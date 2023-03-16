Газзаев-младший претендует на пост тренера «Алании». Его назначению может помешать отношение болельщиков (Metaratings)

может возглавить «Аланию».

Как сообщает Metaratings, 42-летний специалист заинтересован в возвращении в «Аланию» и предпринимает усилия для этого. Однако на решение руководства может повлиять неоднозначное отношение болельщиков.

Главным тренером « » пока остается , однако руководство клуба рассматривает варианты возможной замены.

Также сообщается, что на этот пост претендует , с которым владикавказцы провели переговоры.

Владимир Газзаев ранее уже возглавлял «Аланию» – под его руководством клуб в сезоне-2011/12 вышел в РПЛ. Сейчас владикавказцы занимают 3-ю строчку в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 40 очков в 22 турах.

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