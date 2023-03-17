Ким Кардашьян посетила матч «Арсенал» – «Спортинг». Ее сын болеет за лондонцев
Ким Кардашьян посетила матч «Арсенал» – «Спортинг» в Лиге Европы.
Американская звезда и ее сын Сейнт от Кани Уэста присутствовали на стадионе «Эмирейтс».
Стоит отметить, что Сейнт болеет за «Арсенал» и был в футболке лондонского клуба.
Была информация, что визит Кардашьян связан с документальным фильмом, который она сейчас снимает. Однако детали не уточняются.
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