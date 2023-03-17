Салихамиджич о «Баварии» против «Сити» в ЛЧ: «Самая интересная пара 1/4 финала, «Ман Сити» – сильнейший соперник. Топ-жеребьевка»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Хасан Салихамиджич высказался об 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ман Сити».

«Мне нравится играть против хороших команд. Наши ребята очень сосредоточены. Это топ-жеребьевка. На мой взгляд, «Ман Сити» – сильнейший соперник из возможных. Очередной финал для нас, новая качественная команда после «ПСЖ».

Холанд – один из лучших нападающих в мире. Но мы очень хорошо защищались против «ПСЖ». Но я думаю, что у «Сити» сейчас дела обстоят даже лучше. На мой взгляд, «Ман Сити» – «Бавария» – самая интересная пара четвертьфиналов. С нетерпением жду», – сказал спортивный директор мюнхенцев.

«Манчестер Сити» против «Баварии», «Реал» сыграет с «Челси», «Милан» встретится с «Наполи», «Интер» – «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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96 комментариев

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Booligan
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ну хз, радости тут по-моему не сильно много должно быть) а вообще у Баварии пррсто дикая сетка.Барса и Интер в группе, потом ПСЖ МС и Реал/Челси потенциально . в финале вероятно будет самый не топовый соперник за весь турнир )))
Салихамиджич потом напишет книгу Как убивали Баварию
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Jhon Jhon
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Если отбросить все эти шуточки, то группа очень тяжёлая объективно.
Нет
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Kanonir152
Самая топовая сетка у Наполи. Вполне реально дойти до финала, а там может и ЛЧ возьмут.
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Александр Гончаров
Ответ Розовопопый пони
Да не выглядит этот Мадрид слабым, возможно уязвимым, но не более. Ну и даже с переломаными игроками и любителями в старте - европейская классика не потряет градуса. 5 лет - без игр с ними это перебор для тех, кто болеет за Баварию с нулевых и десятых годов, пора бы уже вернуть себе лидерство в противостоянии после 2 вылетов к ряду.
Это не вылета а преступления! За что Реал будет наказан в судах как и Барселона.
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sinkindragon@gmail.com
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ну хз, радости тут по-моему не сильно много должно быть) а вообще у Баварии пррсто дикая сетка.Барса и Интер в группе, потом ПСЖ МС и Реал/Челси потенциально . в финале вероятно будет самый не топовый соперник за весь турнир )))
Барса пока в еврокубках не впечатляет , а ПСЖ так вообще проблемы не создал , тем более со второго места вышли из группы , с Бенфикой могло быть куда сложнее . Интер в начале сезона барахлил. Я не говорю что прошли на везении , ведь даже будь они в лучших своих кондициях , немцы б их и так прошли , плюс Сити играет вполне открыто , с Реалом был бы обязательно скандал в комментариях , а Наполи могли б и не пройти (по мне так они сейчас лучшая команда)
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Иван Иванов
Хотелось бы чтобы уровень и афиша пар противостоящих команд возрастал от стадии к стадии турнира , а тут из-за дурацкой жеребьевки получается все интересные игры досрочно уже сыграны ,а финал можно и не смотреть.
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Ман Сити
Ответ Розовопопый пони
Отличная жеребьевка, крайне не хотелось, чтобы Бавария теряла концентрацию из-за разницы в классе с противником - Сити, Мадрид/Челси этого не позволят. При удачном раскладе, получим двухматчевое противостояние Баварии с Мадридом в полуфинале - рад, что команды не развели по разным веткам.
Разница в классе между Баваркой и Сити? Смешно
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kvn9
Ответ ɔculpa
Привет. Где смотришь матчи? Не хочешь выбраться в Фонбет на Арбат? Парни, кто ещё за "Баварию" и из Москвы, тоже имейте ввиду. Пара мест ещё есть)
Смотрю дома, к сожалению не могу запланировать сейчас.)
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Алексей Сметанин
А сам наверное подумал : б#####яяяяяя!!!!))
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Доминатор3000
Ответ Александр Гончаров
Чтобы ты понимал, Сане и Мане это запасные игроки Баварии...
Не важно.
Бавария впервые встретится с обученной и сильной КОМАНДОЙ.
Интер играет слабо.
У Барселоны комплексы,она боится Баварию.
ПСЖ - не команда,а набор индивидуальностей.
Сити обученная и сыгранная КОМАНДА.
Пеп знает Баварию изнутри.
Наггельсман ему не ровня.
Многие игроки Сити будут дополнительно мотивированны против Баварии : Холанд,Де Брёйне,Гюндоган.
Так или иначе страдали от Баварии.
Сити был в финале и в шаге от ещё одного,за последние два года.
Ну и какого они не фавориты?
Я не говорю что они пройдут Баварию.
Я лишь говорю что они в этой паре фавориты.
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covax
Ответ cektor
Победитель этой пары возьмет ЛЧ !
финал будет реал-наполи
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Амин Чич
Ответ King_X
Будет забавно, если отличная или слабая игра Канселу решит исход противостояния Ну и пару бесед с Жоау на тему фишек Пепа явно проведёт Нагельсманн😂
фишки Пепа больше Кансело знает Мюллер, не переживай))))
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Yerbo
Ответ андрей быцюк
Т.е. Реал или Бавария сыграют с Наполи- круть какая🔥
а если сити или Челси с Бенфикой ?)
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Yerbo
Ответ RealJon
Думаю эту пару все ждали и большинство угадали ))
да как и ты Бетиса который должен был "выносить" МЮ ))))
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Jon Snow
Ответ N-6 AlexanderX
Бавария, как в компьютерной игре, сразу мучается через боссов. В принципе, им там всего нужно двоих отключить, если Нагельсманн решит лететь шашкой на голо, то все закончиться в первом же матче. Даже несмотря на недавнюю игру англичан, немцы должны пройти дальше, если все грамотно сделают.
Только в финале вместо Малении будет солдат Годрика
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lampard4ever
Ответ felipe89
Думаю Пеп подготовится - ждем Холланда, в роли опорного фулбека)
После того финала с Челси Пеп укрепит таким образом центр поля, логично же.)
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укротитель троллей
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ну хз, радости тут по-моему не сильно много должно быть) а вообще у Баварии пррсто дикая сетка.Барса и Интер в группе, потом ПСЖ МС и Реал/Челси потенциально . в финале вероятно будет самый не топовый соперник за весь турнир )))
Повезло что Мёнхенгладбах в ЛЧ не попал 😁
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beavers
Ответ Вратарь Бага
получит мешок штук 6 мячей от Баварии)
Холланд будет против
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beavers
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ну хз, радости тут по-моему не сильно много должно быть) а вообще у Баварии пррсто дикая сетка.Барса и Интер в группе, потом ПСЖ МС и Реал/Челси потенциально . в финале вероятно будет самый не топовый соперник за весь турнир )))
Бавария если возьмёт кубок будет наиболее заслуженный чемпион с учётом соперника на каждой стадии
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Kimmich Scream
Ответ Zakir Hanseidov
Всё таки, что то не нормальное с тобой происходит. Так ненавидеть Пепа, себе навредить.
Любой уважающий себя болельщик Баварии обязан помнить лысого шарлатана и не любить его
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Александр Гончаров
Ответ Вратарь Бага
получит мешок штук 6 мячей от Баварии)
Да МС в шоке будет, они привыкли контролировать пространство а Бавария всех в газон втаптывает всегда. Посмотрим как МС играет вторым номером.
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Розовопопый пони
Ответ Александр Гончаров
Думаю Реал сольет Челси , чтобы не позориться против Баварии, король голый и уже давно.
Да не выглядит этот Мадрид слабым, возможно уязвимым, но не более. Ну и даже с переломаными игроками и любителями в старте - европейская классика не потряет градуса. 5 лет - без игр с ними это перебор для тех, кто болеет за Баварию с нулевых и десятых годов, пора бы уже вернуть себе лидерство в противостоянии после 2 вылетов к ряду.
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Александр Гончаров
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ну хз, радости тут по-моему не сильно много должно быть) а вообще у Баварии пррсто дикая сетка.Барса и Интер в группе, потом ПСЖ МС и Реал/Челси потенциально . в финале вероятно будет самый не топовый соперник за весь турнир )))
Баварии всё равно, она всех побеждает все матчи. Пропустила когда играть бросила в ничего не решающем матче 2 гола.
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Александр Гончаров
Ответ Доминатор3000
Ну Сити точно фаворит. Пеп знает Мане и Сане. Да и вообще Баварию. Тренер Баварии ему не ровня пока. Баварии будет тяжело,очень.
Чтобы ты понимал, Сане и Мане это запасные игроки Баварии...
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Александр Гончаров
Ответ azimosius@mail.ru
Думаю 50/50, хотя большинство думают что МанСити победит, но хочу сказать, не думаю что МанСити прыгал от радости когда попал на Баварию! MIA SAN MIA☝🏻☝🏻☝🏻
Сити не фаворит. Аутсайдер по составу и по игре.
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