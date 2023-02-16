Тьерри Анри: «Хочу снова быть главным тренером. Работать помощником – не то, чего мне хочется»

сказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера.

Бывший нападающий «Арсенала» входил в тренерский штаб в сборной . Ранее Анри был главным тренером « » и «Монреаль Импакт».

«Сложно говорить об этом здесь. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником – это не то, чего я хочу.

Я бы хотел попробовать снова [поработать главным тренером]», – сказал Анри.

Также Анри ответил на вопрос о возможности возглавить сборную США.

«А какой у вас проект? В чем заключается философия? То, что вы будете принимающей страной [чемпионата мира], не означает, что вы далеко продвинетесь на турнире», – сказал Анри в эфире CBS Sport.

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