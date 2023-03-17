Директор «Сити» Бегиристайн о «Баварии» в 1/4: «Считаю нас фаворитом. Будет хороший шанс выиграть ЛЧ, если выйдем в полуфинал и выбьем «Челси» или «Реал»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Чики Бегиристайн Эрлинг Холанд Футбол

В «Манчестер Сити» считают себя фаворитом пары 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Так сказал спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.

«Холанд – это та часть, что делает нас лучше. Считаю нас фаворитом. Мы сплоченная, стабильная команда, мы мыслим позитивно.

Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал. Если выйдем и сможем выбить «Челси» или «Реал», будет хороший шанс выиграть Лигу чемпионов», – высказался Бегиристайн.

«Манчестер Сити» против «Баварии», «Реал» сыграет с «Челси», «Милан» встретится с «Наполи», «Интер» – «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Опрос

Кто выиграет ЛЧ?
10240 голосов
Реал
26%
Реал
Челси
5%
Челси
Манчестер Сити
23%
Манчестер Сити
Бавария
18%
Бавария
Милан
4%
Милан
Наполи
20%
Наполи
Интер
2%
Интер
Бенфика
2%
Бенфика

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Ответ Ювенский Туринтус
В принципе, Реал уже можно короновать. Проблемный Челси легко проходят, в полуфинале Бавария - Сити. У немцев перед Реалом задрожат коленки, Пеп как обычно перемудрит и сольет. В финале условный Наполи, который будет хладнокровно убит в вязкой игре с минимальным счетом
а в итоге финал будет Челси - Бенфика)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Ответ Jor Hakobyan
Ты разницу сити и псж скажи. И история и будущее одно и тоже. И это спроси болелам реала😁
увидимся в полуфинале 🤝 , если Пеп опять
"намудрит" в Лч))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ che kaif
Думаю мячей 7 Сити закинет
Появился?🤣 Надежда твоя арабы, как разница какие и где они.😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Jor Hakobyan
Если скажу $ити, будет ок? Соперник? Ладно будем и мы с тобой поспорить. Я скажу мы пройдём, ты скажешь мы. Надо уважать соперника и не смотря ни на что мы оба знаем что и Сити и Бавария топ клубы на сегодняшний день в Европе.
Да без проблем говори как угодно. Я уж ныть не буду. На счет прохода, я не говорю что Сити пройдет, я говорю что "Бавария" не выглядит сейчас супер фаворитом. У Сити тоже бывают слабые матчи, но на мой взгляд Сити посильнее, у немецкого проекта бегает впереди лавочник Стока, которого из этого самого Стока вышвырнули.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вазген, друг Мхитаряна.
Аатвичаю, сити их парвёт. Скринь меня если не веришь.. к тому же это последний шанс для Пепа.. иначе он физрук, а шейхи не любят шарлатанов и будут бить сильно, но аккуратно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Febos_
сити не псж , в этом и есть твоя проблема что ты не можешь отличать две разные клубы , которые отличаются друг от друга по всем параметрам. главное чтобы ты сам не исчез после игры
Ты разницу сити и псж скажи. И история и будущее одно и тоже. И это спроси болелам реала😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Думаю мячей 7 Сити закинет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Kimmich Scream
Какую эту? У этой Баварии лучшая защита в этом веке, но при этом она является самой забивающей командой среди топ-5 лиг P.S. Защиту сезона 12-13 в счет не брал
Мало кто может обыграть Пепа играя в открытый футбол
Автобусом Бавария не умеет играть
Бавария пропустила в чемпе как Сити сыграв на три игры меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Ман Сити
Если ты обиделся, то ок. "Бавария", извини, но ведь это не ругательство и не оскорбление.
Если скажу $ити, будет ок? Соперник? Ладно будем и мы с тобой поспорить. Я скажу мы пройдём, ты скажешь мы. Надо уважать соперника и не смотря ни на что мы оба знаем что и Сити и Бавария топ клубы на сегодняшний день в Европе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Max Guron
Самоуверенность подводит иногда. Я лично не считаю Килиана слабее чем Холланда. Тут многое зависит от факторов которые нельзя учесть. Так что будем посмотреть.
Разница между Мбаппе и Холандом, в том что у Мбаппе некому даже мяч в его ногу вложить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Ответ Jor Hakobyan
Знаешь сколько скринов у фанов псж?🤣🤣🤣 после вылета все под землю исчезли🤡🤣
сити не псж , в этом и есть твоя проблема что ты не можешь отличать две разные клубы , которые отличаются друг от друга по всем параметрам. главное чтобы ты сам не исчез после игры
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kimmich Scream
Ответ zzzeeerrrooo
У Пепа часто бывают проблемы с автобусами , а эту Баварию он обязан проходить У БК Сити также открылся фаворитом
Какую эту? У этой Баварии лучшая защита в этом веке, но при этом она является самой забивающей командой среди топ-5 лиг

P.S. Защиту сезона 12-13 в счет не брал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Febos_
просто скринь мой коммент , потом я приду чтобы посмеяться над баваркой и над 🤡 ом который сравнивает старого табурета Лёву с Холандом
Знаешь сколько скринов у фанов псж?🤣🤣🤣 после вылета все под землю исчезли🤡🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Jor Hakobyan
Ты почему когда Бавария играет против Барсы или Реала и т.д обращаешься прилично, а когда против сити, сразу баварка. Больной что ли? Не развытый? Лечится тебе надо наверно.
Если ты обиделся, то ок. "Бавария", извини, но ведь это не ругательство и не оскорбление.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Ответ Jor Hakobyan
П$Ж не команда, а Сити чем отличается от парижан?😅 И все мои отмеченные, не знаю как ты их оцениваешь, но они на данный момент топ нападающие в мире. Конечно Холанд тоже, но это же Бавария🤫
ок посмотрим , я лично хочу увидеть баварию в полуфинале против Челси чтобы у синих был шанс на выход в финал. я серьёзно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Ман Сити
Баварка по игре слабовато выглядела против разобранного ПСЖ. Беготня вроде ливерной. В предсезонке Сити их вынес без единого удара по воротам Эдерсона. Короче шанс есть, Сити с табуретами успешно обычно играет.
Ты почему когда Бавария играет против Барсы или Реала и т.д обращаешься прилично, а когда против сити, сразу баварка. Больной что ли? Не развытый? Лечится тебе надо наверно.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
Сильнее вывески Сити-Бавария в этой ЛЧ уже ничего не будет. Матчи уровня финала, не меньше
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Guron
Самоуверенность подводит иногда. Я лично не считаю Килиана слабее чем Холланда. Тут многое зависит от факторов которые нельзя учесть. Так что будем посмотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Ответ f0rmoceft
Против Мбаппе играли
просто скринь мой коммент , потом я приду чтобы посмеяться над баваркой и над 🤡 ом который сравнивает старого табурета Лёву с Холандом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ United_LP
Т.е. Вторую чать корзины в финале он уже за формальность считает
Их никто и не котирует на победу
Уже ясно из какой половины сетки будет победитель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Febos_
все эти месси и мбаппе даже в лиге 1 играют на индивидуальном скилле, псж это вообще не команда. а Лева тоже без слаженной системы ничего сам не сможет сделать. так что не надо тут мне говорить у кого в фифе больше рейтинга
П$Ж не команда, а Сити чем отличается от парижан?😅 И все мои отмеченные, не знаю как ты их оцениваешь, но они на данный момент топ нападающие в мире. Конечно Холанд тоже, но это же Бавария🤫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Баварка по игре слабовато выглядела против разобранного ПСЖ. Беготня вроде ливерной. В предсезонке Сити их вынес без единого удара по воротам Эдерсона. Короче шанс есть, Сити с табуретами успешно обычно играет.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ The Best
Чем они удобнее для Сити?Это вообще один из самых худших вариантов для Сити,с тем же Миланом или даже Бенфикой им было бы легче.
У Пепа часто бывают проблемы с автобусами , а эту Баварию он обязан проходить
У БК Сити также открылся фаворитом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Ответ Jor Hakobyan
Ржу🤣🤣🤣 на оборот против всех топов играл Бавария. Месси, Неймар, Левандовский, Мбаппе. Очнись 🤡😅
все эти месси и мбаппе даже в лиге 1 играют на индивидуальном скилле, псж это вообще не команда. а Лева тоже без слаженной системы ничего сам не сможет сделать. так что не надо тут мне говорить у кого в фифе больше рейтинга
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний палец Кирана Тирни
Желаю Сити прохода, не против, если Бавария доборется до серии пенальти или допок :)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий