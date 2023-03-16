Тьерри Анри: «На месте «МЮ» купил бы Кейна, а не Осимхена. Харри не нужно адаптироваться к АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Тьерри Анри премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Маркус Рэшфорд Виктор Осимхен Футбол

Тьерри Анри советует «Манчестер Юнайтед» купить у «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Харри знает Премьер-лигу. На месте «МЮ» я бы купил Кейна. Это не значит, что Осимхен не является хорошим футболистом. Речь не об этом.

Я думаю, что Осимхен способен адаптироваться к любой лиге. Но на месте «МЮ» я бы рассуждал так: «Этому парню не нужно адаптироваться, к тому же он умеет опускаться глубже, что позволит Рэшфорду делать забегания». Кейн, кстати, может играть где угодно», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

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13 комментариев

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Руслан Саидов
Анри реально даёт хорошие советы конкурентам?
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Андрей Рядькин
этого человека не хватает для битвы за титул. за 100 Леви отдаст с истекающим контрактом. все стороны выигрывают
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MU-SAF. Scorp.
А я считаю, что надо искать альтернативные варианты!! Будут дешевле, а если не заиграет, можно перепродать! Напа из Гента можно попробовать, из Лилль, да вариантов много, для поиска. Скаутская служба какая-то узкоориентированная ((
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Марат Кусаинов
- Как и Торресу?
- Лучше как Ван Перси)
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Mars Usmanov
а у Кейна спрашивали хочет ли он в Мю?
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Диер Ташкент
Ответ Heisenberg
Зато с Де Лаурентисом все будет OK!
ну с Де Лаурентисом аналогичная тоже ситуация
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Gornostaev
Вергхорст: Ау, я все еще здесь! 😁
+7
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Heisenberg
Ответ Диер Ташкент
на самом деле мне тоже видится Кейн идеальным вариантом. Но вот Леви...Это головная боль для переговоры
Зато с Де Лаурентисом все будет OK!
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Кулёс
Что тот, что этот) МЮ придется очень-ОЧЕНЬ много платить)
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Виталий Ан
Осимхену 24 и Кейну 30 в этом году. Возраст конечно многое решает. Хотя Харри универсальней игрок, да и Виктор всего первый топ сезон проводит. Бывает много таких случаев когда пропадают такие футболисты.
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Диер Ташкент
на самом деле мне тоже видится Кейн идеальным вариантом. Но вот Леви...Это головная боль для переговоры
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Heisenberg
Ответ Мадрид наказывает!
Губошлеп считает себя в праве давать советы МЮ?
Бывший футболист высказывает свое мнение. Причем не какой-то рядовой ногомячист, а черт возьми Анри!
+14
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Мадрид наказывает!
Губошлеп считает себя в праве давать советы МЮ?
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-5
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