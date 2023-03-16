Месси пропустил тренировку «ПСЖ». Матч с «Ренном» – 19 марта

пропустил тренировку « ».

Как передает L’Equipe, в четверг форвард не занимался с партнерами, однако установить причину его отсутствия журналистам не удалось.

19 марта парижане встретятся с « » в 28-м туре Лиги 1. Начало – в 19:05 по московскому времени.

В текущем сезоне Месси сыграл в 22 матчах чемпионата Франции и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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