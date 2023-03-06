Дмитрий Тарасов: «Если «Локомотив» вылетит, пригласим их в Медиалигу»

пригласит «Локомотив» в в случае вылета клуба из Мир .

— Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ?

— Вылететь вряд ли. По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне.

Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю.

Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу, – сказал бывший хавбек «Локо», выступающий сейчас за « ».

«Локомотив» после 18 туров идет на 13-м месте (зона стыковых матчей) в таблице Премьер-лиги.

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