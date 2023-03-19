«Милан» не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения и 2 ничьих. Дальше – игра с «Наполи»

Теги Милан Удинезе Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» не побеждает 4 матча подряд.

Сегодня команда Стефано Пиоли уступила «Удинезе» (1:3) в 27-м туре Серии А.

Таким образом, в последних 4 матчах на счету «россонери» 2 ничьих и 2 поражения. В последний раз «Милан» побеждал 26 февраля – в матче с «Аталантой» (2:0) в 24-м туре чемпионата Италии.

«Милан» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 48 очков после 27 матчей. В следующем туре миланцы отправятся в гости к лидирующему «Наполи». Матч состоится 2 апреля. 

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10 комментариев

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Dima
Куда делся чемпионский Милан. Никакой мысли впереди, прессинг просто испарился и защита будто из примаверы взяли...
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Извилина Заремы
Ответ Direct free kick
Челси Поттера и куинтер слабее
"Интер" при Индзаги - кубковая команда. Вполне могут и в полуфинал/финал выйти.
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шлеп нога
В разобранном виде Милан!
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Asteriskk
Ничего страшного. Милану нужно настраиваться на финал ЛЧ
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Direct free kick
Ответ Зизуха
Милан самая слабая команда в 1/4 лч
Челси Поттера и куинтер слабее
+1
-3
-2
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Direct free kick
Ответ Андрей Хенто
Три встречи с Наполи за такой короткий срок могут решить всю судьбу Милана и Пиоли в этом сезоне.
Милан выиграет 2 и выкинет мусорное ведро из ЛЧ. Ставь ящик колы, экс corazon blanco
+2
-2
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QWertY
Верните Рангника!
+2
-3
-1
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Андрей Хенто
Ответ Dimario
Бережем силы на Финал ЛЧ ☝️☝️☝️
Три встречи с Наполи за такой короткий срок могут решить всю судьбу Милана и Пиоли в этом сезоне.
+7
-2
+5
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Зизуха
Милан самая слабая команда в 1/4 лч
+11
-7
+4
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Dimario
Бережем силы на Финал ЛЧ ☝️☝️☝️
+3
-2
+1
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