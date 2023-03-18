Родриго о роли в «Реале»: «Всегда говорю Анчелотти, что я должен играть. Хочу быть игроком старта»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс считает, что всегда должен играть в стартовом составе «Реала».

«Я стараюсь быть спокойным. Я всегда хочу играть и говорю тренеру, что я должен играть, но он говорит мне сохранять спокойствие.

Я его уважаю, потому что у нас очень хорошие игроки. Когда выхожу на поле, помогаю команде, и я хочу быть игроком старта.

У меня очень хорошие отношения с Анчелотти, он великий тренер и всегда много мне помогает», – сказал вингер «Реала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Родриго прежде всего нужно обрести стабильность, пример Феде Вальверде перед глазами, который смог пройти все трудности и завоевал место в старте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy_2_0_7
Ответ гилберт
Бывало несколько раз быковал на мистера. Очень хочет играть.
Да, помню, проскакивали новости. Его выражение в раздевалке "Я вывел команду в финал, черт возьми ! Дайте мне играть!" Карло вспоминал с улыбкой )). Но на игре он всегда спокоен и сосредоточен. Не по годам рассудительный и мдрый мальчишка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wadwill13
Ответ Геннадий Чеботарев
а ты не заметил где его ставил анчелоти? Он выпускал его либо пв,где он не очень огрант или в роли чистой 9,что вообще полный бред. Что бы увидеть лучшего Родриго,его надо ставить в роли цап,но для этого надо менять схему на 4-4-2,чего анчелоти ни когда не сделает. Анчелоти губит нашу талантливую молодежь,затыкая ими дыры в своей 4-3-3,под которую у нас давно нет игроков
1) ты лучше разбираешься в игре и в игроках чем лучший тренер мира прошлого сезона и один из лучших тренеров мира и всего футбола??? так что ре неси чушь. без обид а голые факты.
2) в схемах где нет игроков на позиции клуб выиграл чемпионат Испании, лигу чемпионов и периодически показывает восхитительная игру, плюс находится в лидирующих позициях- не тебе судить о схемах и игроках, их уровне именно сейчас и как они тренируются и нс что способны.
3) сильные и слабые стороны игрока ты знаешь? его позицию на поле ты знаешь? он абсолютно средний игрок по показателям с большим потенциалом. но этот потенциал он показывает раз в 10-20 матчей. тем более на уровне других игроков в команде. да он сильнее себальоса, да он сильнее остальных, но кого ты уберечь из основы? модрича? родного именно сейчас сильнее модрича? по показателям вообще и близко нет. родники сильнее вальверде? по показателям и близко нет. то же самое с вини, бензема... и любым игроком атаки вне амплуа- родина слабее их.
4) игра в топовых матчах. что отличает топовых игроков от среднего уровня? фраза одного из великих тренеров в мире " в топовых матчах топовые игроки топово играют" внезависимости от схемах, состояния. родного классно себя проявил на моей памяти за все его сезоны в трех топовых матчах... всего в трех... из нескольких сотен...
но самое главное я повторюсь- его показатели как игрока именно сейчас абсолютно средние: скорость стартовая и дистанционная, резкость принятие решений, резкость смены направления, дальний па плохой, ближний и средний абсолютно на обычном уровне, его мышление и физические навыки с выбором позиции неплохи и даже хороши, но он их не развивается. и если ты считаешь что папа Карло и 20 разных тренеров а также 6 аналитиков, куча мастеров по физике.подго овке, мастера по восстановлению штук 20 и прочие прочие прочие не занимаются родного каждый день чтобы он рос-ты сильно ошибаешься... иногда на дистанции становится очевидным что талант имеет потолок по крайней мере сейчас. а желание играть- эго у каждого футболиста присутствует. иначе они бы не прошли по сотням голов или тысячи как в Бразилии чтобы выгонять себе место на поле игрока и характером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Геннадий Чеботарев
а ты не заметил где его ставил анчелоти? Он выпускал его либо пв,где он не очень огрант или в роли чистой 9,что вообще полный бред. Что бы увидеть лучшего Родриго,его надо ставить в роли цап,но для этого надо менять схему на 4-4-2,чего анчелоти ни когда не сделает. Анчелоти губит нашу талантливую молодежь,затыкая ими дыры в своей 4-3-3,под которую у нас давно нет игроков
Анчелотти губит? Не Перес, который не помогает тренеру трансферами?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Lifar Skladchikov
Какой трансфер?) после ухода крооса/модрича вальаерде будет больше играть в центре, ассенсио, как я понял, хочет уйти летом. Вообще не вижу ни одного варианта почему Родриго нужно продавать
Если будет неадекватно себя вести, нужно продать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РВКИН СУ ГС СВ
Ответ Tommy_2_0_7
Родриго талантливый и очень рассудительный парень. Никогда не видел чтобы он выражал недовольство на поле. Иногда он просто незаменим. Прошлый сезон отчетливо показал это как в ЛЧ так и в ЧИ. Его гол Севилье в прошлом году настолько раскочегарил Реал, что остановить их уже севильцы не смогли (все помнят 2:3?) Думаю Карло и завтра его выведет в поле в нужный момент, будь то старт или замена. Этот мальчишка еще много улыбок принесет болельщикам Реала. Вспомните мои слова.
Я все время говорю, что в далекой перспективе Родриго может быть сильно талантливее Вини и оставить больший след в истории клуба.Но конечно, это если повезет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lifar Skladchikov
Ответ гилберт
Нормальный игрок, но его уровень это ротация. Мистер правильно его оценивает. Если будет баламутить, нужно подумать о трансфере, спрос будет хороший.
Какой трансфер?) после ухода крооса/модрича вальаерде будет больше играть в центре, ассенсио, как я понял, хочет уйти летом. Вообще не вижу ни одного варианта почему Родриго нужно продавать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Нормальный игрок, но его уровень это ротация. Мистер правильно его оценивает. Если будет баламутить, нужно подумать о трансфере, спрос будет хороший.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Tommy_2_0_7
Родриго талантливый и очень рассудительный парень. Никогда не видел чтобы он выражал недовольство на поле. Иногда он просто незаменим. Прошлый сезон отчетливо показал это как в ЛЧ так и в ЧИ. Его гол Севилье в прошлом году настолько раскочегарил Реал, что остановить их уже севильцы не смогли (все помнят 2:3?) Думаю Карло и завтра его выведет в поле в нужный момент, будь то старт или замена. Этот мальчишка еще много улыбок принесет болельщикам Реала. Вспомните мои слова.
Бывало несколько раз быковал на мистера. Очень хочет играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ VuNePonimaete
Так доказывай это на поле. За последние 10 матчей лишь один гол, притом что в большинстве матчей выходил в основе. Хотя играл вроде бы неплохо
а ты не заметил где его ставил анчелоти? Он выпускал его либо пв,где он не очень огрант или в роли чистой 9,что вообще полный бред. Что бы увидеть лучшего Родриго,его надо ставить в роли цап,но для этого надо менять схему на 4-4-2,чего анчелоти ни когда не сделает. Анчелоти губит нашу талантливую молодежь,затыкая ими дыры в своей 4-3-3,под которую у нас давно нет игроков
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ VuNePonimaete
Так доказывай это на поле. За последние 10 матчей лишь один гол, притом что в большинстве матчей выходил в основе. Хотя играл вроде бы неплохо
как по мне, пусть хоть ноль голов, но как в прошлой лч: забивал настолько важные голы. особенно дубль сити был настолько важным, что его стата до не имела никакого значения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy_2_0_7
Родриго талантливый и очень рассудительный парень. Никогда не видел чтобы он выражал недовольство на поле. Иногда он просто незаменим. Прошлый сезон отчетливо показал это как в ЛЧ так и в ЧИ. Его гол Севилье в прошлом году настолько раскочегарил Реал, что остановить их уже севильцы не смогли (все помнят 2:3?) Думаю Карло и завтра его выведет в поле в нужный момент, будь то старт или замена. Этот мальчишка еще много улыбок принесет болельщикам Реала. Вспомните мои слова.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Так доказывай это на поле. За последние 10 матчей лишь один гол, притом что в большинстве матчей выходил в основе. Хотя играл вроде бы неплохо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий