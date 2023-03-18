«Ювентусу» и клубам АПЛ интересен Пино. Вингер «Вильярреала» оценен в 30-40 млн евро (TuttoJuve)

Теги Ювентус премьер-лига Англия Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Йереми Пино Футбол

Йереми Пино из «Вильярреала» может перейти в «Ювентус».

По данным TuttoJuve, 20-летний вингер нравится клубу Серии А, и туринцы уже интересовались возможностью приобретения игрока прошлым летом.

Также на футболиста сборной Испании есть спрос в чемпионате Англии.

Пино оценивается в 30-40 млн евро. В текущем сезоне он провел 23 игры в Ла Лиге, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Эдгар Карапетян
Лучше Нападающий лучше хорошую найти ото Серб уже Чемпионате Италии семь матчей не забывайт Лига Европы только с пенальти забивает ✌️ плюс Вратарь слабый у Ювентус 🥅⚽
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Ислам Гасанов
Ответ F4ntom и компания
И, по большому счету, не нужен. Если продлят ДиМарию и удержат Кьезу, он совершенно лишний. Плюс еще Соуле и Айлинг. Вопрос - зачем, а главное нафига нам Пино?
Правильно мыслишь, тем более он не блещет статистикой и отдавать 40 лямов за сомнительное усиление такое себе
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The world is mine
Ответ Ислам Гасанов
Дороговат он для Юве
У юве примерно 1.3 миллиарда € ,так что не скажу что для них это дороговато
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F4ntom и компания
Ответ Ислам Гасанов
Дороговат он для Юве
И, по большому счету, не нужен. Если продлят ДиМарию и удержат Кьезу, он совершенно лишний. Плюс еще Соуле и Айлинг. Вопрос - зачем, а главное нафига нам Пино?
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Ислам Гасанов
Дороговат он для Юве
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blaugrano
Ответ ljolik888
Тебас ты где ? Это уже не первая новость о молодых звездачках к которым проявляют интерес клубы других стран . Что будем делать . Отвечу - самое главное это Испанский феир плей и пусть ЛаЛига идёт ко дну . Доказательство - сколько Испанских клубов осталось в Евро кубках .
Не отвлекай его от дел Барсы. Ла Лига подождёт
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ljolik888
Тебас ты где ? Это уже не первая новость о молодых звездачках к которым проявляют интерес клубы других стран . Что будем делать . Отвечу - самое главное это Испанский феир плей и пусть ЛаЛига идёт ко дну . Доказательство - сколько Испанских клубов осталось в Евро кубках .
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