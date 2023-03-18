«Ювентусу» и клубам АПЛ интересен Пино. Вингер «Вильярреала» оценен в 30-40 млн евро (TuttoJuve)
Йереми Пино из «Вильярреала» может перейти в «Ювентус».
По данным TuttoJuve, 20-летний вингер нравится клубу Серии А, и туринцы уже интересовались возможностью приобретения игрока прошлым летом.
Также на футболиста сборной Испании есть спрос в чемпионате Англии.
Пино оценивается в 30-40 млн евро. В текущем сезоне он провел 23 игры в Ла Лиге, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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