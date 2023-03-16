Карпин про 1:0 с «Пари НН»: «Доволен игрой «Ростова», выходами из обороны»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Пари НН Роман Тугарев Данила Прохин Футбол

Валерий Карпин доволен игрой «Ростова» в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:0).

– За счет чего удалось победить?

– За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. [Доволен] именно игрой, как выходили и выходим из обороны.

Мы держали в уме игру с «Химками» [в чемпионате России] и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть, – сказал тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Надеюсь, игра Ростова продолжит планомерно улучшаться.
+4
0
+4
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illustrate
- За счет чего удалось победить?
- за счет забития надутой сферы между двумя палками с сеткой
+7
-1
+6
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