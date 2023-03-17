«Слуцкий хорошо поет. А когда я начал петь, он сел: «#####». Тарасов о тренере

Теги Рубин Дмитрий Тарасов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Роман Гутцайт музыка Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов вспомнил реакцию Леонида Слуцкого на его пение после перехода в «Рубин».

– Я люблю петь, это мое хобби. Иногда записываю песни, потому что мне это нравится.

– Кто лучший певец из твоих партнеров по команде или тренеров?

Слуцкий, конечно. Викторович хорошо поет. Когда я подписал контракт с «Рубином», он меня заставил петь.

Я начал, он взялся за голову, сел: «#####». Я говорю: «Что не так? Вроде хорошо», – смеясь рассказал полузащитник «Родины Медиа».

После рассказа Тарасова Роман Гутцайт пошутил, что, возможно, Слуцкий так отреагировал на игровые качества полузащитника.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wonderwall
откройте пожалуйста первую букву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Несусветный Папаша
23 февраля - день защитника Родины.Д.р. Тарасова - день полузащитника "Родины"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roundabout
Когда Тарасов начал играть, Слуцкий сделал то же самое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium_Tremens
Какое слово в ребусе? Первая буква Б, Е или Х? На П вроде по смыслу не подходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
КВН, юморит (иногда удачно), осталось только научится стучать прибором по роялю
Походу я знаю кто после подписания очередных Минских соглашений станет призидентом соседней "державы"
Ставки принимаются ?
Какой кэф ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Aleksey Yashin
Загадан синоним слова "Плохо"?
Решёток же мало.
Мне больше нравилось, когда смысл зарешеченных слов пояснялся в скобках. Ну или первые буквы открыты. А то выкладывают тарабарщину, а люди должны сидеть, гадать, считать количество решёточек (оно ведь даётся разное, в соответствии слову). Не, я без шуток, это какое-то стрёмное решение Спортса, очередное движение к наплевательству и лени.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Полузащитник Родины - это прям хорошо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uralets46
Слуцкий , Тарасов, Смородская, Зарема.. Спортивные новости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Лучше бы тренировал хорошо. После дауншифтинга в европейский бей-беги уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ откровенно не тянул.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вратарь Бага
лучше бы вы играли, а не пели)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мяу
Тарасов пришел в коментшоу. Астрологи объявили неделю фейспалмов на спорцсе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Жаль, что я никогда не послушаю этого великого певца!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Razum777
Мамаев с Кокориным тоже тебя видимо слушали )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Zenith forever
Хороший журналист сразу бы попросил Тарасова сравнить Слуцкого и Бузову.
мальчик , девочка, какая в попу разница.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
так ты же Бузов... вы прирожденные певцы, тебя жена укусила ты и запел ... фальцетом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый Знакомый
жесткие инсайды пошли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Спасибо, держите в курсе
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
В решётке зашифровано слово, на что сел Слуцкий)) только почему то слитно написано)))
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Aleksey Yashin
Загадан синоним слова "Плохо"?
Женщина легкого поведения, обозначает сильное по эмоциям восхищение.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Ну так его Бузова петь научила. Слуцкий был (восхищён)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Загадан синоним слова "Плохо"?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Хороший журналист сразу бы попросил Тарасова сравнить Слуцкого и Бузову.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ussaev M
микрофоны он любит конечно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Первая буква П
Вторая И
Третья. З
Четвёртая. ?
Пятая. А

Сегодня- Поле Чудес 😎
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Но лучше всех поёт Бузова
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий