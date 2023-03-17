Салихамиджич о «Баварии» против «Сити» в ЛЧ: «Самая интересная пара 1/4 финала, «Ман Сити» – сильнейший соперник. Топ-жеребьевка»
Хасан Салихамиджич высказался об 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ман Сити».
«Мне нравится играть против хороших команд. Наши ребята очень сосредоточены. Это топ-жеребьевка. На мой взгляд, «Ман Сити» – сильнейший соперник из возможных. Очередной финал для нас, новая качественная команда после «ПСЖ».
Холанд – один из лучших нападающих в мире. Но мы очень хорошо защищались против «ПСЖ». Но я думаю, что у «Сити» сейчас дела обстоят даже лучше. На мой взгляд, «Ман Сити» – «Бавария» – самая интересная пара четвертьфиналов. С нетерпением жду», – сказал спортивный директор мюнхенцев.
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Бавария впервые встретится с обученной и сильной КОМАНДОЙ.
Интер играет слабо.
У Барселоны комплексы,она боится Баварию.
ПСЖ - не команда,а набор индивидуальностей.
Сити обученная и сыгранная КОМАНДА.
Пеп знает Баварию изнутри.
Наггельсман ему не ровня.
Многие игроки Сити будут дополнительно мотивированны против Баварии : Холанд,Де Брёйне,Гюндоган.
Так или иначе страдали от Баварии.
Сити был в финале и в шаге от ещё одного,за последние два года.
Ну и какого они не фавориты?
Я не говорю что они пройдут Баварию.
Я лишь говорю что они в этой паре фавориты.