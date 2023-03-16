Месси пропустил тренировку «ПСЖ». Матч с «Ренном» – 19 марта

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси пропустил тренировку «Пари Сен-Жермен».

Как передает L’Equipe, в четверг форвард не занимался с партнерами, однако установить причину его отсутствия журналистам не удалось.

19 марта парижане встретятся с «Ренном» в 28-м туре Лиги 1. Начало – в 19:05 по московскому времени.

В текущем сезоне Месси сыграл в 22 матчах чемпионата Франции и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Parce
Ответ King_X
Это все круто и мечта каждого Но Лео в ПСЖ второй год отдыхает, за исключением осени, когда подтянул форму к ЧМ. И при вылете из ЛЧ тож не сильно-то и старался И это хорошо видно в сравнении с любой минутой на ЧМ, как он бежал в оборону и лез в борьбу, за ПСЖ и на половину не выкладывается Какой отдых вообще?
Удобно про Лео говорить, тот же Мбаппе весь матч с Бавария в углу ждал паса от Месси
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Ilya Petrov
Забавно читать комментарии хейтерков
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Ilya Petrov
Месси > ПСЖ
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Евгения Кондратьева
Ответ King_X
Это все круто и мечта каждого Но Лео в ПСЖ второй год отдыхает, за исключением осени, когда подтянул форму к ЧМ. И при вылете из ЛЧ тож не сильно-то и старался И это хорошо видно в сравнении с любой минутой на ЧМ, как он бежал в оборону и лез в борьбу, за ПСЖ и на половину не выкладывается Какой отдых вообще?
Ну так все верно.
В ПСЖ он перешел заработать деньги, как Роналду сейчас в САФ.
Сейчас в 36 лет ему бы стараться…Для этого есть молодые игроки. А Месси как лучший игрок в истории футбола просто «на расслабоне»
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Holy Diver
Сначала матчи пропускал, как с Баварией или Реалом, теперь и на тренировки забил.
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EvertoniaMen
Матч с Ренном - это какой-то важный матч? Из заголовка можно подумать, что финал кубка играют, не меньше)
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Veles3101
Лео прошел футбол и сделал все ачивки. Сейчас просто на расслабоне закрывает доп.квесты под пивко
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King_X
Ответ Раиль Гайнетдинов
Человек взял ЧМ, Зе Бест и скоро 8 ЗМ )))) Дайте ему отдохнуть, заслужил 👌🏻
Это все круто и мечта каждого
Но Лео в ПСЖ второй год отдыхает, за исключением осени, когда подтянул форму к ЧМ.
И при вылете из ЛЧ тож не сильно-то и старался
И это хорошо видно в сравнении с любой минутой на ЧМ, как он бежал в оборону и лез в борьбу, за ПСЖ и на половину не выкладывается

Какой отдых вообще?
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Hella black
L’EQUIPE с самого первого дня травит Лёню в Париже. Не удивительно что такой ньюс подкидывает именно ЛеКюп.
Гном профессионал ! Просто так косить не будет,если отсутствовал,значит были на то причины.
Подождём увидим
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Momos
Решил посмотреть онлайн матч Роналду в спокойной обстановке.
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Jamil Israfilov
Чуть что, сразу пропустил. Что за люди,а? Может он ещё идёт. Дойдёт и потренируется.
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Геннадий Тимченко
Ответ Раиль Гайнетдинов
Человек взял ЧМ, Зе Бест и скоро 8 ЗМ )))) Дайте ему отдохнуть, заслужил 👌🏻
согласен, отпустите его, не мучайте в ПСЖ
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Раиль Гайнетдинов
Человек взял ЧМ, Зе Бест и скоро 8 ЗМ ))))
Дайте ему отдохнуть, заслужил 👌🏻
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h9zbx6jdsd
Можно уже дальше не играть
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WelcomeBackPURE
Это не интересно
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Макс Махиев
в аль наср.
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Direct free kick
Мбаппе всё равно сильнее никчёмного месси, который вредит клубу
+3
-11
-8
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