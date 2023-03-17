Роберт Левандовски: «Класико – важнейший матч в мире. Столько фанатов ждут игру по всему миру»
Роберт Левандовски назвал противостояние «Барселоны» и «Реала» главным в футболе.
«В «Реале» много невероятных игроков. Они опытны, уже всего достигли.
Класико – пожалуй, не только самый важный матч в Испании, но и во всем мире. Знаете, сколько фанатов ждут эту игру по всему миру?
Даже я раньше, когда не играл в «Барселоне», говорил перед класико: «Я собираюсь посмотреть это». А теперь я часть класико. Так что для меня это что-то особенное, что-то удивительное», – сказал форвард каталонцев.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
57 комментариев