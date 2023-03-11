У Мудрика первое результативное действие за «Челси» в 7 матчах – ассист в игре с «Лестером». Его гол отменили из-за офсайда

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Лестер Андре Марринер Матео Ковачич Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик отметился первым результативным действием за «Челси».

22-летний украинский вингер отдал голевой пас на Метео Ковачича в игре с «Лестером» (3:1) на 78-й минуте.

Стоит также отметить, что главный арбитр Андре Марринер отменил гол Мудрика на 75-й минуте после ВАР из-за офсайда.

Мудрик провел 7 матчей за «Челси» – 4 игры начинал в старте, трижды выходил на замену и два раза остался в запасе.

Он был куплен у «Шахтера» за 70+30 млн евро в зимнее трансферное окно.

Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

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146 комментариев

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Ответ Albert Rrahmani
Многие на сайте очень хейтят Михайло, но лично я рад за Мудрика. Желаю ему прогресса и больше результативных действий.
Он Михаил.
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Lol Ko
Ответ V Galperin
Ребята, ну а что ожидать от игрока не прошедшего сборы с командой, впервые начинающего играть в топ чемпионате, ещё совсем недавно заигравшего в основе Шахтера. Притрётся, появится опыт, взаимодействие и понимание партнеров и с этим придёт уверенность. Зинченко тоже начинал совсем не звёздно и по арендам поездил и на скамейке насиделся.
А за сколько Зинченко купили и сколько ему платили? Суммы определяют ожидания .
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Fg Gf
Ответ Хрюкающий иблис
Сначала люди говорят, что Мудрик не стоит заплаченных денег, а затем требуют с него хет-трик, ведь "такие деньги заплатили" 🤡🤡🤡
и в чем противоречие? игрока купили за 100млн, будь любезен отработать эти деньги... сам себя клоуном выставил ,красава
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Подкат Мальдини
Ответ Soton
Когда какой то парень в Лондоне получает в неделю 97к фунтов, то Васю из завода за 25к деревянных, это будет немножко огорчать)
Стань тоже каким то парнем
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Владислав Романов
Ответ Alex_msk
Обладатель золотого мяча уже определен?
Так там ещё во время празднования гола Срна выбежал и вручил😁
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Vladco
Ответ Акира_1
Не такой уж и безнадёжный при условии, что вся команда играет в футбол. До этого полным дном были все атакующие игроки, но акцент был только на Мудрике.
. Если вся команда состоит из Мбапе, Роналдо,Месси,Неймара и т.д. тогда, несомненно, любое бревно заиграет.
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Deeeemayo
Ответ leeexxxxtml
Мудрик уже завоевал 3 ЧМ и 70 трофеев в карьере? Я думал это не игрок, а порода собаки экзотическая. Смотри в обморок не упади от футбольного мастерства от посредственности).
Сам вдуплил что написал
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Владислав Романов
Наконец то Срна сможет хвалиться не только 30ю минутами с Ливерпулем 😁
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Андрей Рядькин
Ответ 5t1ck
Немного бестолковый, много потерь и странных действий, но по физике хорош, техника тоже есть. Будет работать станет крепким таким Европейским игроком.
видно, что нервничает. Ожидания давят. В ЛЧ против Реала никто от него не требовал, от этого и не было страха
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Александр Кот
Легенда!!!!
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Тюменский медвежонок
Ответ Акира_1
Плохо играет его хейтят, сделал голевую и старался - все равно не то. Я не понимаю, чего он должен сделать? Хет-трик каждый матч?😆
никто его не хейтит, я раскрою вам секрет что 90% адекватных пользователей вообще чехать на этого ноунейма хотели, у которого красная цена 25 млн.. А вы продолжайте "отрабатывать" свой хлеб, 15 рублей на дороге не валяются, понимаю
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Владислав Романов
Ответ meredow06
Почему многие хейтят его,не понимаю.Парень только только перешёл в новый клуб, ещё не адаптировался,понимаю перешёл не за малые денежки,но дайте время ему думаю он себя покажет!
как говорил, не помню кто: доброту ищете, идите в церковь.
Тут не найдете понимания😁
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Deeeemayo
Ответ Александр Кот
Ахахххх, почитал твой комментарий и засмеялся 😁😁 Ну ты шутник конечно.
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Sabyrzhan Sarbalayev
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Хейтят не его, скорее, а Челси за странные 70+30. Ну и еще те, кто почему-то не могут забыть его ролики в ютубе) 🤷🏻‍♂️ А так, Миша еще покажет уровень. Талантливый парняга
А что странного в этих 70+30, Американец перевёл украинскому клубу деньги. Мне кажется в этих 100 сидит помощь, чисто политический трансфер
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Владислав Романов
Ответ Покерный Футбол
Потенциал есть,скорость есть,с мячом работает неплохо,данные физические хорошие. Будет много работать игра придёт. Всяко лучше Пулишича и Зиеша которых надо сплавлять летом непременно.
главное, чтобы как Антони хороводы не водил
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Владислав Романов
Ответ Albert Rrahmani
Многие на сайте очень хейтят Михайло, но лично я рад за Мудрика. Желаю ему прогресса и больше результативных действий.
дело не в Михайло, а в ценнике и истории перехода, с Пепе и Антони было тоже самое, слишком велики ожидания от игроков за 100 млн. На сайте всегда язвили и иронизировали.
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Ярославец75
Что это за перец, что к нему столько внимания?
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Владислав Романов
Золотой мяч в студию!
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jwbmwbqvih
Ответ Фарид Алекперов
Что сейчас напишут рассияне в своих комментах, ранее высмеивающие этот трансфер? )
Фарид,тут играет роль его необоснованная стоимость,а не национальность. В дальнейшем,если оправдает сотку,будем только рады и будем наслаждаться его игрой. Но 100 миллионов за игрока из чемпионата Украины,России,Беларуси,Грузии и дальше продолжи,это ненормально. Такого не может быть,априори. Как минимум на данный момент.
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Artuom Batishev
Ответ therealgreenman
А хейтят за что? За 70+30 Лямов? Тут сам Миша в этом точно не причем, хейтят из за национальности? Так он вроде тоже это событие лично не развязывал, так и вопрос, по существу за что его хейтить, что адаптацию к АПЛ не прошёл за пол матча? Честное слово, идиотизм… а потом говорят что футбол не политика
Национальность тут не при чем. За десять последних лет украинцев в Европе играло(играет) под два десятка. При этом хейтили из них только 2-3 человек.

Конечно, футболист не при чем к сумма заплаченной за него. Но все равно фанаты хейтят за это 🤷🏻 Мудрик ни первый, ни десятый и даже ни 50-й игрок, которого купили за большие деньги и получающий хейт при слабой игре.

Дембеле в Барсе хейтили все годы, вплоть до этого сезона. При этом у Дембеле статистика получше была, чем у Мудрика 😅

Более того, Гризманна хейтили... хотя по статте он уступал только Месси 🤷🏻

И так любой можно клуб взять - 1-2-3 а то и больше игроков попадали под хейт при слабой игре, совершенно не соответствующей сумме за него уплаченной.
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wolkov
Ответ antkra2win
Будет на границах 91 года
ахахахах, ну значит, не будет
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luurluur96@gmail.com
игрок месяца в студию
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antkra2win
Ответ wolkov
это уже перемога или еще нет?
Будет на границах 91 года
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Зубы Дзюбы
Ответ Kemal Gul
Как же много в людях желчи и злобы...
А как надо? 100 лямов просто нарисованные
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onsigne
Ответ udiekemen
Эмм, я не критиковал его, просто бессмысленно каждый раз делать такие новости про одного игрока
Почему бессмысленно ? Ты посмотри на количество комментов. Бессмысленно было бы писать о Мадуэке
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