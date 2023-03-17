«Слуцкий хорошо поет. А когда я начал петь, он сел: «#####». Тарасов о тренере
Дмитрий Тарасов вспомнил реакцию Леонида Слуцкого на его пение после перехода в «Рубин».
– Я люблю петь, это мое хобби. Иногда записываю песни, потому что мне это нравится.
– Кто лучший певец из твоих партнеров по команде или тренеров?
– Слуцкий, конечно. Викторович хорошо поет. Когда я подписал контракт с «Рубином», он меня заставил петь.
Я начал, он взялся за голову, сел: «#####». Я говорю: «Что не так? Вроде хорошо», – смеясь рассказал полузащитник «Родины Медиа».
После рассказа Тарасова Роман Гутцайт пошутил, что, возможно, Слуцкий так отреагировал на игровые качества полузащитника.
Походу я знаю кто после подписания очередных Минских соглашений станет призидентом соседней "державы"
Ставки принимаются ?
Какой кэф ?
Мне больше нравилось, когда смысл зарешеченных слов пояснялся в скобках. Ну или первые буквы открыты. А то выкладывают тарабарщину, а люди должны сидеть, гадать, считать количество решёточек (оно ведь даётся разное, в соответствии слову). Не, я без шуток, это какое-то стрёмное решение Спортса, очередное движение к наплевательству и лени.
Вторая И
Третья. З
Четвёртая. ?
Пятая. А
Сегодня- Поле Чудес 😎