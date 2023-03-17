Тарасов о мотивации Семина: «Говорит мне: «Ты говно. Но сегодня играешь, ###». Мы выиграли, подходит: «Сработало». Отвечаю: «###, больше так, Палыч, не делай»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Юрий Семин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России контент Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Юрий Семин называл Дмитрия Тарасова говном – для мотивации.

Об этом бывший опорник «Локомотива» рассказал в беседе с «Коммент.Шоу».

– Семина я очень уважаю и люблю, до сих пор с ним на связи.

– Как он тебя называл?

– Да по-разному. «Деревяшка, ### (блин – прим.)». С ним была история уникальная, когда у нас был финал Кубка с «Уралом» в Сочи. До игры остается часов шесть, у нас обед. Непонятно было, кто играет.

Семин говорит: «Можно поговорить, как поешь?» Я говорю: «Давайте сейчас». Выходим: там веранда, мы сели. Он говорит: «Ты говно вообще».

И начинает меня по тренировкам: «Ты всю неделю тренировался как говно. Я вообще думал, ставить тебя или нет, но сегодня ты играешь, ### (блин – прим.). Я посмотрю и, если что, заменю сразу».

И я, ### (блин – прим.), шесть часов по номеру ходил. «Когда игра, когда игра, я их порву, ### (блин – прим.)».

Мы выиграли, он подходит ко мне, жмет руку: «Дима, сработало». Я говорю: «### (блин – прим.), больше так, Палыч, не делай», – со смехом сказал Тарасов, играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге.

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53 комментария

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Мистер Блин
спортс, я не пойму , если ставить вместо матершины решётку, то бана не будет?
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Деметрио
Прям так и сказал, "не делай"? На ты? Человеку, главному тренеру, который старше его на 40 лет и годится ему в деды? Ну тогда прав Семин - говно. Невоспитанное.
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Arty K.
А он назвал вещи своими именами
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papadok
Ответ Melnikov1968
Когда карьера закончилась, остаётся только вспоминать всякое #####. Разве Тарасов когда-то нормально играл в футбол? По-моему,главное его достижение - это замужество за Бузовой.
Ещё демонстрация портрета на майке на турецком стадионе.
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UseR
Этот экземпляр уже в медиалиге? Ахахах.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Епт, на, блио
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Даня Чебыкин
Ответ BeastI666I
Юрий Семин называл Дмитрия Тарасова говном – для мотивации. ---------------------------- вот уважаю Палыча ))) Еще бы он жену Тарасова называл говном для симметрии. Вообще бы цены не было.
да лаааадно. там и без юрийпалыча справятся.
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Даня Чебыкин
Ответ Алар
Относительно Тарасова Семин не ошибался) Да, в отношении Тарасова никто не ошибался!
бузова ошиблась.
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slow focus
великий Палыч!
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Даня Чебыкин
Ответ maxi_wind
а надо было: -Дим, у тебя жена Бузова - Порвуу
не факт... скорее так:
-бузова, у тебя жена - тарасов!!!
-ух ЁЁЁ!!!! МАЛО ПОЛОВИН!!!!
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Kuznets 09
Ответ Overkiller
Ты как, ###, с тренером разговариваешь? )
Я капитан команды,###!
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Даня Чебыкин
настало время офигительных историй!
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BeastI666I
Юрий Семин называл Дмитрия Тарасова говном – для мотивации.
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вот уважаю Палыча ))) Еще бы он жену Тарасова называл говном для симметрии. Вообще бы цены не было.
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Павел Мельников
Ответ Северный болельщик
Я считаю, что Тарасов не говно! Добродушный парень. Просто глупый, но что поделать?
Так он и есть не г-но. Иначе в чемпионском составе бы не играл.
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Alexandr Skomorovsky
Думаю я не один пришёл поржать над каментами)
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Алар
Относительно Тарасова Семин не ошибался) Да, в отношении Тарасова никто не ошибался!
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Павел Мельников
Ответ Моутиньо оформляет 40
Лусше так, чем Слуцкий, у которого игроки сами себя этим считали на Евро
Семин в сборной недооценен. Мало игр, ни одного поражения, увольнение и даже не решились вернуть.
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Glukinho
Когда читаю новости про Тарасова, умнею - ведь приходится разгадывать много ребусов.
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Павел Мельников
Способ, который работает на всех не шибко умных, но работоспособных нарциссах наподобие Дзюбы. Неудивительно, что Палыч даже уже на старости лет смог РПЛ и Кубок выиграть, а Тарасов запомнил этот нехитрый метод. О нем еще Евсеев рассказывал, только Евсеев мог потом в ответ при всей скамейке послать тренера на три буквы, а не просить больше не делать так.
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Моутиньо оформляет 40
Лусше так, чем Слуцкий, у которого игроки сами себя этим считали на Евро
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brig_Mercury
Я так понимаю примерно также Хиддинк и Черчесов мотивировали сборную России в 2008 и 2018 годах. По другому просто не работает. А Слуцкий невовремя это волшебное слово произнёс (после турнира).
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Yakub25
Вон оно как? У нас, оказывается, правда расценивается, как мотивация.....
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Андрей Василенко
В чем-то Сёмин был прав
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Воскресенец
Кто вспомнит матч где Тарасов единственный гол забил и он оказался победный?
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justburn
Ответ Recreated
Ну он же говно!
И сработало же. Просто стоило сказать как есть.
+12
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