Месси пропустил тренировку «ПСЖ». Матч с «Ренном» – 19 марта
Лионель Месси пропустил тренировку «Пари Сен-Жермен».
Как передает L’Equipe, в четверг форвард не занимался с партнерами, однако установить причину его отсутствия журналистам не удалось.
19 марта парижане встретятся с «Ренном» в 28-м туре Лиги 1. Начало – в 19:05 по московскому времени.
В текущем сезоне Месси сыграл в 22 матчах чемпионата Франции и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
В ПСЖ он перешел заработать деньги, как Роналду сейчас в САФ.
Сейчас в 36 лет ему бы стараться…Для этого есть молодые игроки. А Месси как лучший игрок в истории футбола просто «на расслабоне»
Но Лео в ПСЖ второй год отдыхает, за исключением осени, когда подтянул форму к ЧМ.
И при вылете из ЛЧ тож не сильно-то и старался
И это хорошо видно в сравнении с любой минутой на ЧМ, как он бежал в оборону и лез в борьбу, за ПСЖ и на половину не выкладывается
Какой отдых вообще?
Гном профессионал ! Просто так косить не будет,если отсутствовал,значит были на то причины.
Подождём увидим
Дайте ему отдохнуть, заслужил 👌🏻