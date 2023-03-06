Дмитрий Тарасов: «Если «Локомотив» вылетит, пригласим их в Медиалигу»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов пригласит «Локомотив» в Winline Медиалигу в случае вылета клуба из Мир РПЛ.

— Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ? 

— Вылететь вряд ли. По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне.

Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю.

Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу, – сказал бывший хавбек «Локо», выступающий сейчас за «Родину Медиа».

«Локомотив» после 18 туров идет на 13-м месте (зона стыковых матчей) в таблице Премьер-лиги.

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11 комментариев

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Старый дед-пердун
Предлагаю Тарасова отправить в Смехопонараму со своими шутками… там как раз аудитория ждёт новой крови
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ws357
Госдума: Если Тарасов продолжит нести бред сумасшедшего - пригласим его к себе
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sergey80
Доктор Купитман-:"если Тарасов продолжит так шутить,пригласим его в Нашу Клинику"...
+1
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Спартак-лучшая команда России
Даже врагу такое не пожелаешь
+2
0
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red hikkikomori
ГЫ -ГЫ - добавил Дмитрий))
+1
0
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Павел Поляков
Медиалига головного мозга
+3
-1
+2
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funnynerd21
Евгений Петросян: если Тарасов продолжит так шутить, пригласим его в Смехопанораму
+23
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T622222
Эпик от Бузова 🔥🤣💦👅
+2
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T622222
А ха ха ха 😂😂😂😂
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vftxp7b2mx
К «себе» в медиалигу» 😂
+7
-1
+6
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Darkhan Darkhan
Шутка интелектуальный уровень Дима Тарасов
+27
-1
+26
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