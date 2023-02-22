Рианчо о Головине: «Барса», «Бетис» и «Сосьедад» подошли бы ему. Он топ-игрок и готов к игре в Испании»

Теги Монако лига 1 Франция Ла Лига Рауль Рианчо Александр Головин Футбол

Рауль Рианчо считает, что Александр Головин смог бы заиграть в Ла Лиге.

«Во французской лиге высокая конкуренция. Там всегда много молодых талантов. То, что Головин стал таким важным игроком для «Монако», говорит о его способности выдерживать конкуренцию. Александра можно назвать топ-игроком. Думаю, многие скауты пристально за ним следят.

Смог бы Головин заиграть в Ла Лиге? Да, он готов к игре в испанском чемпионате. «Бетис», «Сосьедад» и «Барселона» подошли бы ему», — сказал экс-тренер «Спартака».

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3 комментария

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Razrubsis
Ответ Dmitry Stepanov
Это он так принизил Барселону или бустанул Бетис и Сосьедад?
Ок сказал про команды, которые играют в комбинационный футбол и много контролируют мяч.
+2
0
+2
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Dmitry Stepanov
Это он так принизил Барселону или бустанул Бетис и Сосьедад?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
подошли бы, если бы после дождя всегда выходило солнце
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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