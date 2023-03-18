Родриго о роли в «Реале»: «Всегда говорю Анчелотти, что я должен играть. Хочу быть игроком старта»

считает, что всегда должен играть в стартовом составе «Реала».

«Я стараюсь быть спокойным. Я всегда хочу играть и говорю тренеру, что я должен играть, но он говорит мне сохранять спокойствие.

Я его уважаю, потому что у нас очень хорошие игроки. Когда выхожу на поле, помогаю команде, и я хочу быть игроком старта.

У меня очень хорошие отношения с , он великий тренер и всегда много мне помогает», – сказал вингер « ».

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