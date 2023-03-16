Газзаев-младший претендует на пост тренера «Алании». Его назначению может помешать отношение болельщиков (Metaratings)

Теги болельщики Первая лига Олег Василенко Владимир Газзаев Алания Владикавказ Заур Тедеев Футбол

Владимир Газзаев может возглавить «Аланию».

Как сообщает Metaratings, 42-летний специалист заинтересован в возвращении в «Аланию» и предпринимает усилия для этого. Однако на решение руководства может повлиять неоднозначное отношение болельщиков.

Главным тренером «Алании» пока остается Заур Тедеев, однако руководство клуба рассматривает варианты возможной замены.

Также сообщается, что на этот пост претендует Олег Василенко, с которым владикавказцы провели переговоры.

Владимир Газзаев ранее уже возглавлял «Аланию» – под его руководством клуб в сезоне-2011/12 вышел в РПЛ. Сейчас владикавказцы занимают 3-ю строчку в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 40 очков в 22 турах.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Чудеса....как можно после такого предыдущего позорного прихода этой семейки опять их рассматривать...Такое впечатление, что криминальное прошлое - это гарантия постоянной работы на освоении госсредств ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korobokchekhova
А что, там что-то ещё осталось? То что можно стырить уже по наследству передают?)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Видимо поиздержалась семейка, давно Аланию не пилили во имя святого Георгия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Сигаев
Ответ TiNO
А вы видимо не в курсе того, что они с Аланией сделали, когда их РусГидро спонсировало
Это была ирония, невероятно тонкая, как детородный орган у комара
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
в Осетии династию Газеева не очень-то долюбливают, говорят им наплевать на результат, главное бабло.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
Ответ Алексей Сигаев
Осетины против того, чтобы любимый клуб возглавил их земляк, к тому же из футбольной семьи? Ничего себе, никогда бы не подумал, что на Кавказе такое возможно!
А вы видимо не в курсе того, что они с Аланией сделали, когда их РусГидро спонсировало
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Ответ Алексей Сигаев
Осетины против того, чтобы любимый клуб возглавил их земляк, к тому же из футбольной семьи? Ничего себе, никогда бы не подумал, что на Кавказе такое возможно!
Просто в прошлый заход этого гражданина на пост тренера, вместе с его батей на пост президента, они прихлопнули клуб и пустили его по миру.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
После того, что он с папашей сделали с Аланией, их вообще нельзя на пушечный выстрел подпускать к команде. Вот с Василенко переговоры идут - добротный специалист
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Джуниор пусть работает бесплатно, отрабативая за проделки папаши
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Нет,нет и нет! Надеюсь его ноги и близко не будет в нашей команде!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Сигаев
Осетины против того, чтобы любимый клуб возглавил их земляк, к тому же из футбольной семьи? Ничего себе, никогда бы не подумал, что на Кавказе такое возможно!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
отец не всё украл видимо)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Однозначно он не должен возглавить команду.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алан Кочиев
яблоко от яблони,как говорится,но бывают исключения 🤔
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий