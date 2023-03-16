Анри хочет возглавить сборную США. Он отказался тренировать женскую команду Франции

не принял предложение возглавить женскую сборную Франции.

«Я лично его об этом спросил, и ответ положительным не был. Ему польстил такой вопрос, мы задали его потому, что нам сказали, что Тьерри будет заинтересован. Однако тренером команды точно будет не Анри. Думаю, он займется другим проектом», – сказал член руководства Федерации футбола Франции Жан-Мишель Олас.

По сведениям ESPN, бывший форвард «Арсенала» хочет возглавить сборную , которую до января тренировал Грегг Берхалтер.

Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а также сам был главным в «Монако» и «Монреале».

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