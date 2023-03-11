«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые с октября. Общий счет – 6:1

Теги Челси премьер-лига Англия Лестер Грэм Поттер Футбол

«Челси» одержал третью победу подряд – такого не было с октября.

Команда Грэма Поттера обыграла «Лестер» (3:1) в 27-м туре АПЛ. Ранее она нанесла поражения «Лидсу» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (2:0).

С 1 по 16 октября «синие» победили 5 раз. С тех пор и до марта у них не бывало даже двух побед подряд.

Далее «Челси» сыграет с «Эвертоном» – это случится 18 марта.

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48 комментариев

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Владислав Романов
Ответ Старик Стариканов
Последние две победы радуют,обе уверенные а не вымученные.Энцо конечно топ-уровень,стоит своих денег,делает разницу.
стрёмно так восхвалять команду за победу против такого Лестера😁
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dizverst
Ответ Акира_1
Это не сон? Поттер реально побеждает и причём по делу. Фантастика. 🤣
У Поттера в Брайтоне брёвна хорошо играли, а тут ему лучших игроков покупают, естественно, что они начнут побеждать и ближайшие 5-7 лет быть на вершине таблицы АПЛ и дадут всем просраться в Лиге Чемпионов.
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dizverst
Ответ Yuriy Matochkin
И во всех трех играх Поттер прошёл на игру в три центральных, как у Тухеля. Вопрос- зачем было ломать команду силой все предыдущее время, что бы вернутся к ранее отлаженной системе игры в обороне?
Все почему-то забывают, что у Тухлого был Рюдигер, более молодой Аспи и здоровый Чилвелл с Джеймсом и Канте. А Поттеру досталась основа в лазарете и толпа новичков. Вот и пришлось разруливать хоть как-то
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Владислав Романов
Ответ SCHOKKKK
Браво, Энцо. Браво, Ковачич, Хаверц. Браво Мудрик, с ассистом. Браво, Челси!! С победой, братцы синие!
Как мало для счастья нужно😁
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Bob_Stone
Второй матч Подряд - Лучший Игрок КУКУРЕЛЬЯ 👍👍👍🔥
КОВАЧИЧА СОХРАНИТЬ ЛЮБЫМИ ВОЗМОЖНЫМИ ПУТЯМИ 👍
КУЛИБАЛИ ОТЛИЧНО СПРАВИЛСЯ ЗА ТИАГО 👍
ЛОФТУС ПОЧТИ КАК МОЗЕС ПРИ КОНТЕ 😃👍
ЧИЛЛУЭЛ - РЕСПЕКТ 👍
МУДРИК СТАРАЕТСЯ 👍
ЭНЦО АССИСТЕНТ ТОПОВЫЙ В БУДУЩЕМ 👍, ОЧЕНЬ ТОНКОЕ ЧУВСТВО МЯЧА И ВОЗМОЖНОСТИ ПАСА 👍
ХАВЕРЦ ПОВЕРИЛ В СЕБЯ 👍
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иг1171
Ответ Промах Мораты
хз. по моему 1 в 1 жоржиньо только моложе. даже черпаки такие же
Энцо моложе, значит лучше
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иг1171
Ответ Пенс
я имею ввиду с январскими трансферами. Феликс сегодня точно не был хорош) Ну, и я по большей части про Мудрика. Хотя может ему просто нужно время. Энцо же стабильно хорош. Прям очень.
Энцо пару матчей привез голы, а так - хорош
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deadjoker
Судья конечно клоун. 2 раза шипами били и не одной карточки.
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AnMe
Энцо топ
С первой игры подхватил это, быстро адаптировался и заиграл
А меня минусовали тут
Надеюсь будет расти дальше. Молодой, опыта наберется и прям топище будет
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meredow06
Энцо хорош, оправдывает свою цену пока-что
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Eden Hazard
Всех с победой. Понеслось. Наконец то пропало ощущение дыры в центре. За такого Энцо и 200 не жалко. Чили, Ковачича, Хаверц, Галлахер, да все красавцы!
P. S. Линекер сидел на трибуге с лицом "лучше б я матч оф зе дэй вёл, чем 5 голов наблюдать" )
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Акира_1
Ответ DolJun
просили? может боули у него кубок лч попросит? думаешь это так работает?)
Вообще да, тренер топ клуба имеет определённые зоны ответственности, которые включают ряд матчей, где он обязан железно брать 3 очка, а не летать от Саутгемптона.
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Emma Nevskaia
Ответ Пенс
Энцо оправдывает каждый цент. В отличии от бол-ва других трансферов. Шикарный игрок.
Феликс нормально играет, просто не забивает ))
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Сергей Кайзер
Ответ Промах Мораты
хз. по моему 1 в 1 жоржиньо только моложе. даже черпаки такие же
Черпаки Энцо все в ногу. И разрезающие хорошие. Мне он больше нравится.
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Emma Nevskaia
неужели черная полоса кончается 🥹💙
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Sabyrzhan Sarbalayev
Оставание до Ливерпуля сокращено до 5 очков, а там уже зона ЛЧ, но это сложный путь, придётся брать ЛЧ. Бринг ми Танос(Реал)
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Daniel Plainview
Ответ Пенс
я имею ввиду с январскими трансферами. Феликс сегодня точно не был хорош) Ну, и я по большей части про Мудрика. Хотя может ему просто нужно время. Энцо же стабильно хорош. Прям очень.
феликс был хорош, просто не везло
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rusichi
Понял Поттер, наконец, что не надо изобретать велосипед, а продолжать играть в свою игру.
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Sevuska
Ну , сегодня особенная победа .
Если первые две были без Мудрика , то сегодня и с Мудриком победили , и при его активном участии .
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Константин Ловков
Ответ Промах Мораты
браво судья и феликс
Вы про Маринера, который еще в первом тайме пару игроков Лестера за грубость должен был удалять?
+10
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Магомед Жабиев
Ответ Промах Мораты
хз. по моему 1 в 1 жоржиньо только моложе. даже черпаки такие же
Ну да , похож чем - то Энцо на Жоржи , но все таки будет помобильнее чем Жора , да и ведёт игру более раскрепощённо
+4
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Пенс
Ответ Ibra Isaev
Кулибали с Кукурельей ласт матчи играют тоже отлично, Фофана великолепен, Феликс хорош, не везёт ему, остальные новички просто напросто не играют, о каком большинстве речь
я имею ввиду с январскими трансферами. Феликс сегодня точно не был хорош) Ну, и я по большей части про Мудрика. Хотя может ему просто нужно время. Энцо же стабильно хорош. Прям очень.
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DolJun
Ответ Акира_1
Ну от него просто просили не позориться сильно и брать очки там, где можно. Конечно, он мог бы делать это более уверенно, но уже хоть какие-то идеи пошли. Ждём серьёзных соперников для экзаменов ему.
просили? может боули у него кубок лч попросит? думаешь это так работает?)
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lauks89@mail.ru
Кулибали топ!!! Последние 4 матча. Наконец то начал
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Магомед Жабиев
Ответ Промах Мораты
браво судья и феликс
Судья , конечно , натворил грязных делишек
+5
-3
+2
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