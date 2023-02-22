Рианчо о Головине: «Барса», «Бетис» и «Сосьедад» подошли бы ему. Он топ-игрок и готов к игре в Испании»

считает, что смог бы заиграть в .

«Во французской лиге высокая конкуренция. Там всегда много молодых талантов. То, что Головин стал таким важным игроком для « », говорит о его способности выдерживать конкуренцию. Александра можно назвать топ-игроком. Думаю, многие скауты пристально за ним следят.

Смог бы Головин заиграть в Ла Лиге? Да, он готов к игре в испанском чемпионате. «Бетис», «Сосьедад» и «Барселона» подошли бы ему», — сказал экс-тренер «Спартака».