Тарасов о мотивации Семина: «Говорит мне: «Ты говно. Но сегодня играешь, ###». Мы выиграли, подходит: «Сработало». Отвечаю: «###, больше так, Палыч, не делай»

называл говном – для мотивации.

Об этом бывший опорник « » рассказал в беседе с «Коммент.Шоу».

– Семина я очень уважаю и люблю, до сих пор с ним на связи.

– Как он тебя называл?

– Да по-разному. «Деревяшка, ### (блин – прим.)». С ним была история уникальная, когда у нас был финал Кубка с «Уралом» в Сочи. До игры остается часов шесть, у нас обед. Непонятно было, кто играет.

Семин говорит: «Можно поговорить, как поешь?» Я говорю: «Давайте сейчас». Выходим: там веранда, мы сели. Он говорит: «Ты говно вообще».

И начинает меня по тренировкам: «Ты всю неделю тренировался как говно. Я вообще думал, ставить тебя или нет, но сегодня ты играешь, ### (блин – прим.). Я посмотрю и, если что, заменю сразу».

И я, ### (блин – прим.), шесть часов по номеру ходил. «Когда игра, когда игра, я их порву, ### (блин – прим.)».

Мы выиграли, он подходит ко мне, жмет руку: «Дима, сработало». Я говорю: «### (блин – прим.), больше так, Палыч, не делай», – со смехом сказал Тарасов, играющий за « » в .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас