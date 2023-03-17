Роберт Левандовски: «Класико – важнейший матч в мире. Столько фанатов ждут игру по всему миру»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Роберт Левандовски Класико Футбол

Роберт Левандовски назвал противостояние «Барселоны» и «Реала» главным в футболе.

«В «Реале» много невероятных игроков. Они опытны, уже всего достигли.

Класико – пожалуй, не только самый важный матч в Испании, но и во всем мире. Знаете, сколько фанатов ждут эту игру по всему миру?

Даже я раньше, когда не играл в «Барселоне», говорил перед класико: «Я собираюсь посмотреть это». А теперь я часть класико. Так что для меня это что-то особенное, что-то удивительное», – сказал форвард каталонцев.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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57 комментариев

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geoo9
что остается говорить когда ты без ЛЧ
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Иван Иванов
В последние годы при президенте бартомеу,Барса была в таком плохом состоянии,что главным противостоянием в Испании было не Классико а скорее реал-атлетико.
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Feanor-elf
Ответ Fan of Sport
А где вы приобрели билеты на матч, если конечно не секрет? А то я сам ищу, на официальном сайте Барселоны билеты даже в продажу не вышли.
Я ещё в январе-феврале зарегистрировался на сайте нажал кнопку «Уведомить меня о поступлении». Сегодня утром пришло уведомление. Билеты 200-400 евро
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Эльдар Сулейманов
Ну сейчас Реалу не до Барсы все масли в лч
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Эльдар Сулейманов
Ответ Feanor-elf
Ууу, ребята. Сегодня утром купил билет на Камп-Ноу! Не хвастовства ради, просто делюсь радостью, что в воскресенье увижу ЭТО вживую! Всем добра и любите футбол!;)
Красиво красиво) наслаждайся)
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Давид Agabekyan
Ответ melmi
Классико всегда классико. Даже в худшие для каждого из клубов времена . Шон Дайч ? Смешно . Давай посмотрим 19 числа какой стиль игры выберет Барса и какой счет будет на табло. Боюсь ты будешь разочарован …
Против Реала дайч стиль, против Интера дайч стиль, против Баварии вообще не футбол. Уже закономерность
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3ST1M3
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ваще по... (с)
Настолько, что ты решил зайти и оставить комментарий )
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Fan of Sport
Ответ Feanor-elf
Ууу, ребята. Сегодня утром купил билет на Камп-Ноу! Не хвастовства ради, просто делюсь радостью, что в воскресенье увижу ЭТО вживую! Всем добра и любите футбол!;)
А где вы приобрели билеты на матч, если конечно не секрет? А то я сам ищу, на официальном сайте Барселоны билеты даже в продажу не вышли.
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Никита Воронин
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ваще по... (с)
держи в курсе))
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Адам Цевич
Финал ЛЧ, финал ЧМ : ну да, ну да, куда нам до этого
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vottakoi!
Ответ ЦСКА-навсегда!!!
Не согласен я с этим старым пшиком, с уходом Роналду и Месси, это классико стало дном донным. Классико будет в это воскресенье, ЦСКА продолжит начатые традиции Динамо.
Включаю я иногда рпл, и меня хватает буквально на 10-15 минут. Настолько медленный, убогий футбол, с невероятным количеством детских ошибок. Абсолютно несмотрибельный. Больнее смотреть наверное только на женский футбол.
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Нурбол Жумаскалиев
весь мир ждет матчи в ЛЧ, а не голимое класико)))
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Дамир Байназаров
Ответ Feanor-elf
Ууу, ребята. Сегодня утром купил билет на Камп-Ноу! Не хвастовства ради, просто делюсь радостью, что в воскресенье увижу ЭТО вживую! Всем добра и любите футбол!;)
Кайф🔥 Очень рад за тебя
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Александр Граф
Ответ Feanor-elf
Ууу, ребята. Сегодня утром купил билет на Камп-Ноу! Не хвастовства ради, просто делюсь радостью, что в воскресенье увижу ЭТО вживую! Всем добра и любите футбол!;)
здорово, рад за вас
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ваще по... (с)
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melmi
Ответ Donald J. Trump
Ну лет 10 назад - да. Пеп vs Моура. Месси vs Роналду. Искра буря безумие. Сейчас же унылый Шон Дайч-стайл исполнении Барсы и абсолютная инертность Реала.
Классико всегда классико. Даже в худшие для каждого из клубов времена . Шон Дайч ? Смешно . Давай посмотрим 19 числа какой стиль игры выберет Барса и какой счет будет на табло. Боюсь ты будешь разочарован …
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Евгений Метелкин
Роберт просто не слышал про знаменитое дерби Торпедо Миасс - ФК Челябинск
Эль-суровико
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hedgehog111
Ответ Yubaba
Ребят, а почему барселона не принимала участия в недавно прошедшей жеребьевке Лч? Или я пропустил что-то?)
просто ты камень!
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hedgehog111
Ответ Евгений Метелкин
Роберт просто не слышал про знаменитое дерби Торпедо Миасс - ФК Челябинск
🤣👍👍
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hedgehog111
Ответ Temirlahn
я не жду
не ТУПИ!
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Дмитрий Джи
Ответ Feanor-elf
Ууу, ребята. Сегодня утром купил билет на Камп-Ноу! Не хвастовства ради, просто делюсь радостью, что в воскресенье увижу ЭТО вживую! Всем добра и любите футбол!;)
удачного времяпрепровождения)
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nebolela
Всё когда нибудь заканчивается, к сожалению.
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Yubaba
Ребят, а почему барселона не принимала участия в недавно прошедшей жеребьевке Лч? Или я пропустил что-то?)
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Feanor-elf
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Поздравляем
Благодарю!)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Feanor-elf
Ууу, ребята. Сегодня утром купил билет на Камп-Ноу! Не хвастовства ради, просто делюсь радостью, что в воскресенье увижу ЭТО вживую! Всем добра и любите футбол!;)
Поздравляем
+13
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