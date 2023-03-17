Тарасов о мотивации Семина: «Говорит мне: «Ты говно. Но сегодня играешь, ###». Мы выиграли, подходит: «Сработало». Отвечаю: «###, больше так, Палыч, не делай»
Юрий Семин называл Дмитрия Тарасова говном – для мотивации.
Об этом бывший опорник «Локомотива» рассказал в беседе с «Коммент.Шоу».
– Семина я очень уважаю и люблю, до сих пор с ним на связи.
– Как он тебя называл?
– Да по-разному. «Деревяшка, ### (блин – прим.)». С ним была история уникальная, когда у нас был финал Кубка с «Уралом» в Сочи. До игры остается часов шесть, у нас обед. Непонятно было, кто играет.
Семин говорит: «Можно поговорить, как поешь?» Я говорю: «Давайте сейчас». Выходим: там веранда, мы сели. Он говорит: «Ты говно вообще».
И начинает меня по тренировкам: «Ты всю неделю тренировался как говно. Я вообще думал, ставить тебя или нет, но сегодня ты играешь, ### (блин – прим.). Я посмотрю и, если что, заменю сразу».
И я, ### (блин – прим.), шесть часов по номеру ходил. «Когда игра, когда игра, я их порву, ### (блин – прим.)».
Мы выиграли, он подходит ко мне, жмет руку: «Дима, сработало». Я говорю: «### (блин – прим.), больше так, Палыч, не делай», – со смехом сказал Тарасов, играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
-бузова, у тебя жена - тарасов!!!
-ух ЁЁЁ!!!! МАЛО ПОЛОВИН!!!!
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вот уважаю Палыча ))) Еще бы он жену Тарасова называл говном для симметрии. Вообще бы цены не было.