Грэм Поттер: «Челси» постарается выиграть эту гребаную Лигу чемпионов»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер брань Футбол

Грэм Поттер сказал, что «Челси» постарается выиграть Лигу чемпионов.

«Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а следом постараемся выиграть эту гребаную Лигу чемпионов», – сказал тренер «Челси» на клубном мероприятии, где присутствовали болельщики.

Помимо лондонского клуба, в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Реал», «Интер», «Наполи», «Милан», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Бенфика». Жеребьевка пройдет 17 марта.

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25 комментариев

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llolishe
Эффект судьи забыл
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Ман Сити
Челси-Наполи бы посмотрел
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БолельщикСоСтажем
Заткнись, Поттер (с) Драко Малфой
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max bogomazov
Да да конечно выиграют! Сейчас попадётся Бавария и даст это им сделать с радостью.
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aidos_1979
Ответ 2ran
Финал Наполи-Бенфика.
В ле мю ювентус)
+1
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Джони Две Куртки
Ответ Al22cm
Что то не похоже на Поттера!))
он под заклинанием Империус)))
+6
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МИХАЛЫЧ
Клоун
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Al22cm
Что то не похоже на Поттера!))
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LaffyTaffy
Будет забавно, если повторится сказка ди Маттео
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Андрей Панченко
Наряду с Миланом самые слабые в этой восьмерке прямо сейчас
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Иван Иванов
Ответ pit4er
Тень физрука Ди Маттео над каждым тренером Челси
Только не над Тухелем! 😎
+11
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Sevuska
Гребанный Поттер , ты не волшебник 🧙‍♂️
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2ran
Финал Наполи-Бенфика.
+4
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Under
Грёбаную лигу грёбаных чемпионов.
+19
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Зизуха
"Только грёбаный тренер может выиграть эту грёбаную лч" - добавил Поттер
+7
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+7
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ayanovich
Ответ مختار موسى حاجييف
кризисный Челси и Реал, два главных фаворита ЛЧ.
Бавария
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Александр Зубков
Гребанная Лига чемпионов имеет в составе- Реал, МС, Наполи, Баварию. Мистер Поттер ну смешно же ...
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исянов
конечно постарается, будет матчи как и сити начинать в15ром - 11 игроков плюс четверо судей. кто б не постарался на их месте.
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zero-vrn
Минус 30 очков Гриффиндору, мистер Поттер!
0
-2
-2
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TheItalian204
Гребаную лигу могут засунуть в пятую точку выпади кто-то из фаворитов
0
-4
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f0rmoceft
У Челси, на мой взгляд, меньше всего шансов.
0
-2
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deadjoker
Подбухнул что-ли? :))
+1
-3
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Gagarin Party
Ди Матео из него не получится. Любой клуб в 1/4 их оставшихся из вынесет.
+1
-4
-3
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pit4er
Тень физрука Ди Маттео над каждым тренером Челси
+35
-3
+32
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مختار موسى حاجييف
кризисный Челси и Реал, два главных фаворита ЛЧ.
+7
-4
+3
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