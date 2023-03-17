Салихамиджич о «Баварии» против «Сити» в ЛЧ: «Самая интересная пара 1/4 финала, «Ман Сити» – сильнейший соперник. Топ-жеребьевка»

высказался об 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и « ».

«Мне нравится играть против хороших команд. Наши ребята очень сосредоточены. Это топ-жеребьевка. На мой взгляд, «Ман Сити» – сильнейший соперник из возможных. Очередной финал для нас, новая качественная команда после «ПСЖ».

– один из лучших нападающих в мире. Но мы очень хорошо защищались против «ПСЖ». Но я думаю, что у «Сити» сейчас дела обстоят даже лучше. На мой взгляд, «Ман Сити» – « » – самая интересная пара четвертьфиналов. С нетерпением жду», – сказал спортивный директор мюнхенцев.

«Манчестер Сити» против «Баварии», «Реал» сыграет с «Челси», «Милан» встретится с «Наполи», «Интер» – «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов