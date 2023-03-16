У Джаки 10 (5+5) очков в этом сезоне. Хавбек достиг этой отметки впервые за карьеру в «Арсенале»
Гранит Джака совершил 10 результативных действий за сезон.
Полузащитник «Арсенала» открыл счет в матче против «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги Европы (1:0, первый тайм). Это пятый гол швейцарца в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач.
Впервые за карьеру в «Арсенале» Джака достиг отметки в 10 результативных действий за сезон. Он выступает за лондонскую команду с 2016 года.
В текущем сезоне хавбек провел 37 матчей за «канониров» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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