Ким Кардашьян посетила матч «Арсенал» – «Спортинг». Ее сын болеет за лондонцев

Ким Кардашьян посетила матч «Арсенал» – « » в .

Американская звезда и ее сын Сейнт от Кани Уэста присутствовали на стадионе « ».

Стоит отметить, что Сейнт болеет за « » и был в футболке лондонского клуба.

Была информация, что визит Кардашьян связан с документальным фильмом, который она сейчас снимает. Однако детали не уточняются.

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