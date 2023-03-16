Газзаев-младший претендует на пост тренера «Алании». Его назначению может помешать отношение болельщиков (Metaratings)
Владимир Газзаев может возглавить «Аланию».
Как сообщает Metaratings, 42-летний специалист заинтересован в возвращении в «Аланию» и предпринимает усилия для этого. Однако на решение руководства может повлиять неоднозначное отношение болельщиков.
Главным тренером «Алании» пока остается Заур Тедеев, однако руководство клуба рассматривает варианты возможной замены.
Также сообщается, что на этот пост претендует Олег Василенко, с которым владикавказцы провели переговоры.
Владимир Газзаев ранее уже возглавлял «Аланию» – под его руководством клуб в сезоне-2011/12 вышел в РПЛ. Сейчас владикавказцы занимают 3-ю строчку в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 40 очков в 22 турах.
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