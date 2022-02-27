19-летний Пино оформил покер в Ла Лиге первым в истории «Вильярреала». Лишь трое в истории лиги делали это в более раннем возрасте

19-летний полузащитник забил 4 гола в матче с .

В настоящий момент «Вильярреал» громит каталонцев со счетом 5:1 в 26-м туре Ла Лиги.

Пино в возрасте 19 лет и 130 дней стал четвертым в списке самых молодых авторов покера в истории чемпионата Испании. Его опередили Хосе Ирарагорри (17 лет и 344 дня, 1930 год), Хайме Ласкано (19 лет и 42 дня, 1929 год) и (19 лет и 125 дней, 2015 год).

Также Пино стал первым футболистом «Вильярреала», забившим четырежды в матче Ла Лиги.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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