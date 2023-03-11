Грэм Поттер: «Очень приятно выиграть 3 матча подряд. С «Лестером» заслужили победу»

Теги Челси премьер-лига Англия Лестер Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер доволен победой «Челси» над «Лестером» (3:1).

«Позади хорошая неделя для нас. Три победы – над «Лидсом», «Дортмундом» и сегодняшняя – много говорят о развитии команды. С «Лестером» была тяжелая игра, как это всегда бывает. Но в конце концов, думаю, мы заслужили победу.

Действительно, не самая простая игра, у «Лестера» были моменты, а нам пришлось терпеть. Но ситуация будет улучшаться по мере того, как мы будем продолжать в том же духе.

Наша защита показывает хорошие результаты в плане пропущенных голов в АПЛ, у команды сильный характер. Игроки отдают все силы, они хотят, чтобы мяч не влетел в сетку. А футболисты соперника хотят занести мяч в сетку.

Три победы за неделю на таком уровне – очень приятно. Теперь нам нужно победить в следующие выходные, а затем уйти на перерыв сборных. Мы постараемся взять три очка против «Эвертона», – сказал тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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23 комментария

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Новый Орлеан
Ответ Chosen one
подай заявку на тренерский лицензию , посмотрим
Зачем? Быть футбольным тренером - не моя мечта. Может быть ты класс продемонстрируешь?
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Chosen one
Ответ Новый Орлеан
А что сложного?
подай заявку на тренерский лицензию , посмотрим
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-1
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KeriLLo
Ответ Гол в девятину
Как будто вышел из грогги.Снова как в Брайтоне или октябре несколько раз сменил схему походу матча, а не стоял и безучастно наблюдал.
Меня это удивляет, после Фулхэма думал всë, сейчас конечно всë равно рано выводы делать, но неделя достаточно позитивная выдалась во всех смыслах.
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Новый Орлеан
Ответ KeriLLo
Как у тебя всё просто.
А что сложного?
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Новый Орлеан
Ответ Футбольный экспертъ
Ну все, видимо Поттер возьмет ЛЧ😂
Кубок Огня.
+3
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Tristan...
Ответ ZarvuR2020
Ну тогда ты знаешь, что люди более достойные звания физрука
Это шутка...
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ZarvuR2020
Ответ Tristan...
А также Тоттенхэм, Ливерпуль, Наполи, Арсенал и ещё несколько клубов. Мне много клубов интересны. Что в этом такого?
Ну тогда ты знаешь, что люди более достойные звания физрука
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deadjoker
Как только перестал экспериментировать и вернулся к наигранным схемам сразу пошел результат.
+2
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Tristan...
Ответ ZarvuR2020
>любит: ПСЖ, Барселона
А также Тоттенхэм, Ливерпуль, Наполи, Арсенал и ещё несколько клубов. Мне много клубов интересны. Что в этом такого?
0
-3
-3
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ZarvuR2020
Ответ Tristan...
Физрук, который выжил...
>любит: ПСЖ, Барселона
+2
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Зизуха
Поздно, Гарри, поздно...
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Футбольный экспертъ
Ну все, видимо Поттер возьмет ЛЧ😂
+4
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Febos_
всё намного проще чем кажется, это Хавертц как всегда начинает всерьез играть начиная с февраля ;))
+5
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KeriLLo
Ответ Born is the King
Стоило вернуть 3-4-3 Тухеля и пошли результаты. Лучшее, что может сделать физрук не мешать игрокам. Состав у Челси сильнейший
Как у тебя всё просто.
+20
-1
+19
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Игорь Александрович
Ему действительно нужно было время
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Direct free kick
поттеровское позорище не достойно называться Челси
+3
-4
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Born is the King
Стоило вернуть 3-4-3 Тухеля и пошли результаты. Лучшее, что может сделать физрук не мешать игрокам. Состав у Челси сильнейший
+5
-11
-6
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The Best
Видно что Челси начинает выходить из кризиса,и забивать начали в несколько раз больше чем в прошлом месяце 🌚
Рад за нашу команду,судья испортил немного впечатления.Я помню какую красную дали Феликсу и не понимаю почему Рикарду Перейра остался на поле,или тот же Амарти который прямой ногой шипами задел Хаверца.
+13
-2
+11
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Daniel Plainview
Канте к Эвертону уже будет в составе кстати.
0
0
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Evgen_Hazard
Молодец, ситуацию поставил вроде на нужные рельсы, даже Мудрик забил (хоть и офсайд) и отдал пас. Благо календарь благоволит и позволяет в теории набирать очки.
+4
-1
+3
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Tristan...
Физрук, который выжил...
+34
-6
+28
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Гол в девятину
Как будто вышел из грогги.Снова как в Брайтоне или октябре несколько раз сменил схему походу матча, а не стоял и безучастно наблюдал.
+1
0
+1
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error505
"Шалость удалась" ©
+11
-1
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