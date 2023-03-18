Экс-тренер «Факела» Василенко и «Алания» согласовали контракт. Цель – выход в РПЛ (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Олег Василенко Алания Владикавказ деньги Футбол

Олег Василенко, вероятно, возглавит «Аланию».

49-летний специалист согласовал контракт с владикавказцами до конца сезона-2023/24, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, зарплата Василенко составит 600 тысяч рублей в месяц. У прежнего главного тренера «Алании» Заура Тедеева был оклад в 1 млн.

Цель в текущем сезоне — выход в Мир РПЛ. В случае ее достижения личные условия Василенко, в том числе бонусы, будут удвоены.

При этом если «Алания» не добьется повышения в классе, то клуб не будет из-за этого расторгать с тренером соглашение. Также Василенко заверили, что новый стадион «Алании» будет полностью готов уже в июле 2023 года.

Последним местом работы тренера был «Факел», который он покинул в сентябре 2022-го. Также Василенко известен по работе с «Авангардом», «Сочи» и «Уралом».

После 22 матчей «Алания» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Iron"
Горе от ума, сначала Гогниев, теперь Тедеев… бардак…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
асхабадзе вон!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixos Demid
Я бы хотел, чтобы Алания была в РПЛ. И хорошо, что Алания обходится без семейки Газзаевых!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Боев
Ответ Влад Белянский
Ножом по сердцу болельщику факела 😢
Ещё и вполне вероятны стыки Факел - Алания.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Белянский
Ножом по сердцу болельщику факела 😢
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Василенко действительно интересный тренер, но вывести Аланию в этом сезоне в РПЛ будет очень тяжело (есть Балтика, Рубин, Енисей, плюс Тульский Арсенал). Хотя велика вероятность сыграть в переходных матчах с Факелом, вот это будет заруба 🔥.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий