«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые с октября. Общий счет – 6:1
«Челси» одержал третью победу подряд – такого не было с октября.
Команда Грэма Поттера обыграла «Лестер» (3:1) в 27-м туре АПЛ. Ранее она нанесла поражения «Лидсу» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (2:0).
С 1 по 16 октября «синие» победили 5 раз. С тех пор и до марта у них не бывало даже двух побед подряд.
Далее «Челси» сыграет с «Эвертоном» – это случится 18 марта.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
КОВАЧИЧА СОХРАНИТЬ ЛЮБЫМИ ВОЗМОЖНЫМИ ПУТЯМИ 👍
КУЛИБАЛИ ОТЛИЧНО СПРАВИЛСЯ ЗА ТИАГО 👍
ЛОФТУС ПОЧТИ КАК МОЗЕС ПРИ КОНТЕ 😃👍
ЧИЛЛУЭЛ - РЕСПЕКТ 👍
МУДРИК СТАРАЕТСЯ 👍
ЭНЦО АССИСТЕНТ ТОПОВЫЙ В БУДУЩЕМ 👍, ОЧЕНЬ ТОНКОЕ ЧУВСТВО МЯЧА И ВОЗМОЖНОСТИ ПАСА 👍
ХАВЕРЦ ПОВЕРИЛ В СЕБЯ 👍
С первой игры подхватил это, быстро адаптировался и заиграл
А меня минусовали тут
Надеюсь будет расти дальше. Молодой, опыта наберется и прям топище будет
P. S. Линекер сидел на трибуге с лицом "лучше б я матч оф зе дэй вёл, чем 5 голов наблюдать" )
Если первые две были без Мудрика , то сегодня и с Мудриком победили , и при его активном участии .