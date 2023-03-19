Пиоли об 1:3 от «Удинезе»: «Милан» сыграл гораздо хуже своих возможностей»

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Стефано Пиоли оценил поражение «Милана» от «Удинезе» (1:3) в матче Серии А.

«Мы показали плохую игру. Когда команда играет подобным образом – неагрессивно, неинтенсивно, допускает брак и теряет концентрацию – это означает, что тренер плохо сработал при подготовке к матчу. Сегодня мы сыграли гораздо хуже своих возможностей.

Вы можете сказать, что Ибра [Ибрагимович] и Леау могли бы сыграть выше в атаке, но в целом мы были ниже своего уровня. Если мы уже думали о четвертьфинале [Лиги чемпионов], то это серьезная проблема, особенно учитывая, что наш приоритет – занять место в топ-4 [Серии А]», – сказал главный тренер «Милана».

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