У Джаки 10 (5+5) очков в этом сезоне. Хавбек достиг этой отметки впервые за карьеру в «Арсенале»

Теги Спортинг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Гранит Джака Футбол

Гранит Джака совершил 10 результативных действий за сезон.

Полузащитник «Арсенала» открыл счет в матче против «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги Европы (1:0, первый тайм). Это пятый гол швейцарца в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач.

Впервые за карьеру в «Арсенале» Джака достиг отметки в 10 результативных действий за сезон. Он выступает за лондонскую команду с 2016 года.

В текущем сезоне хавбек провел 37 матчей за «канониров» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Halid Abror
Артета. Убери с поля Вийера...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Абланов
Ответ Азамат Енух
А сезон 17/18?
по стате самого спортса было 12 очков, так что да, ты прав
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Гранит !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азамат Енух
А сезон 17/18?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Ну что сказать! Кремень, Джака! Долго к этому шёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий