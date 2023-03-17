Ким Кардашьян посетила матч «Арсенал» – «Спортинг». Ее сын болеет за лондонцев

Теги Эмирейтс Спортинг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал светская хроника Канье Уэст Ким Кардашьян Футбол

Ким Кардашьян посетила матч «Арсенал» – «Спортинг» в Лиге Европы.

Американская звезда и ее сын Сейнт от Кани Уэста присутствовали на стадионе «Эмирейтс».

Стоит отметить, что Сейнт болеет за «Арсенал» и был в футболке лондонского клуба.

Была информация, что визит Кардашьян связан с документальным фильмом, который она сейчас снимает. Однако детали не уточняются.

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7 комментариев

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nugoboss
А я то думал что за Арарат болеет. 😁
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napoli_14
Ответ !!!Bata!!!
Красивая женщина, а формы, просто для настоящих ценителей🤗
Ты только фото без ретуши не смотри, не расстраивайся )
+4
0
+4
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damondiamond
хайпит на Джулии Робертс
+4
0
+4
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Арсен Венгер (копия)
Ответ !!!Bata!!!
Красивая женщина, а формы, просто для настоящих ценителей🤗
… но есть один нюанс )
0
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markoolio
Посетила? Типа уже ушла?
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!!!Bata!!!
Красивая женщина, а формы, просто для настоящих ценителей🤗
+4
-6
-2
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Hella black
Теперь понятно почему Рэмсдэйл за шиворот пропустил )
+1
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