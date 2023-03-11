Грэм Поттер: «Очень приятно выиграть 3 матча подряд. С «Лестером» заслужили победу»

доволен победой «Челси» над « » (3:1).

«Позади хорошая неделя для нас. Три победы – над «Лидсом», «Дортмундом» и сегодняшняя – много говорят о развитии команды. С «Лестером» была тяжелая игра, как это всегда бывает. Но в конце концов, думаю, мы заслужили победу.

Действительно, не самая простая игра, у «Лестера» были моменты, а нам пришлось терпеть. Но ситуация будет улучшаться по мере того, как мы будем продолжать в том же духе.

Наша защита показывает хорошие результаты в плане пропущенных голов в , у команды сильный характер. Игроки отдают все силы, они хотят, чтобы мяч не влетел в сетку. А футболисты соперника хотят занести мяч в сетку.

Три победы за неделю на таком уровне – очень приятно. Теперь нам нужно победить в следующие выходные, а затем уйти на перерыв сборных. Мы постараемся взять три очка против «Эвертона», – сказал тренер « » в интервью Sky Sports.

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