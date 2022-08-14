Пиоли о 4:2 с «Удинезе»: «Милан» полчаса показывал прекрасный футбол, но мы должны начинать матчи лучше»

Главный тренер «Милана» подвел итоги матча Серии А с «Удинезе» (4:2).
«Что не понравилось? Однозначно то, что мы пропустили столь быстрый гол – мы должны начинать матчи лучше. Зато потом мы полчаса показывали прекрасный футбол.
Правда, в некоторых эпизодах в центре поля мы сыграли легкомысленно, над этим следует поработать. Нужно оставаться в игре, используя свои лучшие качества. В целом, думаю, мы сыграли хорошо.
Мы пропустили два гола после навесов, потому что были невнимательными. В таких ситуациях нужно действовать лучше, над этим тоже нужно работать. Тем более в следующее воскресенье нас ждет соперник высокого уровня [«Аталанта»], поэтому надо прибавлять», – сказал Стефано Пиоли.