтому думаю, что игры как сегодня стоят того, чтобы видеть их на стадионе.

– Вы какие эмоции испытывали, когда смотрели на пустые трибуны?

– У нас не было пустых трибун совершенно. Те три тысячи… Хочу им сказать огромное спасибо. Во многом они создали фон, на котором команда после не совсем удачного первого тайма вышла на второй и совершила то, что она сделала.

– «Локомотив» перевернул игру благодаря трем тысячам болельщиков?

– Во многом.

– Вы призываете болельщиков вернуться на стадион. Но все понимают, какая ситуация. Вместо слов нужны действия по поводу Fan ID.

– Вот вы в театр ходите? Как бы вы охарактеризовали сегодняшний матч?

– Драма.

– Театральным языком – да. Драму лучше видеть вживую! Поэтому, дорогие болельщики, вы – уникальные. Мы вас любим. Приходите на стадион.

– В «Локомотиве» не считают, что нужно отменить Fan ID?

– Есть закон. Мы законопослушные граждане, исполняем законодательство РФ. Но я крайне благодарен тем, кто был на стадионе и не дали перекричать их трибуне болельщиков «Краснодара» и вселили энергию, которая привела во втором тайме к решению вопроса.

– Вы не считаете сравнение с театром некорректным? Там же не нужен Fan ID.

– Не думаю, что это сложно сделать ради любви к команде.

– То есть, ничего страшного, что «Локомотив» потратит десятки миллионов на оборудование турникетов и стадиона под Fan ID и будет нести убытки из-за того, что меньше людей приходит на стадион?

– Верю в наших болельщиков.

– А убытки?

– У нас нет никаких убытков. Мы не потратили десятки миллионов. Мы создавали ту инфраструктуру, которая сегодня работает, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова председателя совета директоров « ».

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