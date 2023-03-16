Анри хочет возглавить сборную США. Он отказался тренировать женскую команду Франции

Теги Тьерри Анри сборная США по футболу возможные трансферы женский футбол Жан-Мишель Олас Федерация футбола Франции ESPN сборная Франции жен Грегг Берхалтер Футбол

Тьерри Анри не принял предложение возглавить женскую сборную Франции.

«Я лично его об этом спросил, и ответ положительным не был. Ему польстил такой вопрос, мы задали его потому, что нам сказали, что Тьерри будет заинтересован. Однако тренером команды точно будет не Анри. Думаю, он займется другим проектом», – сказал член руководства Федерации футбола Франции Жан-Мишель Олас.

По сведениям ESPN, бывший форвард «Арсенала» хочет возглавить сборную США, которую до января тренировал Грегг Берхалтер.

Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а также сам был главным в «Монако» и «Монреале».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Анри - нулевой тренер, ему больше пойдёт работать экспертом на телевилении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Такая хорошая команда могла бы быть у США на домашнем чм. Но обиженная яжмать взрослого сына все испортила, вспомнив эпизод 20 летней давности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Этому додику бы начать с женской сборной района
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий