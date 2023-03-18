Родриго о роли в «Реале»: «Всегда говорю Анчелотти, что я должен играть. Хочу быть игроком старта»
Родриго Гоэс считает, что всегда должен играть в стартовом составе «Реала».
«Я стараюсь быть спокойным. Я всегда хочу играть и говорю тренеру, что я должен играть, но он говорит мне сохранять спокойствие.
Я его уважаю, потому что у нас очень хорошие игроки. Когда выхожу на поле, помогаю команде, и я хочу быть игроком старта.
У меня очень хорошие отношения с Анчелотти, он великий тренер и всегда много мне помогает», – сказал вингер «Реала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
2) в схемах где нет игроков на позиции клуб выиграл чемпионат Испании, лигу чемпионов и периодически показывает восхитительная игру, плюс находится в лидирующих позициях- не тебе судить о схемах и игроках, их уровне именно сейчас и как они тренируются и нс что способны.
3) сильные и слабые стороны игрока ты знаешь? его позицию на поле ты знаешь? он абсолютно средний игрок по показателям с большим потенциалом. но этот потенциал он показывает раз в 10-20 матчей. тем более на уровне других игроков в команде. да он сильнее себальоса, да он сильнее остальных, но кого ты уберечь из основы? модрича? родного именно сейчас сильнее модрича? по показателям вообще и близко нет. родники сильнее вальверде? по показателям и близко нет. то же самое с вини, бензема... и любым игроком атаки вне амплуа- родина слабее их.
4) игра в топовых матчах. что отличает топовых игроков от среднего уровня? фраза одного из великих тренеров в мире " в топовых матчах топовые игроки топово играют" внезависимости от схемах, состояния. родного классно себя проявил на моей памяти за все его сезоны в трех топовых матчах... всего в трех... из нескольких сотен...
но самое главное я повторюсь- его показатели как игрока именно сейчас абсолютно средние: скорость стартовая и дистанционная, резкость принятие решений, резкость смены направления, дальний па плохой, ближний и средний абсолютно на обычном уровне, его мышление и физические навыки с выбором позиции неплохи и даже хороши, но он их не развивается. и если ты считаешь что папа Карло и 20 разных тренеров а также 6 аналитиков, куча мастеров по физике.подго овке, мастера по восстановлению штук 20 и прочие прочие прочие не занимаются родного каждый день чтобы он рос-ты сильно ошибаешься... иногда на дистанции становится очевидным что талант имеет потолок по крайней мере сейчас. а желание играть- эго у каждого футболиста присутствует. иначе они бы не прошли по сотням голов или тысячи как в Бразилии чтобы выгонять себе место на поле игрока и характером.