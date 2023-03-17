Роберт Левандовски: «Класико – важнейший матч в мире. Столько фанатов ждут игру по всему миру»

назвал противостояние «Барселоны» и « » главным в футболе.

«В «Реале» много невероятных игроков. Они опытны, уже всего достигли.

– пожалуй, не только самый важный матч в , но и во всем мире. Знаете, сколько фанатов ждут эту игру по всему миру?

Даже я раньше, когда не играл в «Барселоне», говорил перед класико: «Я собираюсь посмотреть это». А теперь я часть класико. Так что для меня это что-то особенное, что-то удивительное», – сказал форвард каталонцев.

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