«Слуцкий хорошо поет. А когда я начал петь, он сел: «#####». Тарасов о тренере

вспомнил реакцию Леонида Слуцкого на его пение после перехода в « ».

– Я люблю петь, это мое хобби. Иногда записываю песни, потому что мне это нравится.

– Кто лучший певец из твоих партнеров по команде или тренеров?

– , конечно. Викторович хорошо поет. Когда я подписал контракт с «Рубином», он меня заставил петь.

Я начал, он взялся за голову, сел: «#####». Я говорю: «Что не так? Вроде хорошо», – смеясь рассказал полузащитник « ».

После рассказа Тарасова Роман Гутцайт пошутил, что, возможно, Слуцкий так отреагировал на игровые качества полузащитника.