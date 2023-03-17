Нагельсманн о матчах с «Сити» в ЛЧ: «Если «Бавария» выиграет титул, нельзя будет сказать, что нам просто повезло с жеребьевкой»

высказался об 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ман Сити».

«Мы посмотрели жеребьевку со всем тренерским штабом. Это хороший и сложный соперник. Если мы в итоге выиграем титул, то нельзя будет сказать, что нам просто повезло с жеребьевкой.

У нас уже был тяжелый групповой этап, потом матчи с «ПСЖ», а теперь – «Сити». Возможный полуфинал тоже был бы топ-уровня. В прошлом году «Реал» прошел похожий путь. Мы хорошо подготовимся и с нетерпением ждем этих матчей.

Я смотрел много игр в «Барселоне», «Сити» и «Баварии». Команды Пепа веселые. Его идея футбола очень атакующая, его команды много владеют мячом. Я всегда с удовольствием смотрел его игры.

– исключительно хороший игрок, который крайне опасен. Он обладает высочайшими качествами в плане скорости и физики. Он хорошо бежит, против него неприятно играть. Но и у нас есть очень хорошие атакующие игроки. У «Сити» также много других хороших футболистов», – сказал главный тренер «Баварии».

Салихамиджич о «Баварии» против «Сити» в ЛЧ: «Самая интересная пара 1/4 финала, «Ман Сити» – сильнейший соперник. Топ-жеребьевка»

«Манчестер Сити» против «Баварии», «Реал» сыграет с «Челси», «Милан» встретится с «Наполи», «Интер» – «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов