«Ювентусу» и клубам АПЛ интересен Пино. Вингер «Вильярреала» оценен в 30-40 млн евро (TuttoJuve)

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По данным TuttoJuve, 20-летний вингер нравится клубу Серии А, и туринцы уже интересовались возможностью приобретения игрока прошлым летом.

Также на футболиста сборной есть спрос в чемпионате Англии.

Пино оценивается в 30-40 млн евро. В текущем сезоне он провел 23 игры в Ла Лиге, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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