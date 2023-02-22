Рианчо о Головине: «Барса», «Бетис» и «Сосьедад» подошли бы ему. Он топ-игрок и готов к игре в Испании»
Рауль Рианчо считает, что Александр Головин смог бы заиграть в Ла Лиге.
«Во французской лиге высокая конкуренция. Там всегда много молодых талантов. То, что Головин стал таким важным игроком для «Монако», говорит о его способности выдерживать конкуренцию. Александра можно назвать топ-игроком. Думаю, многие скауты пристально за ним следят.
Смог бы Головин заиграть в Ла Лиге? Да, он готов к игре в испанском чемпионате. «Бетис», «Сосьедад» и «Барселона» подошли бы ему», — сказал экс-тренер «Спартака».
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