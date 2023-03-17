Директор «Сити» Бегиристайн о «Баварии» в 1/4: «Считаю нас фаворитом. Будет хороший шанс выиграть ЛЧ, если выйдем в полуфинал и выбьем «Челси» или «Реал»
В «Манчестер Сити» считают себя фаворитом пары 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Так сказал спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.
«Холанд – это та часть, что делает нас лучше. Считаю нас фаворитом. Мы сплоченная, стабильная команда, мы мыслим позитивно.
Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал. Если выйдем и сможем выбить «Челси» или «Реал», будет хороший шанс выиграть Лигу чемпионов», – высказался Бегиристайн.
«Манчестер Сити» против «Баварии», «Реал» сыграет с «Челси», «Милан» встретится с «Наполи», «Интер» – «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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"намудрит" в Лч))
Автобусом Бавария не умеет играть
Бавария пропустила в чемпе как Сити сыграв на три игры меньше
P.S. Защиту сезона 12-13 в счет не брал
Уже ясно из какой половины сетки будет победитель
У БК Сити также открылся фаворитом