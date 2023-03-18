Экс-тренер «Факела» Василенко и «Алания» согласовали контракт. Цель – выход в РПЛ (Иван Карпов)

, вероятно, возглавит «Аланию».

49-летний специалист согласовал контракт с владикавказцами до конца сезона-2023/24, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, зарплата Василенко составит 600 тысяч рублей в месяц. У прежнего главного тренера «Алании» Заура Тедеева был оклад в 1 млн.

Цель в текущем сезоне — выход в Мир . В случае ее достижения личные условия Василенко, в том числе бонусы, будут удвоены.

При этом если «Алания» не добьется повышения в классе, то клуб не будет из-за этого расторгать с тренером соглашение. Также Василенко заверили, что новый стадион « » будет полностью готов уже в июле 2023 года.

Последним местом работы тренера был «Факел», который он покинул в сентябре 2022-го. Также Василенко известен по работе с «Авангардом», «Сочи» и «Уралом».

После 22 матчей «Алания» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место.

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