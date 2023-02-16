Тьерри Анри: «Хочу снова быть главным тренером. Работать помощником – не то, чего мне хочется»

Теги Монако Тьерри Анри Сборная Бельгии по футболу Роберто Мартинес Монреаль Импэкт Футбол

Тьерри Анри сказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера.

Бывший нападающий «Арсенала» входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Ранее Анри был главным тренером «Монако» и «Монреаль Импакт».

«Сложно говорить об этом здесь. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником – это не то, чего я хочу.

Я бы хотел попробовать снова [поработать главным тренером]», – сказал Анри.

Также Анри ответил на вопрос о возможности возглавить сборную США.

«А какой у вас проект? В чем заключается философия? То, что вы будете принимающей страной [чемпионата мира], не означает, что вы далеко продвинетесь на турнире», – сказал Анри в эфире CBS Sport.

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11 комментариев

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Владимир Бутин
А кто Каррагера будет хватать и троллить на ТВ ? :(
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Osodj Djhshs
Только не это. Как болельщик монако прекрасно знаю что тренер из него ниже плинтуса. Плохо было везде и во всех линиях. Многие тренеры проваливаются из-за того, что не могут поставить атаку, или оборону или сочетания найти. Этот же не умеет ничего.
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Адепт Суперлиги
Вангую: никто из топ-5 не позовёт этого бездаря, и он побежит ассистентом в Пэлас к Вьейра. Чисто плакать о несправедливости по отношению к чернокожим тренерам)
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VictorVallecano
Вот это наглец. Провалился, где только можно, но возглавить хочет только команду, которая может далеко продвинуться.
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Куй Покагорячев
Еще и сборная США его не устраивает
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zugzwang
Тьери Анри: хочу нубук, вифи, блюпуп и фрешку!
+2
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Sevuska
Когда Анри был в Бельгии ответственным за психологию , команда держалась на первом месте в рейтинге , но ничего не выиграла .
Так себе репутация .
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Sevuska
Надо попробовать ему тренером по Гандболу .
Ведь в бытность игрока не плохо получалось 👍
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Enotaz24
К сожалению получается у Анри очень плохо
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el ruso guapo
Желательно в Монако, - добавил Анри
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Budabuda
французский Мостовой
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