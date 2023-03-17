Нагельсманн о матчах с «Сити» в ЛЧ: «Если «Бавария» выиграет титул, нельзя будет сказать, что нам просто повезло с жеребьевкой»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Юлиан Нагельсманн Эрлинг Холанд Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался об 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ман Сити».

«Мы посмотрели жеребьевку со всем тренерским штабом. Это хороший и сложный соперник. Если мы в итоге выиграем титул, то нельзя будет сказать, что нам просто повезло с жеребьевкой.

У нас уже был тяжелый групповой этап, потом матчи с «ПСЖ», а теперь – «Сити». Возможный полуфинал тоже был бы топ-уровня. В прошлом году «Реал» прошел похожий путь. Мы хорошо подготовимся и с нетерпением ждем этих матчей.

Я смотрел много игр Пепа Гвардиолы в «Барселоне», «Сити» и «Баварии». Команды Пепа веселые. Его идея футбола очень атакующая, его команды много владеют мячом. Я всегда с удовольствием смотрел его игры.

Эрлинг Холанд – исключительно хороший игрок, который крайне опасен. Он обладает высочайшими качествами в плане скорости и физики. Он хорошо бежит, против него неприятно играть. Но и у нас есть очень хорошие атакующие игроки. У «Сити» также много других хороших футболистов», – сказал главный тренер «Баварии».

Салихамиджич о «Баварии» против «Сити» в ЛЧ: «Самая интересная пара 1/4 финала, «Ман Сити» – сильнейший соперник. Топ-жеребьевка»

«Манчестер Сити» против «Баварии», «Реал» сыграет с «Челси», «Милан» встретится с «Наполи», «Интер» – «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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15 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Титал Телоян
Чем то напоминает путь Барселоны в 2015 году , сначала СИТИ , потом ПСЖ , и в полуфинале БАВАРИЯ ....
А в финале Ювентус. В каждой стадии прошли действующих чемпионов своих стран тогда😎
0
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инок
Пока футбольные монстры будут убиваться, Бенфика или
Наполи могут спокойно попасть в финал .
+2
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Dmitry_Bayern18
Ответ mr.....
Возвращение Пепа в Мюнхен, а мы думали эти команды в финали встретятся, но жеребьевка решила иначе.. Бавария с Сити, а Интер с Бенфикой...
Правая сторона сетки это вообще отскок какой то, уровень Лиги Европы, при всем уважении
+10
0
+10
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Игорь Климов
Кто-то из пары Бавария/Ман.Сити в финале ЛЧ будет играть с Наполи.
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mr.....
Возвращение Пепа в Мюнхен, а мы думали эти команды в финали встретятся, но жеребьевка решила иначе.. Бавария с Сити, а Интер с Бенфикой...
+1
0
+1
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j30
сити это не метрвый псж с непонятным тренером не надежной обороной и очень сильной зависимотью от мбаппе
+4
-1
+3
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Титал Телоян
Ответ bostonKG
Наполи повезло с жеребьевкой
ИБРА уже тебя ищет бро
+1
-1
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Fona
Ответ che kaif
Максимум баварии это ковидная ЛЧ и отскактвать от топ соперников. С Сити же будет каток примерно как с Лейпцигом
Если 3:0 для тебя отскок, то страшно представить что считается победой, может быть нужно было твой ПСЖ деклассировать как Барселону, чтобы потом не считали вас "топ соперником"?)
+9
-2
+7
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Титал Телоян
Чем то напоминает путь Барселоны в 2015 году , сначала СИТИ , потом ПСЖ , и в полуфинале БАВАРИЯ ....
+2
-2
0
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thirteenpandas
По уровню и качеству, это должен был быть финал(
+7
0
+7
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Fona
Сначала группа смерти, а потом плей-офф, в котором в финале, при выходе туда, может быть самый легкий соперник. Давно ждал МанСити или Реал в соперники Баварии, будет жарко
+5
0
+5
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che kaif
Максимум баварии это ковидная ЛЧ и отскактвать от топ соперников. С Сити же будет каток примерно как с Лейпцигом
+1
-7
-6
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Александра Александрова
Просто матч огонь , давно хотел глянуть этот матч , встретятся две машины , два супер атакующих стиля ) но конечно хотелось бы такой матч глянуть например в полуфинале )
+5
0
+5
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Sevuska
Это уж точно 💯
0
0
0
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bostonKG
Наполи повезло с жеребьевкой
+17
0
+17
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