«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые с октября. Общий счет – 6:1

«Челси» одержал третью победу подряд – такого не было с октября.

Команда Грэма Поттера обыграла « » (3:1) в 27-м туре . Ранее она нанесла поражения «Лидсу» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (2:0).

С 1 по 16 октября «синие» победили 5 раз. С тех пор и до марта у них не бывало даже двух побед подряд.

Далее « » сыграет с «Эвертоном» – это случится 18 марта.

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