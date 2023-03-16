Карпин про 1:0 с «Пари НН»: «Доволен игрой «Ростова», выходами из обороны»

доволен игрой «Ростова» в матче Фонбет Кубка России с « » (1:0).

– За счет чего удалось победить?

– За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. [Доволен] именно игрой, как выходили и выходим из обороны.

Мы держали в уме игру с «Химками» [в чемпионате России] и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть, – сказал тренер « » в эфире «Матч ТВ».

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