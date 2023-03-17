Грэм Поттер: «Челси» постарается выиграть эту гребаную Лигу чемпионов»

сказал, что «Челси» постарается выиграть Лигу чемпионов.

«Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а следом постараемся выиграть эту гребаную Лигу чемпионов», – сказал тренер « » на клубном мероприятии, где присутствовали болельщики.

Помимо лондонского клуба, в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Реал», «Интер», «Наполи», «Милан», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Бенфика». Жеребьевка пройдет 17 марта.

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