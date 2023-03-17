Директор «Сити» Бегиристайн о «Баварии» в 1/4: «Считаю нас фаворитом. Будет хороший шанс выиграть ЛЧ, если выйдем в полуфинал и выбьем «Челси» или «Реал»

В «Манчестер Сити» считают себя фаворитом пары 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Так сказал спортивный директор клуба .

« – это та часть, что делает нас лучше. Считаю нас фаворитом. Мы сплоченная, стабильная команда, мы мыслим позитивно.

Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал. Если выйдем и сможем выбить «Челси» или «Реал», будет хороший шанс выиграть чемпионов», – высказался Бегиристайн.

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