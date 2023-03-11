У Мудрика первое результативное действие за «Челси» в 7 матчах – ассист в игре с «Лестером». Его гол отменили из-за офсайда

отметился первым результативным действием за « ».

22-летний украинский вингер отдал голевой пас на Метео Ковачича в игре с « » (3:1) на 78-й минуте.

Стоит также отметить, что главный арбитр отменил гол Мудрика на 75-й минуте после ВАР из-за офсайда.

Мудрик провел 7 матчей за «Челси» – 4 игры начинал в старте, трижды выходил на замену и два раза остался в запасе.

Он был куплен у «Шахтера» за 70+30 млн евро в зимнее трансферное окно.

Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

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