Тьерри Анри: «Хочу снова быть главным тренером. Работать помощником – не то, чего мне хочется»
Тьерри Анри сказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера.
Бывший нападающий «Арсенала» входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Ранее Анри был главным тренером «Монако» и «Монреаль Импакт».
«Сложно говорить об этом здесь. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником – это не то, чего я хочу.
Я бы хотел попробовать снова [поработать главным тренером]», – сказал Анри.
Также Анри ответил на вопрос о возможности возглавить сборную США.
«А какой у вас проект? В чем заключается философия? То, что вы будете принимающей страной [чемпионата мира], не означает, что вы далеко продвинетесь на турнире», – сказал Анри в эфире CBS Sport.
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Ведь в бытность игрока не плохо получалось 👍