Карпин про 1:0 с «Пари НН»: «Доволен игрой «Ростова», выходами из обороны»
Валерий Карпин доволен игрой «Ростова» в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:0).
– За счет чего удалось победить?
– За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. [Доволен] именно игрой, как выходили и выходим из обороны.
Мы держали в уме игру с «Химками» [в чемпионате России] и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть, – сказал тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».
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- за счет забития надутой сферы между двумя палками с сеткой