«Милан» не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения и 2 ничьих. Дальше – игра с «Наполи»

«Милан» не побеждает 4 матча подряд.

Сегодня команда уступила « » (1:3) в 27-м туре Серии А.

Таким образом, в последних 4 матчах на счету «россонери» 2 ничьих и 2 поражения. В последний раз « » побеждал 26 февраля – в матче с «Аталантой» (2:0) в 24-м туре чемпионата Италии.

«Милан» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 48 очков после 27 матчей. В следующем туре миланцы отправятся в гости к лидирующему «Наполи». Матч состоится 2 апреля.

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