Тьерри Анри: «На месте «МЮ» купил бы Кейна, а не Осимхена. Харри не нужно адаптироваться к АПЛ»

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«Харри знает Премьер-лигу. На месте «МЮ» я бы купил Кейна. Это не значит, что Осимхен не является хорошим футболистом. Речь не об этом.

Я думаю, что Осимхен способен адаптироваться к любой лиге. Но на месте «МЮ» я бы рассуждал так: «Этому парню не нужно адаптироваться, к тому же он умеет опускаться глубже, что позволит делать забегания». Кейн, кстати, может играть где угодно», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

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