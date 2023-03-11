У Мудрика первое результативное действие за «Челси» в 7 матчах – ассист в игре с «Лестером». Его гол отменили из-за офсайда
Михаил Мудрик отметился первым результативным действием за «Челси».
22-летний украинский вингер отдал голевой пас на Метео Ковачича в игре с «Лестером» (3:1) на 78-й минуте.
Стоит также отметить, что главный арбитр Андре Марринер отменил гол Мудрика на 75-й минуте после ВАР из-за офсайда.
Мудрик провел 7 матчей за «Челси» – 4 игры начинал в старте, трижды выходил на замену и два раза остался в запасе.
Он был куплен у «Шахтера» за 70+30 млн евро в зимнее трансферное окно.
Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE
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Конечно, футболист не при чем к сумма заплаченной за него. Но все равно фанаты хейтят за это 🤷🏻 Мудрик ни первый, ни десятый и даже ни 50-й игрок, которого купили за большие деньги и получающий хейт при слабой игре.
Дембеле в Барсе хейтили все годы, вплоть до этого сезона. При этом у Дембеле статистика получше была, чем у Мудрика 😅
Более того, Гризманна хейтили... хотя по статте он уступал только Месси 🤷🏻
И так любой можно клуб взять - 1-2-3 а то и больше игроков попадали под хейт при слабой игре, совершенно не соответствующей сумме за него уплаченной.